Accelleron: Wie Turbolader in Baden hergestellt werden

ABB-Abspaltung Kreuzfahrtschiffe und Supertanker ohne Schweröl, aber mit Turboladern aus Baden: Accelleron glaubt an die Energiewende auf den Weltmeeren Das abgespaltene Turbolader-Geschäft der ABB ist schon seit gut drei Monaten als eigenständige Firma unterwegs. Nach 100 Tagen an der Börse lud Accelleron zum Rundgang in Baden. Die Verantwortlichen setzen auf eine Schifffahrt mit klimaneutralen Treibstoffen. Ann-Kathrin Amstutz und Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Die Firma Accelleron lädt zum Rundgang durch die Fabrik ein. Am Anlass zu den ersten 100 Tagen der Firma an die Börse war auch Regierungsrat Dieter Egli (3. von links) eingeladen. Sandra Ardizzone

Das Surren der Maschinen übertönt die Erläuterungen des Accelleron-Qualitätsmanagers, der durch die Fabrikhallen führt. Mit Schutzbrillen, aber ohne die normalerweise obligatorischen Spezialschuhe, dürfen sich die Gäste nur auf grau markierten Pfaden bewegen. Hier, im Herzen von Baden, werden die Accelleron-Turbolader hergestellt. Sie wirken als «künstliches Beatmungsgerät eines Verbrennungsmotors», wie CEO Daniel Bischofberger beschreibt. So steigert der Turbolader die Leistung des Motors um das Dreifache und verbessert die Effizienz.

Accelleron produziert die Turbolader in unterschiedlichen Grössen. Je nach Verwendungszweck haben die Verdichterräder einen Durchmesser von 10 Zentimetern bis zu einem Meter. Die grössten Turbolader kommen in der Schifffahrt zum Einsatz, auf Kreuzfahrtschiffen und Supertankern, mit denen etwa Flüssiggas über die Weltmeere transportiert wird. Doch die Accelleron-Turbolader werden auch in der Energie- und Bahnbranche eingesetzt.

Die Verdichterräder kommen in unterschiedlichen Durchmessern: von 10 Zentimer bis zu einem Meter. Sandra Ardizzone

Manche Plakate und Arbeitsblätter sind noch mit den roten drei Buchstaben von ABB angeschrieben. Der Wandel der Accelleron von der ABB zum eigenständigen Unternehmen ist 100 Tage her - die Logistik hat sich erst vergangene Woche vom System des Grosskonzerns abgespalten, was auch die riesigen Holzkisten mit dem ABB-Logo bezeugen.

Eine über 100-jährige Geschichte

Mit einem Marktanteil von 40 Prozent ist Accelleron bei den Turboladern weltweit führend. Nach rund 100 Jahren innerhalb der BBC und später der ABB ist die Firma nun unabhängig an der Börse unterwegs. Sie blickt auf eine lange Geschichte zurück: 1905 liess der Schweizer Ingenieur Alfred Büchi den Turbolader patentieren, 1924 baute BBC ihren ersten Turbolader.

Etwa drei Viertel des Umsatzes macht das ABB-Spinoff mit Serviceleistungen. Es hat ein internationales Netz von mehr als 100 Stationen in 50 Ländern, doch nur zwei Produktionsstandorte – im chinesischen Chongqing und in Baden, wo rund 800 der 2500 Mitarbeitenden beschäftigt sind. Das Unternehmen garantiert eine Lieferzeit von 48 Stunden – egal wo.

Hier liegen Ersatzteile im Wert von 100 Millionen Franken. Sandra Ardizzone

Deshalb hält es auch Tausende Ersatzteile in riesigen Lagerhallen bereit. Einige Stücke, die wir hier sehen, bleiben bis zu fünf Jahre liegen – aber wenn sie gebraucht sind, müssen sie sofort transportiert werden. In Baden finden sich Fabrik, Zentrallager und Testcenter an einem einzigen Standort. Jedes Produkt aus der Fabrik wird auch hier getestet - etwa auf sein thermodynamisches Verhalten oder den Wirkungsgrad.

Das Testcenter wird für die Entwicklungstests gerade umgestellt, damit auch mit Biobrennstoff und Wasserstoff getestet werden kann. In einem ihrer Labors testen Accelleron-Ingenieure beispielsweise die Wärmekapazitäten einer Brennstoffzelle.

Riesige Industriehalle im Stadtzentrum von Baden. Sandra Ardizzone

Die Energiewende geht nur mit Verbrennungsmotoren

Synthetische und klimaneutrale Treibstoffe sind die Zukunft, davon ist CEO Bischofberger überzeugt. Während Autos künftig fast ausschliesslich batterieelektrisch betrieben würden, brauche es im Marinesektor weiter Verbrennungsmotoren: «Die Batterien, die es zum Antrieb eines Supertankers bräuchte, sind viel zu schwer und können zu wenig Energie speichern», erklärt Bischofberger. Das Problem am grünen Treibstoff sei aktuell der hohe Preis und die Verfügbarkeit.

Regierungsrat Dieter Egli unterhält sich mit Verwaltungsratspräsident Oliver Riemenschneider während der Führung im Fabrikgebäude. Sandra Ardizzone

Der Rundgang fand in Anwesenheit von Regierungsrat Dieter Egli statt. Der Volkswirtschaftsdirektort lobte in einer Rede im «Trafo» das Unternehmen und das industrielle Können, das historisch in Baden verankert sei. Die meisten anderen Referate, unter anderem von Vertretern der Börsenfirma SIX, drehten sich alle um dasselbe Hauptthema: Die Nachhaltigkeit, die selbst in der Welt der Dieselmotoren endgültig angekommen ist.

