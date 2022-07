Traceable Gold: Woher kommt das «nachhaltige» Edelmetall der AKB?

Aargauische Kantonalbank Gutes Gold: Woher das nachhaltige Edelmetall der AKB stammt – und warum auf den Barren ein «Z» eingraviert ist Neu bietet die Aargauische Kantonalbank Gold an, das man auch mit gutem Gewissen kaufen könne, wie die Bank schreibt. Dies, weil lückenlos nachvollziehbar sei, woher es stamme. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Bei der Aargauische Kantonalbank gibt es neu auch das sogenannte «Traceable Gold» (Symbolbild) . Alexandra Wey

So wertvoll Gold auch sein mag, so umstritten ist seine Herstellung. Das Edelmetall wird teilweise durch Ausbeutung, Kinderarbeit oder mit umweltschädlichen Verfahren gewonnen. Kundinnen und Kunden der Aargauischen Kantonalbank (AKB) sollen nun ab sofort physisches Gold mit gutem Gewissen kaufen können. Damit wirbt die AKB zumindest in einer Mitteilung vom Montag.

Es handelt sich dabei um das sogenannte «Traceable Gold», also Gold, das entlang der gesamten Lieferkette lückenlos bis zur Mine rückverfolgt werden kann. Möglich macht dies eine spezielle DNA-Technologie, die vom ETH-Spin-off Haelixa entwickelt wurde. Das geschürfte Gold wird noch in der Mine mit einer unsichtbaren künstlichen Flüssig-DNA besprüht. Die Schweizer Raffinerie im Tessin, die das Gold dann in Barrenform presst, führt einen Materialabstrich durch. Ein PCR-Test erbringt schliesslich den forensischen Beweis, dass das gelieferte Edelmetall wirklich aus der ausgewiesenen Mine kommt.

Mit diesem «Traceable Gold» setze die AKB auch im Goldgeschäft auf Nachhaltigkeit, heisst es in der Mitteilung weiter. «Wir gehen unseren Weg der Transparenz gegenüber unseren Anspruchsgruppen weiter,» lässt sich Urs Podzorski, Fachspezialist Nachhaltigkeit bei der AKB, zitieren.

Nachvollziehbarkeit ist noch keine Nachhaltigkeit

Allein der Umstand, dass Herkunftsinformationen bekannt sind und jederzeit eindeutig belegt werden können, ist aber noch kein Nachweis für Nachhaltigkeit und fairen Handel. Entscheidend sind die Bedingungen vor Ort – in der Mine, in der das Gold gewonnen wird. Laut AKB setze man sich für faire Arbeitsbedingungen in der Gold-Wertschöpfungskette ein. Herkunftsländer und -regionen würden sorgfältig ausgewählt. Aber woher stammt denn nun das «Traceable Gold»?

Das «Traceable Gold» der Aargauischen Kantonalbank lässt sich lückenlos bis zum Hersteller nachvollziehen. Bild: Chris Iseli

Nun, zunächst einmal führt die Spur nach Zürich, denn eigentlich handelt es sich um ein Produkt der Zürcher Kantonalbank (ZKB), das dort bereits seit April 2021 angeboten wird. Darum haben die Goldbarren neben einer Seriennummer jeweils auch ein eingraviertes «Z» – auch dann, wenn sie bei der AKB erworben werden.

Aus Russland, dem weltweit drittgrössten Goldproduzenten, wird das Edelmetall hierfür nicht bezogen, wie die Medienstelle der ZKB auf Nachfrage der AZ klarstellt. Gold russischer Herkunft sei zu keinem Zeitpunkt Bestandteil von «Traceable Gold» gewesen (Einfuhr und Verarbeitung von Gold aus russischen Raffinerien wäre unter bestimmten Bedingungen auch zum jetzigen Zeitpunkt legal). Das Gold stammt laut ZKB aus Minen in Nord- und Südamerika sowie Finnland, die nach strengen Kriterien ausgewählt wurden.

Wie werden die Minen ausgewählt?

Die Herkunftsquellen für «Traceable Gold» werden restriktiv gehandhabt, so die ZKB weiter. Man interpretiere die festgelegten Kriterien im Branchenvergleich sogar sehr streng. Berücksichtigt würden aktuelle Zertifizierungen, Einsatz im Bereich Menschenrechte, soziales Engagement, Aktivitäten im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sowie auch ESG-Ratings. ESG steht für die englischen Begriffe Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).

Zudem sei die verarbeitende Tessiner Raffinerie Argor-Heraeus von der London Bullion Market Association (LBMA) zertifiziert, der global bedeutendsten Selbstregulierungsorganisation im Goldhandel. Dazu verpflichtet sich die Raffinerie, die Richtlinie «Responsible Gold Guidance» (RGG) zu erfüllen. Die RGG selbst stützt sich auf Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dabei geht es vor allem um Unternehmensstrukturen, die Ausbeutung, Geldwäsche oder Terror-Finanzierung verhindern sollen.

Argor-Heraeus verarbeitet Gold in Mendrisio TI. Karl Mathis

Auch Max-Havelaar-Gold erhältlich

Die Traceable-Goldbarren werden in der Stückelung von 250 Gramm, 500 Gramm und 1000 Gramm angeboten. Beim Kauf wird eine Prämie von 160 Franken pro Kilogramm erhoben. Laut AKB werden damit Umwelt- und Sozialprojekte in den Minen unterstützt.

Zudem bietet die AKB auch Gold mit dem Qualitätslabel «Fairtrade Max Havelaar» an. Dieses unterstütze den «Fairtradegedanken», stammt aus Peru und ist in kleineren Mengen erhältlich (1, 2, 5, 10 und 20 Gramm).

