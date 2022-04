Grüne Aargau fassen Parolen für Abstimmung vom 15. Mai

Abstimmung Generationengraben bei den Grünen: Nur die Jungpartei sagt Ja zum Transplantationsgesetz Die Grünen Aargau haben in Baden die Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai gefasst. Bei einer Vorlage folgten sie nicht der nationalen Partei. Noemi Lea Landolt 05.04.2022, 21.43 Uhr

Fraktionspräsident Robert Obrist stellte die kantonale Amtsenthebungs-Initiative vor. Valentin Hehli

Am 15. Mai stimmt die Aargauer Stimmbevölkerung über zwei kantonale und drei nationale Vorlagen ab. Die Mitglieder der Grünen Aargau haben am Dienstagabend in der Aula der Schule Burghalde in Baden die Parolen gefasst.