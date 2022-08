Alle News zur aktuellen Hitzwelle im Aargau

07:32 Uhr Mittwoch, 20. JULI

Weiterhin bis zu 36 °C möglich – heftige Unwetter am Nachmittag: Das sind die Temperaturprognosen

In der Nacht sanken die Temperaturen an vielen Orten nicht weiter als bis 20 Grad. An den Messstationen im Aargau werden am Morgen bereits Temperaturen über 21 Grad gemessen. Kurzfristige Abkühlung könnte es am Nachmittag oder frühen Abend geben: Lokal soll es Platzregen geben, vor allem in Kombination mit teils heftigen Gewittern.

Bevor es Anfang nächster Woche wieder richtig heiss wird, sinken die Höchsttemperaturen in den nächsten Tagen etwas – wohl aber kaum unter 30 Grad. Am Mittwoch wird es im Aargau verbreitet bis zu 32 Grad heiss. Örtlich könnte es noch heisser werden: In Zofingen werden 35 Grad erwartet, in Baden sogar 36 Grad.

Die Wassertemperaturen im Aargau sind beinahe überall um ein weiteres Grad gestiegen. So wurde laut Meteonews am Mittwochmorgen folgendes gemessen:

Baden, Limmat : 24 °C (+1 °C zum Vortag)

: 24 °C (+1 °C zum Vortag) Brugg, Aare : 23 °C (+1 °C)

: 23 °C (+1 °C) Klingnau, Aare : 24 °C (= wie Vortag)

: 24 °C (= wie Vortag) Laufenburg, Rhein : 25 °C (+1 °C)

: 25 °C (+1 °C) Mellingen, Reuss : 25 °C (+1 °C)

: 25 °C (+1 °C) Meisterschwanden, Hallwilersee : 27 °C (+1 °C)

: 27 °C (+1 °C) Rekingen, Rhein: 25 °C (+1 °C)

Die Hitze setzt auch den Fischen zu: Steigen die Wassertemperaturen auf kritische Werte an, kann es zu Fischsterben kommen. Noch werden Aargauer Bäche nicht ausgefischt – auf das Baden in tiefen Bachstellen sollte aber verzichtet werden. (phh)