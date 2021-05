Abstimmung Aargauer Regierung warnt vor Agrar-Initiativen: «Ein Experiment, dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist» Eine Annahme der Trinkwasser- und Pestizid-Initiative am 13. Juni würde sich im Kanton Aargau auf praktisch alle landwirtschaftlichen Betriebe auswirken. Der Regierungsrat empfiehlt, beide Initiativen abzulehnen. Er warnt vor «weitreichenden und schädlichen Folgen für die Land- und Ernährungswirtschaft». Noemi Lea Landolt 25.05.2021, 05.00 Uhr

Der Regierungsrat empfiehlt zweimal Nein zu den Agrar-Initiativen am 13. Juni. Bild: Severin Bigler

Der Abstimmungskampf über die beiden Agrar-Initiativen ist in vollem Gange. Die Stimmung ist aufgeladen. Plakate von Befürworterinnen und Gegnern werden mutwillig zerstört, die Initiantin der Trinkwasser-Initiative erhält Morddrohungen. In rund drei Wochen, am 13. Juni, entscheidet die Stimmbevölkerung an der Urne.

