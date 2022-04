Abstimmung im Aargau: Wer bei Steuerabzug wie stark profitiert

Abstimmung 15. Mai Familien, Mittelstand, Alleinstehende: Wer bei neuen Steuerabzügen im Aargau besonders profitiert und wer fast gar nicht Der sogenannte Versicherungsabzug bei den Steuern wurde im Aargau seit 2001 nie mehr erhöht. Bei einem Ja zur Steuergesetzrevision bei der Volksabstimmung vom 15. Mai soll er um 50 Prozent steigen. Je nach Einkommen und Lebenssituation fällt die Einsparung sehr unterschiedlich aus. Wir zeigen konkret wie. Mathias Küng Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Steuergesetzrevision 2022 sollen zwei Entlastungen umgesetzt werden: eine für die Firmen (juristische Personen) und eine für die normalen Steuerpflichtigen (natürliche Personen). Wer im Aargau wohnt, war im Kantonsvergleich bisher benachteiligt, was den Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen betrifft. Das soll sich nun ändern.

Bei einem Ja zur Vorlage am 15. Mai gelten rückwirkend per 1. Januar 2022 neu folgende Abzüge: 6000 (bisher 4000) Franken für Verheiratete und 3000 (bisher 2000) Franken für die übrigen steuerpflichtigen Personen. Damit verbessert sich der Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen. Bei diesem Pauschalabzug war er für Familien mit zwei Kindern bisher an letzter Stelle (vgl. Grafik).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das rührt daher, dass dieser steuerliche Abzug hier seit 2001 nie erhöht wurde, obwohl die Krankenkassenprämien seither ganz massiv gestiegen sind. Faktisch schlagen sich in diesem Abzug heute vorab die Krankenkassenprämien nieder.

Mit dem höheren Abzug rückt der Aargau für Familien immerhin auf Rang 18 vor. Üppig ist auch der neue Abzug nicht. In den grosszügigsten Kantonen Freiburg, Graubünden und Tessin beträgt er über 10'000 Franken. Beim Abzug für Alleinstehende war der Aargau bisher auf dem fünftletzten Platz. Mit der Erhöhung rückt er jetzt auf den zehnten Platz vor.

Aus den unten folgenden Tabellen ist ersichtlich, dass die Steuerreduktion in Frankenbeträgen mit wachsendem Einkommen steigt. Hier zwei Lesebeispiele für die Tabellen: Alleinstehende mit einem steuerbaren Einkommen von 20'000 Franken bezahlen heute Kantons- und Gemeindesteuern von 905 Franken. Die Erhöhung des Abzugs auf 3000 Franken reduziert die Steuerbelastung um 99 Franken beziehungsweise um 10,9 Prozent.

Bei Verheirateten mit einem steuerbaren Einkommen von 50'000 Franken beträgt die Steuerreduktion laut regierungsrätlicher Botschaft 248 Franken, was einer Steuerreduktion um 8,5 Prozent entspricht.

Die drei Tabellen oben zeigen, dass die Steuerreduktion in Frankenbeträgen mit wachsendem Einkommen steigt. Prozentmässig ist die Entlastung dagegen umso tiefer, je höher das Einkommen ist. Hohe Einkommen erfahren also eine relativ kleine Steuerreduktion im Verhältnis zur Höhe des Steuerbetrags.

Für den Mittelstand reduzieren sich laut regierungsrätlicher Botschaft die Kantons- und Gemeindesteuern in einer Bandbreite von 200 bis 400 Franken. In der Steuererklärung für das Jahr 2021 (welche die meisten wohl schon bis am 31. März abgeschickt haben), gilt allerdings noch der bisherige, tiefere Abzug. Der höhere Abzug kommt erst für die Steuerperiode 2022 zur Anwendung, kann also in der Steuererklärung geltend gemacht werden, die 2023 eingereicht wird.

Der Urnengang findet statt, weil SP, Grüne und EVP im Grossen Rat gegen das revidierte Gesetz das Behördenreferendum ergriffen haben. Für dessen Zustandekommen braucht es die Stimmen von 35 der 140 Grossrätinnen und Grossräte. 40 haben für das Referendum gestimmt.

Auffallend am Versicherungsabzug für Familien ist, dass dieser wie für ein Ehepaar ohne Kinder künftig einheitlich 6000 Franken beträgt. Für die Kinder wird dieser Abzug also nicht erhöht.

In den meisten Kantone erhöht sich der Versicherungsabzug für Familien mit Kindern. Die Aargauer Regierung wollte dies jedoch nicht. Sie argumentierte vor dem Grossen Rat. dass die Kinderabzüge im Aargau dafür grosszügig seien. Für Kinder bis 14 Jahre sind es 7000 Franken, für Kinder bis 18 Jahre sind es 9000 und für Kinder in Ausbildung ab 18 Jahren 11'000 Franken.

Falls der Grosse Rat trotzdem einen zusätzlichen Kinderabzug gewährt hätte, zum Beispiel von 1200 Franken pro Kind, hätte dies den Kanton weitere 15 und die Gemeinden weitere 13,7 Millionen Franken jährlich an Steuereinnahmen gekostet. Der Grosse Rat verzichtete in der Folge darauf, den Versicherungsabzug darum zu ergänzen.

Die Erhöhung des Versicherungsabzugs auf 4000 bzw. 6000 Franken belastet den Kanton somit ab 2022 jährlich mit 46, die Gemeinden mit 42 Millionen Franken an Mindereinnahmen. Viele Gemeinden sorgen sich deswegen. Die Regierung relativiert, dass Kanton und Gemeinden zusammen jährliche Einkommens- und Vermögenssteuereinnahmen von 3,7 Milliarden Franken aufweisen.

Die Mindereinnahmen aufgrund des höheren Versicherungsabzugs machen davon 2,4 Prozent aus. Aufgrund der Prognosen (zur voraussichtlichen konjunkturellen Entwicklung, zu Bevölkerungs- und Einkommenswachstum etc.) erwartet der Regierungsrat in seinen Prognosen, «dass die Steuereinnahmen des Kantons sowie der Gemeinden trotz der erwähnten Mindererträge in den zukünftigen Jahren steigen».

Damit nicht in einigen Jahren auf politischer Ebene eine weitere Erhöhung des Abzugs verlangt werden muss (weil die Krankenkassenprämien natürlich weiter steigen werden), hat das Parlament zusätzlich einen Anpassungs-Mechanismus beschlossen. Der Pauschalabzug wird neu jährlich an die Kostenentwicklung der kantonalen mittleren Krankenkassenprämie der Krankenpflege-Grundversicherung angepasst. Erstmals soll die Anpassung für die Steuerperiode 2023 erfolgen.

Bis der seit 2001 geltende Versicherungsabzug tatsächlich erhöht wurde, brauchte es über Jahre hinweg etliche Anläufe. So verlangte beispielsweise die SVP schon 2009, die SP 2011 eine Erhöhung. Der SP-Vorstoss wurde überwiesen, eine Erhöhung blieb gleichwohl aus. Denn bald danach geriet die Kantonskasse in schwere Schieflage. 2019 verlangten SVP und FDP in einem gemeinsamen Vorstoss gar eine Verdoppelung des Abzugs.

Wie zuvor schon die SP verwiesen auch sie auf das Jahr 2001. Damals habe die Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversicherung 2281 Franken betragen, 2017 bereits 5364 Franken, also 135 Prozent mehr. Der Abzug sei also anzupassen. Im Grossen Rat resultierte ein 63 : 63. Abgelehnt wurde die Motion mit Stichentscheid von Grossratspräsidentin Renata Siegrist (GLP). Erfolg hatte dann erst ein Folgevorstoss der Mitte, der eine Erhöhung um 50 Prozent verlangte.

Danach musste die Regierung im Schnellzugstempo eine Vernehmlassung dazu durchführen und nach dem Willen der bürgerlichen Mehrheit im Grossen Rat die Erhöhung des Abzugs in die geplante neuste Steuervorlage einbauen. Der Grosse Rat hiess die Vorlage (höherer Versicherungsabzug und tiefere Firmensteuern) im Dezember 2021 gut.

Zum Urnengang am 15. Mai kommt es, weil SP, Grüne und EVP gegen das revidierte Gesetz das Behördenreferendum ergriffen haben. Dafür braucht es 35 der 140 Stimmen im Kantonsparlament. 40 Grossräte und Grossrätinnen stimmten für das Referendum. Jetzt hat der Souverän das letzte Wort.

Die Vorlage in Kürze Die Steuergesetzrevision vom 15. Mai enthält zwei Positionen. Zum einen soll rückwirkend per 1. Januar 2022 die Gewinnsteuer für Firmen mit einem Gewinn von über 250'000 Franken in drei Jahresschritten von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken. Ab 2024 gälte dann für alle Firmen derselbe Tarif (15,1 Prozent gelten heute schon für über 20'000 weniger gewinnstarke Firmen). Zum andern soll der steuerliche Versicherungsabzug für natürliche Personen rückwirkend per 1. Januar 2022 um 50 Prozent steigen. Eine Einzelperson kann demnach künftig 3000 Franken abziehen (bisher 2000), ein Ehepaar 6000 Franken (bisher 4000).

Pro

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte im Grossen Rat. Severin Bigler

Befürworter Alfons Paul Kaufmann (Grossrat Die Mitte): Ein Ja bringt Vorteile für uns alle

«Mit einem Ja zu dieser ausgewogenen Vorlage fällt es uns allen – Privatpersonen und Unternehmen – etwas leichter, Steuern zu zahlen. Diese beiden Anliegen der Vorlage sind mehr als berechtigt: Es gibt dringenden Handlungsbedarf bei der Erhöhung der Krankenkassenabzüge bei den natürlichen Personen und bei der Senkung der Gewinnsteuern für Unternehmen mit Gewinnen über 250'000 Franken. Bei Letzteren rangiert der Aargau mittlerweile auf einem der hintersten Plätze. Deshalb ist es sinnvoll, diese beiden Steuersenkungen in eine Vorlage zu verpacken.

Mit Ihrem Ja stimmen Sie für den höheren Pauschalabzug und für mehr Geld in Ihrem Portemonnaie. Als Ehepaar können Sie künftig einen Pauschalabzug von 6000 Franken statt nur 4000 Franken geltend machen. Als Einzelperson ziehen Sie neu 3000 Franken anstatt wie bisher 2000 Franken ab. Die höheren Pauschalabzüge kommen allen zugute. Vor allem die Einkommensschwächeren und der Mittelstand werden hier entlastet. Als Unternehmen bleibt Ihnen mehr Geld für Investitionen und für neue Arbeitsplätze. Denn ein Ja entlastet alle erfolgreichen Unternehmen, die mehr als 250'000 Franken Gewinn erzielen. Die stufenweise Anpassung des oberen Gewinnsteuersatzes von heute 18,6 auf 15,1 Prozent ist in fast allen anderen Kantonen längst geschehen.

Mit einem Ja erhält der Aargau endlich wieder einen wettbewerbsfähigeren Steuertarif für erfolgreiche Unternehmen. Davon profitiert die breite Aargauer Wirtschaft, denn sie rückt damit wieder ins Mittelfeld vor. Das nützt auch vielen Gewerblern und den KMU als Zulieferer und stärkt den Aargau als Wirtschaftsstandort. Diese Vorlage wertet den Aargau als Wohn- und als Wirtschaftsstandort deutlich auf. Denn die Arbeitsplätze sind ja immer in einer Gemeinde angesiedelt. Mehr und attraktivere Arbeitsplätze werten letztendlich auch die Standortattraktivität der Gemeinden auf.

Fazit: Alle profitieren von der Revision – Familien, gemeinsam besteuerte Paare und Einzelpersonen, im Aargau ansässige Unternehmen und die Gemeinden. Deshalb bedeutet ein Ja Vorteile für uns alle.»

Contra

Arsène Perroud ist Grossrat SP und Gemeindeammann von Wohlen. Britta Gut

Gegner Arsène Perroud (Grossrat SP): Ein Zückerchen, um die bittere Pille der Firmensteuersenkung zu schlucken

«Einmal mehr werden die sehr gut Verdienenden überproportional bevorzugt. Und das, obwohl sie es gar nicht nötig haben. Während ein reiches Ehepaar durch die Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen 400 bis 500 Franken pro Jahr einspart, wird das untere Lohnsegment nur um 40 Franken pro Jahr entlastet. Die Entlastung in Franken für die unteren Einkommensschichten ist marginal.

Der Abzug für Versicherungsprämien wurde seit Jahren nicht mehr angepasst. Währenddem sind insbesondere die Krankenkassenprämien gestiegen. Das eigentliche Problem der zu hohen Krankenkassenprämien wird mit dieser Steuersenkung aber weder entschärft noch kompensiert. Die richtige Massnahme wäre, die Prämienverbilligungen anzupassen, damit das Familienbudget oder das Budget von Alleinerziehenden entlastet wird. Gezielte Entlastungen sind bei denjenigen Menschen nötig, welche die Kosten nicht mehr tragen können. Dagegen haben sich dieselben politischen Kräfte gewehrt, die nun eine Entlastung fordern. Eine scheinheilige Argumentation.

Die Mindereinnahmen aus den erhöhten Abzügen werden in den Gemeinden starke Auswirkungen haben. Der Ausfall mehrerer Steuerprozente muss in den Gemeinden in irgendeiner Weise kompensiert werden. Anpassung des Steuerfuss oder Leistungskürzungen in den Gemeinden sind die Folge. Bezahlt werden diese Ausfälle in jedem Fall von der gesamten Bevölkerung.

Die Erhöhung der Prämienabzüge für die natürlichen Personen ist nicht mehr als ein Zückerchen für die Bevölkerung, um die bittere Pille der Unternehmenssteuersenkungen zu schlucken. Alle sollen von der Steuergesetzrevision profitieren und darum dazu ja sagen können. Effektiv profitieren aber nur wenige und die haben es nicht einmal nötig! Darum muss die Steuergesetzrevision als Ganzes betrachtet werden. Die Löcher in der Staatskasse werden durch höhere Gemeindesteuern kompensiert werden müssen. Bei einer Annahme der Revision verlieren alle.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen