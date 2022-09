Gallati verliert seine Gesundheitschefin: Barbara Hürlimann geht

Abgang Regierungsrat Gallati verliert seine Gesundheitschefin: Barbara Hürlimann verlässt den Kanton Seit gut fünf Jahren leitet Barbara Hürlimann die Abteilung Gesundheit – auf Anfang 2023 verlässt sie den Aargau. Damit muss Regierungsrat Jean-Pierre Gallati eine neue Gesundheitschefin suchen. Hürlimann wollte ihre Stelle schon im Frühling 2017 aufgeben, die damalige Regierungsrätin Franziska Roth holte sie aber zurück. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 29.09.2022, 10.00 Uhr

Barbara Hürlimann, Leiterin Abteilung Gesundheit, verlässt den Kanton. Alex Spichale

«Barbara Hürlimann hat sich entschieden, ab Anfang 2023 bei der Stadt Wetzikon eine neue Herausforderung anzunehmen und wird deshalb Ende Jahr aus dem Staatsdienst austreten». Das teilt das kantonale Gesundheitsdepartement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) am Donnerstagmorgen mit. Hürlimann leitet die Abteilung Gesundheit seit Juni 2017. Zuvor führte sie die Sektion Spitalversorgung und Krankenversicherung und war stellvertretende Abteilungsleiterin.

Seit ihrem Eintritt ins Departement Gesundheit und Soziales im Jahr 2011 habe sich Hürlimann für eine qualitativ hochstehende, integrierte und vorwärts gerichtete Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau eingesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Während der Coronapandemie war die Gesundheitschefin ausserordentlich gefordert und laut Mitteilung «Dreh- und Angelpunkt bei der Entwicklung und Umsetzung von Covid-19- Massnahmen».

Zudem hat die Abteilung Gesundheit unter ihrer Leitung die aktuelle Anhörung zur Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2030 vorbereitet sowie verschiedene Gesetzes- und Verordnungsrevisionen verantwortet und umgesetzt. «Barbara Hürlimann ist es dank ihrer lösungsorientierten Herangehensweise sowie der vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und den Gemeinden immer wieder gelungen, auch in verfahrenen Situationen einvernehmliche und belastbare Lösungen zu finden», heisst es in der Mitteilung.

Hürlimann hatte 2017 schon gekündigt – Franziska Roth holte sie zurück

Schon im Jahr 2017 drohte der Abgang von Hürlimann: Im Frühling hatte sie ihre Stelle als stellvertretende Abteilungsleiterin gekündigt und im Kanton Schaffhausen bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. Doch die damalige Regierungsrätin Franziska Roth setzte alle Hebel in Bewegung, um Hürlimann zurückzuholen.

Die Position der Abteilungsleitung im kantonalen Gesundheitsdepartement wird ausgeschrieben und neu besetzt. «Das Departement wünscht Barbara Hürlimann für den weiteren beruflichen Weg alles Gute, bedauert ihren Weggang und dankt ihr für die wertvolle sowie kompetente Arbeit zugunsten der Abteilung Gesundheit und des Kantons Aargau», schliesst die Mitteilung des Kantons.

In Wetzikon übernimmt Hürlimann eine neu geschaffene Stelle

In Wetzikon ZH wird Barbara Hürlimann per 1. Februar 2023 neue Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft und Soziales in der Stadtverwaltung, wie es auf der Website der Gemeinde heisst. Mit der Übernahme der neu geschaffenen Stelle nimmt sie auch Einsitz in der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung. Der Stadtrat lobt Hürlimann als «Führungsperson mit idealen Voraussetzungen sowie grossem Wissen und Erfahrungen für diesen neuen Geschäftsbereich».

Der Wetziker Stadtrat hat das Ressort Gesellschaft und Soziales neu geschaffen und eine Reorganisation der Geschäftsbereiche vorgenommen. «Zentrale gesellschaftliche Themen werden neu in einer Abteilung zusammengefasst, wodurch wertvolle Synergien genutzt werden können», teilt der Stadtrat mit. Die Neuorganisation wird mit dem Stellenantritt von Barbara Hürlimann in Kraft gesetzt.

