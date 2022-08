Aargauerplatz: Anekdoten aus der Politik

Aargauerplatz Bitte lächeln! Meier, Humbel und eine Vogelscheuche im Abstimmungskampf In der Rubrik «Aargauerplatz» lesen Sie Insides und Anekdoten aus der Aargauer Politik. 20.08.2022, 05.00 Uhr

Cheese! Alt Grossrat und Nationalrat in spe Andreas Meier sass am Parteitag der Mitte Aargau in der ersten Reihe neben Noch-Nationalrätin Ruth Humbel. Bekanntlich will der Winzer aus Klingnau aber vor allem so bald wie möglich auf ihrem Sitz im Bundeshaus Platz nehmen. Die angekündigte Aussprache hat stattgefunden; Inhalt und Zeitpunkt der Kommunikation, wann – wenn überhaupt – Meier für Humbel nachrücken darf, bleibt vorläufig offen. Bis dahin gilt: Bitte lächeln. (roc)