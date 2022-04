Steuervorlage und Gemeinden: Hochrisiko oder nötige Investition?

Abstimmung 15. Mai Grosses Risiko oder wichtige Investition: Die Steuervorlage und die finanzielle Zukunft der Gemeinden Mit dem neuen Steuergesetz sollen die Firmensteuern gesenkt und Versicherungsabzüge erhöht werden. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinden. Wir zeigen welche konkret im dritten Teil der Serie zur Abstimmungsvorlage. Eva Berger und Mark Walther Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Manchen Gemeinden bereitet die Steuervorlage Sorgen.

Am 15. Mai stimmen die Aargauerinnen und Aargauer über die Steuergesetzrevision ab. Dieses sieht vor, dass die Gewinnsteuern für Unternehmen gestaffelt über drei Jahre gesenkt werden. Der Versicherungsprämienabzug in der Steuererklärung, etwa für die Krankenkasse, soll gleichzeitig erhöht werden.

Für die meisten Einwohnerinnen und Einwohner sowie für finanzstarke Unternehmen würde die jährliche Steuerrechnung in Zukunft also tiefer ausfallen. Für Kanton und Gemeinden würde die Annahme der Steuergesetzrevision ergo bedeuten, dass ihre Steuereinnahmen pro Kopf weniger werden.

Davor fürchten sich einige Gemeinden. Ende März schrieb der Gemeinderat Kölliken in einer Medienmitteilung: «Die finanzielle Situation von Kölliken ist angespannt. Sie kann Mindereinnahmen in dieser Höhe kaum ohne Kompensationsmassnahmen in Form von Leistungsreduktion oder Steuerfusserhöhung verkraften.» Auch aus Neuenhof sind Klagen zu vernehmen. Steuerschwache Gemeinden gehörten zu den Verlierern der Vorlage, mahnte Gemeindeammann Martin Uebelhart (Die Mitte). Ähnlich tönt es aus Lupfig.

Einnahmen pro Kopf sinken in allen Gemeinden

Der Kanton hat für jede Gemeinde im Aargau berechnet, welche Auswirkungen die Steuergesetzesrevision auf ihre Finanzen hätte. Die Gemeinden wären von der Annahme der Revision unterschiedlich stark betroffen. Es zeigt sich, dass die Steuereinnahmen pro Kopf tatsächlich überall sinken werden. Dort wo die Erträge pro Person bereits tief sind, werden die Einnahmen noch weiter zurückgehen. In Gemeinden mit höheren Steuererträgen hat die Revision weniger starke Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen.

Insgesamt entgehen den Gemeinden 2022 im ganzen Kanton durch die höheren Abzüge knapp 42,5 Millionen Franken, die natürlichen Personen würden insgesamt 2,3 Prozent weniger Steuern bezahlen. Die Tarifsenkung bei den juristischen Personen schlägt insgesamt mit einem Minus von 15, 3 Millionen Franken zu Buche. Der Kanton kompensiert einen Teil der Ausfälle der Gemeinden indes. Unter dem Strich nehmen sie somit 37,8 Millionen Franken weniger ein als nach dem herkömmlichen System. Gesamthaft hätten sie 2022 Steuereinnahmen von 1,97 Milliarden Franken.

Steuereinnahmen nehmen in den nächsten Jahren zu

Allerdings zeigen die Berechnungen des Kantons auch, dass die Steuererträge in den nächsten Jahren insgesamt für die Gemeinden steigen werden. Im Jahr 2022 immerhin um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 2025 aber bereits um 1,6 Prozent. Insgesamt würden die Aargauer Gemeinden 2025 damit gut 2,07 Milliarden Franken an Steuereinnahmen verbuchen.

Für Kölliken sieht das so aus: Bei Annahme der Revision fehlen der Gemeinde im Jahr 2022 gegenüber den Berechnungen ohne Revision rund 253'700 Franken oder 0,3 Prozent. Im Jahr 2025 wird die Gemeinde hingegen bereits 1,7 Prozent mehr einnehmen als 2024, gegenüber 2021 gar 4,9 Prozent mehr. Zwar sind die Einnahmen dann noch immer tiefer als sie es ohne Revision wären, insgesamt aber nehmen sie nach den Berechnungen zu.

Aarau und Baden: Hohes Wachstum der Steuereinnahmen wird erwartet

Noch stärker zeigt sich der Effekt in den Städten Aarau und Baden: Beide hätten mit Annahme der Revision im Jahr 2025 um 5,9 Prozent höhere Steuereinnahmen als 2021, auch wenn sie gegenüber dem herkömmlichen System 3,5 Millionen Franken (Baden) und 3,3 Millionen (Aarau) weniger einnehmen würden.

Die Mehreinnahmen werden prognostiziert, weil Bevölkerung und Wirtschaft in den nächsten Jahren weiter wachsen werden – mehr Einwohnerinnen und Einwohner bedeuten höhere Steuereinnahmen, auch wenn diese pro Kopf gegenüber heute tiefer wären.

Gute Rechnungsabschlüsse 2021 in den Gemeinden

Die Erwartung ist, dass durch die tieferen Ansätze bei den Unternehmen der Aargau für gewinnstarke Firmen attraktiver wird. Gerade zu Basel-Stadt etwa ist die Steuerdifferenz heute so hoch, dass die Versuchung für ein Wegzug gross sei, halten die bürgerlichen Befürworter der Vorlage fest. Angesichts der guten Rechnungsabschlüsse 2021 seien die zu erwartenden Mindereinnahmen für die Gemeinden ausserdem zu verkraften.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden sind dennoch ein Hauptargument der Gegner. Das Komitee «Nein zum Aargauer Steuer-Bschiss», bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von SP, Grünen, EVP und dem Gewerkschaftsdachverband Arbeit Aargau, warnt, für die Ausfälle müsse am Ende die Bevölkerung aufkommen. Sie befürchten, dass die Gemeinden wegen der geringeren Pro-Kopf-Einnahmen Kürzungen beim Service public vornehmen, oder die Steuern für natürliche Personen nach oben anpassen werden.

Die Vorlage in Kürze Die Steuergesetzrevision vom 15. Mai enthält zwei Positionen. Zum einen soll rückwirkend per 1. Januar 2022 die Gewinnsteuer für Firmen mit einem Gewinn von über 250'000 Franken in drei Jahresschritten von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken. Ab 2024 gälte dann für alle Firmen derselbe Tarif (15,1 Prozent gelten heute schon für über 20'000 weniger gewinnstarke Firmen). Zum andern soll der steuerliche Versicherungsabzug für natürliche Personen rückwirkend per 1. Januar 2022 um 50 Prozent steigen. Eine Einzelperson kann demnach künftig 3000 Franken abziehen (bisher 2000), ein Ehepaar 6000 Franken (bisher 4000).

Das sagen eine Gegnerin und eine Befürworterin der Vorlage zu den Auswirkungen auf die Gemeinden

Contra

Ruth Müri, Stadträtin Baden (Ressort Bildung und Sport), Grossrtäin Grüne Sandra Ardizzone

Gegnerin Ruth Müri: Den Gemeinden fehlen Mittel für wichtige Aufgaben

Als Gemeindevertreterin mache ich mir ernsthaft Sorgen um die Gemeindefinanzen. Je nach Situation der Gemeinde sind die Steuerausfälle beträchtlich. In der Stadt Baden betragen die Mindereinnahmen im nächsten Jahr trotz der Kompensation des Kantons 3.2 Millionen Franken, was 4.4 Steuerprozenten entspricht. Nach Ablauf der kantonalen Kompensationen im Jahr 2026 sind es sogar 6 - 7 Steuerprozente, die wegfallen!

An die sogenannten dynamischen Effekte, den Ausgleich der Mindereinnahmen durch neue Firmen, glaube ich so wenig wie an den Osterhasen. Erfahrungen aus dem Kanton Luzern zeigen, dass es unrealistisch ist, dass wegen der Steuersenkung so viele hochrentable Firmen zuziehen werden. Für die Gemeinden heisst das: Steuern erhöhen oder Leistungen streichen - oder auch beides. Anders ausgedrückt: Gewinnstarke Unternehmen profitieren, wir alle zahlen.

Das ist nicht nur für uns Einwohnerinnen und Einwohner ein Problem, sondern auch für die KMU’s. Nur eine von 20 Firmen profitiert nämlich von der Steuersenkung. Mehr als die Hälfte der rekrutierenden Firmen hat aber grosse Mühe, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für offene Stellen zu finden. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, müssen nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinden attraktive Rahmenbedingungen schaffen können.

Ein paar Beispiele: Qualitativ gute und bezahlbare Kinderbetreuung und der Aufbau von Tagesschulen sorgen dafür, dass Eltern erwerbstätig bleiben können. Ebenso ist ein lebendiges und vielseitiges Kultur-, Sport- und Vereinsangebot wichtig, damit der Wohnort für Fachkräfte attraktiv ist. Und eine zeitgemässe Infrastruktur und gute Bedingungen für die Volksschule legen den Grundstein für die Aus- und Weiterbildung der kommenden Generation.

Mit der Steuerreform fehlen Mittel für wichtige Aufgaben der Gemeinden. Für eine nachhaltige Entwicklung, welche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringt, braucht es jedoch gesunde Gemeindefinanzen. Darum sage ich Nein am 15. Mai zum Aargauer Steuerbschiss!

Pro

Jeanine Glarner, Gemeindeammann von Möriken-Wildegg, Grossrätin FDP Chris Iseli

Befürworterin Jeanine Glarner: Investition in die Zukunft – auch für die Gemeinden

Die Gegner der Steuergesetzrevision malen Horrorszenarien für die Gemeindefinanzen an die Wand. Bei näherer Betrachtung verfängt das Argument indes nicht. Bereits im August 2021 waren die Gemeinden über die möglichen Auswirkungen der Revision informiert. Diese Auswirkungen sind in den Gemeindebudgets 2022 bereits enthalten. Im März dieses Jahres erhielten die Gemeinden nach den Rechnungsabschlüssen 2021 die Zahlen über die zu erwartenden Auswirkungen in den Jahren 2023 bis 2025.

Diese Zahlen zeigen: Die Gemeinden können im Jahr 2022 mit gleich hohen Steuereinnahmen rechnen wie im Rechnungsjahr 2021. Und wie wir aus den verschiedenen Berichten von Gemeinden vernehmen können, war das Rechnungsjahr 2021 deutlich besser als erwartet. Für das Jahr 2023 sind für sämtliche Gemeinden insgesamt 1,1 Prozent, im Jahr 2024 3,6 Prozent und im Jahr 2025 sogar 5 Prozent höhere Steuereinnahmen gegenüber 2021 zu erwarten.

Die Steuergesetzrevision ist für die Gemeinden also mehr als nur verkraftbar. Die Budgets 2022 stehen und ab 2023 können die Gemeinden gesamthaft nicht mit weniger, sondern mit mehr Steuereinnahmen rechnen. Das Argument der tieferen Steuereinnahmen entpuppt sich also als ein Märchen der Gegner.

Über gesunde Gemeindefinanzen entscheiden nicht alleine die kantonalen Steuersätze. Es ist vor allem das unaufhaltsame Aufwandwachstum, welches die Gemeindefinanzen immer stärker unter Druck setzt – meist ausgelöst durch «Reformen» des Kantons. Und es ist vor allem die allgemeine Wirtschaftslage, die eine enorme Hebelwirkung auf die Gemeindefinanzen hat. Denn: Wem es gut geht, zahlt (mehr) Steuern. Wenn der Wirtschaftsmotor brummt und wir eine tiefe Arbeitslosigkeit haben, dann wirkt sich dies mehrfach positiv auf die Gemeindefinanzen aus.

Genau da setzt diese Steuergesetz­revision an. Sie löst Investitionen aus, stärkt die Kaufkraft, sichert und schafft neue Arbeitsplätze. Sie ist auch für die Gemeinden eine Investition in die Zukunft und deshalb dringend notwendig.

In der folgenden Tabelle finden Sie für jede Gemeinde einen ausführlichen Artikel zu den Auswirkungen der Steuervorlage:

