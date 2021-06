Abstimmungen 13. Juni CO2, Trinkwasser, Pestizid, Antiterror, Covid: Das sind die Knackpunkte der fünf Vorlagen – und die Abweichler im Aargau Der 13. Juni wird ein heisser Abstimmungssonntag mit fünf brisanten nationalen Vorlagen. Wir schaffen Überblick: die wichtigsten Fakten, die umstrittensten Punkte und eine Übersicht aller Parolen der Aargauer Parteien – mit interessanten Abweichungen. Eva Berger 02.06.2021, 17.00 Uhr

CO 2 -Gesetz

