Kantonalbank: Nur noch Kredite an nachhaltige Unternehmen

Aargauische Kantonalbank Kein Geld für neue Atomkraftwerke und Kredite nur an nachhaltige Unternehmen: Neue AKB-Strategie sorgt für Kritik Die Aargauische Kantonalbank vergibt künftig keine Kredite mehr an Unternehmen, die neue Atomkraftwerke bauen oder fossile Rohstoffe fördern wollen. Zudem schränkt die AKB die Kreditvergabe für Casinos, Spirituosenhandel, Tabakprodukte und weitere Branchen ein. In der Politik kommen die neuen Kriterien sehr unterschiedlich an. Fabian Hägler 3 Kommentare 27.01.2022, 19.47 Uhr

Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank – hier an der Vernissage der Ausstellung «Aufgeblüht» auf Schloss Wildegg im Sommer 2021 – will die AKB auf Nachhaltigkeit trimmen. Alex Spichale / AGR

Seit mehreren Wochen läuft die Diskussion über neue Atomkraftwerke heiss: Zuerst kündigte die EU-Kommission an, AKW der neuesten Generation als nachhaltig einzustufen. Damit sollen die Grundlagen geschaffen werden, damit Investitionen in diese Technologie attraktiver werden. Dann verabschiedeten die FDP Aargau und die Präsidentenkonferenz der FDP Schweiz zwei Papiere, die eine Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke fordern. Auch im Papier der Aargauer Freisinnigen werden Rahmenbedingungen verlangt, damit die Wirtschaftlichkeit der Atomenergie zurückgewonnen werden kann.

Mitten in diese Debatte platzte am Donnerstag eine Mitteilung der Aargauischen Kantonalbank (AKB) mit der Ankündigung, die Bank berücksichtige neu «Nachhaltigkeitsaspekte bei der Kreditvergabe an Unternehmen». Konkret definiert die AKB eigene Ausschlusskriterien für Firmen und Branchen, die keine Kredite mehr erhalten sollen. Ganz oben auf der schwarzen Liste der Liste der Bank steht dabei die Produktion von Kernenergie. Die AKB schreibt:

«Der Ausschluss betrifft Neufinanzierungen von Kernkraftwerken. Bei Konzernen mit Beteiligungen an Kernkraftwerken müssen für bestehende Finanzierungen klare Strategien zur Reduktion vom Stromanteil aus Kernkraft bestehen.»

Die Bank begründete den Entscheid, für neue AKW keine Kredite zu vergeben, mit den Risiken der Technologie. «Kernkraftwerke erzeugen und beinhalten ein hohes Inventar an radioaktiven Stoffen, dessen Freisetzung katastrophale Folgen hätte.» Bei einem Atomunfall wie zum Beispiel jenem in Fukushima im März 2011 komme es zu einer starken Beschädigung der Anlage sowie Gesundheitsschädigungen für Mensch und Natur.

Förderung von fossilen Brennstoffen und Gentechnik auch ausgeschlossen

Neben der Atomenergie schliesst die Kantonalbank auch Firmen von Krediten aus, die fossile Energieträger abbauen oder verarbeiten. Kein Geld erhalten sollen demnach Betreiber von Erdölplattformen oder Kohleminen, aber auch Raffinerie-Unternehmen. Die AKB hält fest, der Ausschluss betreffe nur diese Bereiche «und nicht die Stromproduzenten (Kraftwerke) selbst». Sollte im Aargau in den nächsten Jahren also ein Gaskraftwerk gebaut werden und eine Firma dafür bei der Kantonalbank einen Kredit beantragen, könnte sie diesen gewähren.

Nulltoleranz gilt für Firmen, die an Gentechnik forschen, die in der Schweiz verboten ist. Die Langzeitfolgen von gentechnischen Verfahren seien nicht absehbar, begründet die AKB den Verzicht auf Kreditvergaben an solche Unternehmen. «Insgesamt erachten wir die Risiken der Beeinträchtigung bzw. des Rückgangs der Biodiversität und der Artenvielfalt als zu gross», schreibt die Kantonalbank.

AKB-Chef Widmer: Eigene Wertvorstellungen ins Kreditgeschäft integrieren

«Mit der angepassten Kreditvergabe leistet die AKB einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt», lässt sich Direktionspräsident Dieter Widmer in der Mitteilung der Bank zitieren. Mit dem neuen Vergabeprozess habe man die eigenen Wertvorstellungen und den strategischen Anspruch hinsichtlich Nachhaltigkeit in das Kreditgeschäft integriert.

Die AKB übernehme in diesem Bereich eine Vorreiterrolle und mache aus Überzeugung erste Schritte, sagt David Müller, Leiter Kompetenzcenter Kredite. «Wir haben ein Konzept entwickelt, das auf international anerkannten Ausschlusskriterien basiert und von uns mit zusätzlichen Aspekten ergänzt wurde.» Die Kriterien werden laut Müller bei Neufinanzierungen sowie Finanzierungsneuregelungen von Unternehmungen angewendet.

AKB will nach vier Jahren aussteigen, wenn Firmen ihr Modell nicht ändern

«Bei den KMU im Aargau werden nur wenige Kundinnen und Kunden von den neuen Kreditvergabekriterien betroffen sein», teilt die Bank mit. Bei Finanzierungen von grösseren Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden werden erweiterte qualitative Themen geprüft wie etwa Umweltschädigungen und Verletzung von Arbeitnehmerrechten.

Auf Nachfrage sagt AKB-Sprecherin Christine Honegger: «Wir gehen unsere Kunden bis auf weiteres nicht systematisch an, sondern nur dann, wenn das bestehende Kreditverhältnis eine vertragsrelevante Anpassung erfährt und damit eine Neubeurteilung durch die Bank erfolgt.» Firmen in kritischen Branchen, die bisher Kredite erhielten, will die AKB eine Frist von vier Jahren zur Transformation ihres Geschäftsmodells einräumen. Honegger sagt:

«Danach beabsichtigen wir, aus kommerziellen Finanzierungen mit Verletzung der Nachhaltigkeitskriterien auszusteigen, sofern die Kunden keine Veränderungen anstreben.»

Honegger ergänzt, die AKB werde ihre Vergabekriterien aufgrund von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen regelmässig überprüfen. Gerade beim Thema der künftigen Stromversorgung werde die Bank die Debatte sehr eng verfolgen.

SVP kritisiert: «Scheinheilig und geschäftsschädigend»

Scharfe Kritik an der nachhaltigen Kreditvergabe der AKB kommt von der SVP Aargau. In der aktuellen Zeit solle «die Wirtschaft nicht mit linken Ideologien behindert» werden, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Damit schliesse die AKB unzählige Firmen von einer Geschäftsbeziehung mit ihr aus, kritisiert die SVP. Dies sei einerseits geschäftsschädigend, weil die Unternehmen dann zur Konkurrenz abwanderten, findet Grossrat Hansjörg Erne.

Hansjörg Erne, SVP-Grossrat. zvg

Andererseits verhalte sich die AKB-Führung scheinheilig, weil sie gewissen Firmen einen Kredit gewähre, wenn der Umsatz mit kritischen Produkten nicht mehr als 20 Prozent ausmache. Die SVP stört sich konkret daran, dass die AKB mit ihren verschärften Kriterien im Aargau wichtige Wirtschaftszweige wie Atomenergie, Herstellung von und Handel mit Spirituosen, Produktion von und Handel mit Tabak, Gentechnik-Forschung sowie Betrieb von Glücksspielen und Casinos von Krediten ausschliesse.

Schaut man die Kriterien der Bank an, treffen die Vorwürfe der Partei nur teilweise zu. Ganz ausgeschlossen von Krediten werden nicht alle der erwähnten Branchen. Die AKB verzichtet zwar auf Finanzierungen für Herstellung und Handel von harten alkoholischen Getränken, dies aber nur, wenn eine Firma damit mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes macht. Dasselbe gilt für Unternehmen, die in Produktion und Verkauf von Tabak tätig sind, sowie für Casinos oder andere Glücksspielanbieter.

Das sagt die AKB zur SVP-Kritik

Die SVP kritisiert weiter, mit den neuen Kriterien würden kleine Firmen benachteiligt: «Eine kleine Spezialitätenbrennerei erhält von der AKB keine Finanzierung und muss sich eine andere Bank suchen, während grosse Unternehmen mit breitem Sortiment eine Finanzierung erhalten, so lange der Umsatzanteil von Spirituosen nicht grösser als 20 Prozent ist.»

AKB-Sprecherin Honegger entgegnet, für eine nachhaltige Unternehmenspolitik von kleinen und grossen Firmen brauche es Anpassungen in ihren Produktepaletten. «Mit der maximalen Umsatzschwelle von 20 Prozent für harte alkoholische Getränke – dabei sind Bier und Wein ausgeschlossen – haben die Unternehmen Spielraum, andere Produkte stärker zu positionieren», hält sie fest.

Honegger betont: «Wir sind überzeugt, mit dieser Politik zukünftig mehr nachhaltige Erträge zu generieren.» Nicht nachhaltig geführte Unternehmen würden über kurz oder lang vermehrt Probleme in ihrer Geschäftstätigkeit erfahren. Die Sprecherin sagt weiter: «Unser Engagement steht im Einklang mit der Eigentümerstrategie unseres Kantons.»

Grünen-Fraktionschef sieht alte Forderung erfüllt

Robert Obrist, Fraktionschef Grüne Zvg / Aargauer Zeitung

Robert Obrist, Fraktionschef der Grünen im Grossen Rat, forderte schon 2016 eine gesetzliche Grundlage, damit Unternehmen im Staatsbesitz wie die Aargauische Kantonalbank, die Aargauische Pensionskasse APK, oder die Energieunternehmen Axpo und AEW nicht mehr in den Abbau fossiler Energierohstoffe investieren. Der Vorstoss wurde von der Regierung zur Ablehnung empfohlen und fand im Parlament keine Mehrheit.

Umso mehr freut sich Obrist, dass die AKB nun ihre Vergabekriterien für Kredite verschärft: «Damit wird ein langjähriges Anliegen der Grünen erfüllt, offenbar hat unser politischer Druck langfristig Wirkung gezeigt und bei den Verantwortlichen hat ein Umdenken stattgefunden», sagt er. Überrascht über den Entscheid der AKB ist der Grünen-Grossrat nicht, die Bank habe als Betrieb im Kantonsbesitz eine Vorbildfunktion, «da erwarte ich auch eine Vorreiterrolle».

Dass die Kantonalbank mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auch ihr Image aufbessern wolle, sei nicht negativ zu sehen. «Wichtig ist, dass sich die Bank diesen Themen annimmt und handelt», sagt Obrist. Die jetzt publizierten Kriterien hält er für griffig, auch wenn man natürlich noch mehr tun könnte: «Die AKB könnte zum Beispiel die grösseren Kreditnehmern bei der Erfüllung ihrer Klimaziele unterstützen», sagt er.

Klima-Allianz lobt Aargauische Pensionskasse als Pionierin Nicht nur die AKB, auch die Aargauische Pensionskasse APK bekommt gute Noten, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. In einem aktuellen Rating der Klima-Allianz Schweiz wird die APK als nachhaltige und klimaverträgliche Pensionskasse eingestuft. Die Kasse mit einem Anlagevolumen von 12 Milliarden Franken im letzten Jahr einen bedeutenden Teil der ausländischen Aktien auf eine neue, tiefgreifende Klima-Integration umgestellt, heisst es im Rating.



Diese Umschichtung habe eine substanzielle Verminderung der finanzierten CO2-Emissionen bewirkt. Zudem hätten sich die Investitionen der Kasse in klimariskante, grosse Reserven an Kohle, Erdöl und Erdgas um ein Vielfaches reduziert. Mit dieser Strategie sei die APK diesbezüglich Pionierin unter den Pensionskassen der Schweiz, lobt die Klima-Allianz.



Ausgelöst wurde der Strategiewechsel bei der Kasse durch Versicherte, die sich Anfang 2019 schriftlich an die APK wandten und bei Anlagen mehr Rücksicht auf den Klimaschutz verlangten. Sie bestanden «auf einer klaren und transparenten Ausstiegsstrategie aus Anlagen in fossile Unternehmen», wie es auf der Website der Klima-Allianz heisst. Im Mai 2019 lud die APK-Spitze als Reaktion auf das Schreiben eine Delegation der Klima-Allianz zu einem Austausch ein.

