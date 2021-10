So kommt die Polizei im Aargau den Abfallsündern auf die Spur

Abfallsünder Illegale Abfallentsorgung im Aargau: Pizzabäcker muss 300 Franken zahlen – eine adressierte Verpackung und ein Bankauszug überführten ihn Das Problem von illegal entsorgtem Abfall entlang der Aargauer Kantonsstrassen nimmt zu. Zwei Regionalpolizeichefs verraten, wie sie versuchen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Ein 31-Jähriger wurde rechtskräftig verurteilt, weil er im Bremgarter Wald seinen Abfall illegal entsorgte.

Es geschah am helllichten Tag: An einem Montagnachmittag fuhr der 31-jährige Pizzabäcker auf der Kantonsstrasse von Wohlen nach Bremgarten. Bei einem Parkplatz hielt er an und entsorgte seinen Abfall im Wald. Kurz darauf ging bei der Regionalpolizei Bremgarten die Meldung ein, dass dort Abfall liege. Eine Patrouille rückte aus und durchsuchte den Güsel.

Dabei fanden die Polizisten eine Verpackung, die an den Pizzabäcker adressiert war. Nur fünfzig Meter weiter lag weiterer Abfall, darunter ein Bankauszug – er trug den Namen der Ehefrau des Pizzabäckers. So wurde der Abfallsünder überführt. Per Strafbefehl ist er nun wegen Ablagern oder unbewilligtem Deponieren von Siedlungsabfällen rechtskräftig verurteilt worden. Er muss eine Busse von 300 Franken zahlen.

Der Werkhof Wohlen sammelte letztes Jahr 18 Tonnen Abfall

Die Strasse zwischen Wohlen und Bremgarten ist als Strecke bekannt, wo Abfallsünder regelmässig ihr Unwesen treiben. Das spürt der kantonale Werkhof Wohlen: Immer wieder müssen Mitarbeitende dorthin ausrücken. 2020 wurden entlang der 150 Kilometer Kantonsstrassen im Gebiet des Werkhofs 18 Tonnen Abfall eingesammelt.

Die Kantonsstrasse zwischen Wohlen und Bremgarten ist dafür bekannt, dass hier immer wieder Abfallsünder ihr Unwesen treiben.

Das Problem des illegal entsorgten Abfalls habe auf dem gesamten Kantonsstrassennetz zugenommen, heisst es vom kantonalen Departement für Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau. Eine flächendeckende Überwachung sei aber aus finanziellen Gründen und bezüglich Datenschutz kaum realistisch. Punktuelle Überwachungen könnten lokal Wirkung zeigen, würden das Problem aber nicht lösen.

Die Busse für illegales Abfallentsorgen kann tausende Franken betragen

Der Pizzabäcker ist mit einer Busse von 300 Franken noch glimpflich davongekommen – die Busse für illegales Deponieren von Abfall kann auch viel höher liegen: «Sie kann bis zu mehreren tausend Franken betragen», sagt Manfred Tschannen, Leiter der Regionalpolizei Bremgarten.

Wenn der Güsel-Tatort im Siedlungsgebiet liegt, etwa neben einem Abfalleimer, kommt das Abfallreglement der Gemeinden zum Tragen – die Gemeinden können Bussen bis zu 2000 Franken verhängen. Wenn der Tatort im Wald liegt oder die Gemeinde in schweren Fällen eine höhere Busse fordert, geht der Fall an die Aargauer Staatsanwaltschaft. Diese kann auch Bussen über 2000 Franken aussprechen.

Das sind die Unterschiede zwischen Littering und illegalem Deponieren

Grundsätzlich sei zwischen illegalem Deponieren von Abfall und Littering zu unterscheiden, so Tschannen: «Beim Littering geht es um Kleinabfälle», erklärt der Polizeichef. Also um das Wegwerfen von PET-Flaschen, Zigaretten oder Pizzakartons. Dies wird mit einer Busse von 300 Franken bestraft. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Polizei die Täter in flagranti erwischen muss: «Ansonsten ist es sehr schwer, jemanden zu überführen», so Tschannen.

Beim illegalen Deponieren von Abfall dagegen geht es um grössere Mengen: «Das kann Hausrat wie Möbel oder Autoreifen sein, aber auch ganze Güselsäcke», erklärt Tschannen. Bei der Repol Bremgarten ist dies aber relativ selten: «Wir haben im Jahr etwa einen bis fünf solcher Fälle», so Tschannen. In den vergangenen fünf Jahren wurden zehn solche Fälle zur Anzeige gebracht, in acht dieser Fälle konnte die Täterschaft ermittelt werden.

Bei der Regionalpolizei Zurzibiet ist die Aufklärungsquote bei Abfalldelikten «bescheiden», wie Polizeichef René Lippuner sagt: «Oft gibt es keine verwertbaren Hinweise, weil die Tat nachts unbeobachtet passiert.» Manchmal führten eine gründliche Recherche und Zeugenaufrufe zum Erfolg, so Lippuner:

«Manchmal kommen wir auch dank Kommissar Zufall an die Täter heran.»

Die Häufigkeit der Abfall-Delikte nehme wellenartig zu und ab: «Zur Saison der Pneuwechsel haben wir immer wieder illegal abgelagerte Pneus in den Wäldern, in den Zügelphasen vermehrt Möbel.»