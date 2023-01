Aargauer Volksschule Immer noch keine Lösung gegen den Personalmangel in Schulzimmern – bewegen bessere Löhne pensionierte Lehrpersonen zum weitermachen? Eine allgemeingültige Lösung des Problems ist nicht in Sicht, der Kanton arbeitet mit den Schulverbänden aber zumindest an einer Abfederung des Lehrpersonenmangels. Die im letzten Jahr ins Leben gerufene Taskforce wird weitergeführt – und die Politik fordert bessere Löhne für pensionierte Lehrer, die weiterarbeiten. Eva Berger 1 Kommentar 30.01.2023, 19.00 Uhr

Bildungsdirektor Alex Hürzeler besuchte am ersten Schultag des Schuljahrs 2022/2023 die Schule Muri. Längst nicht jede Schule findet genügend qualifiziertes Personal. (8. August 2022) Sandra Ardizzone

In einem halben Jahr beginnt das Schuljahr 2023/2024, und bereits buhlen die Schulen um jene, welche dann bei ihnen unterrichten sollen. Auf dem kantonalen Portal für Lehrerinnen und Fachlehrpersonen waren am Montagnachmittag 244 Stellen mit Antritt im kommenden August ausgeschrieben. Bis im Frühling dürften noch einige hinzukommen, das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre. Der Lehrpersonenmangel wird zu einem Dauerproblem im Aargau.

Das wurde erkannt. Die Abteilung Volksschule des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) führe die Arbeiten zur Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aargauer Volksschule unter Hochdruck weiter, schreibt das BKS am Montag in einer Medienmitteilung. Gemeinsam würden die Partner der Aargauer Volksschule dieser Herausforderung höchste Priorität zumessen. Im letzten Frühling haben diese Partner eine Taskforce ins Leben gerufen.

Vertreten sind darin alle, die vom Lehrpersonenmangel und dem Fachpersonenmangel an Schulen betroffen sind. Ausser dem kantonalen Bildungsdepartement sind dies die Verbände der Lehrpersonen, der Schulleiter und der Schulverwaltungen, sowie die Gemeindeammännervereinigung und die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ziel der Taskforce ist es, kurzfristige Hilfestellungen und Massnahmen zu erarbeiten, damit die Schulen trotz des Mangels einwandfrei funktionieren können. Denn bei der Qualität der Schule dürfen deswegen keine Abstriche gemacht werden.

An der Qualität darf nicht geschraubt werden

Die beteiligten Partner seien sich einig, dass sich das schulische Angebot auch in der aktuellen Situation an den Bildungsrechten der Schülerinnen und Schüler, an der Chancengerechtigkeit, am Lehrplan, an den arbeitsrechtlichen Vorgaben für Lehrpersonen sowie an der Unterrichtsqualität ausrichten müsse. Sofern rechtliche Vorgaben eingehalten werden, können so auch individuelle Lösungsansätze und Konzepte zielgerichtet umgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Viel hat sich daraus zunächst allerdings nicht ergeben. Aus den Diskussionen der Taskforce entstand für das laufende Schuljahr lediglich ein Informationsblatt für die Schulen mit Tipps zum Umgang mit dem Mangel sowie Hinweisen auf externe Unterstützungsangebote. Für das Schuljahr 2023/24 hat sich die Taskforce nun neu konstituiert, die gemeinsamen Zielsetzungen wurden erneuert.

Informationen und Planungshilfen bereitzustellen, ist nach wie vor ein zentrales Element bei der Unterstützung der Schulen. Hinzu kommen jetzt der Support bei der Einführung von neuem schulischem Personal sowie die Förderung des Verbleibs des bestehenden Personals. Dafür sollen die Arbeitsbedingungen im Schuldienst verbessert werden.

Assistenzpersonen wird seit diesem Jahr ein grösserer Teil ihrer ausserschulischen Erfahrung angerechnet. Bei Funktionswechseln wurde das Einstufungsverfahren vereinfacht. Der Einstieg oder der Wiedereinstieg in den Beruf soll sich so besser lohnen. Noch nicht klar ist, ob die Schulen im nächsten Jahr zusätzliche Ressourcen erhalten, damit sie weniger gut qualifizierten Lehrpersonen und Berufseinsteigern ein Coaching ermöglichen können. Das sei noch zu überprüfen und zu bestätigen, schreibt das BKS in seiner Medienmitteilung.

Image soll verbessert werden

Alle Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel, die kurz-, mittel- und langfristigen, werden beim Kanton im Projekt Magis zusammengefasst. Das wichtigste Ziel dabei ist, mehr qualifiziertes Personal an die Aargauer Volksschule zu bringen. Die Sichtbarkeit des Lehrberufs, der Förderfachpersonen, der Assistenzen und der Schulleitungen soll erhöht und ein positives Image erzeugt werden.

Weiter sollen die Laufbahnmöglichkeiten innerhalb einer Schule berücksichtigt werden, sodass den Schulen geeignete Personen erhalten bleiben, diese aber vielleicht eine neue Funktion übernehmen können. Ausser der Taskforce steht für das Projekt eine rund zwanzigköpfige Begleitgruppe im Einsatz.

«Es geht nur gemeinsam», sagt Patrick Isler, der Leiter der Abteilung Volksschule im kantonalen Bildungsdepartement. Verbände, Gemeinden, der Kanton und die Pädagogische Hochschule müssten zusammen an einem Strick ziehen, soll der Lehrpersonenmangel dereinst behoben werden. Es brauche also Massnahmen, die aus Sicht aller Beteiligten umsetzbar sind.

Vorstösse für Pensen-Erhöhung und bessere Löhne

Auch in der Politik ist der Lehrpersonenmangel längst angekommen, dort zeigt sich, wie schwierig es ist, es allen recht zu machen. Im letzten Jahr wurde in zwei Vorstössen angeregt, diesen mit höheren Pensen für die Lehrpersonen abzufedern. Es dränge sich auf, eine durchschnittliche Pensen-Erhöhung der Aargauer Volksschullehrpersonen anzustreben, antwortete der Regierungsrat auf ein Postulat der FDP-Fraktion. In der Diskussion, die auf Antrag geführt wurde, gaben vorab Lehrpersonen der verschiedenen Fraktionen zu bedenken, dass gerade dieser Beruf auf Teilzeitarbeit ausgelegt ist, viele Lehrpersonen darauf angewiesen sind.

Ein weiterer, eben eingereichter Vorstoss verlangt, dass der Lehrpersonenmangel mit fairen Löhnen für pensionierte Lehrpersonen aufgefangen wird: Wer ohne Unterbruch nach der Pensionierung weiterarbeite oder eine Stellvertretung übernimmt, soll keine Einbusse im Lohn mehr haben. Der Grosse Rat hatte bei der Einführung des neuen Lohnsystems entschieden, dass der Besitzstand bei der Pensionierung wegfällt – die Einstellung für Pensionierte attraktiv zu machen, ist inzwischen eines der oberen Ziele gegen den Lehrpersonenmangel.

Nachgefragt: «Schnellschüsse bringen nichts»

Patrick Isler ist seit März 2022 der Leiter der Abteilung Volksschule beim kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport.

Patrick Isler-Wirth, Leiter Abteilung Volksschule. zvg

Herr Isler, die Taskforce Lehrermangel besteht jetzt seit einem Dreivierteljahr. Eine Lösung gegen den Fachkräftemangel hat sie bisher nicht gefunden, warum nicht?

Patrick Isler: Das Problem ist, wie im Gesundheitswesen auch, demografischer Natur. Es ist letztlich also ein Fakt, dass es nicht so schnell gelöst werden kann. Kurzfristig geht es vor allem darum, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen. Wir setzen uns sicher noch einige Jahre damit auseinander. Die Taskforce ist sich einig, dass Schnellschüsse nichts bringen.

Teil der mittelfristigen Massnahmen ist eine Image-Kampagne. Was kann diese ausrichten? Der Lehrerberuf ist doch hinreichend bekannt …

Neben den Neueinsteigern sind die bisherigen Lehrpersonen das grösste Potenzial gegen den Fachkräftemangel. Ziel der Kampagne ist, die Aargauer Volksschule mit ihren Vorzügen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Diese Sensibilisierung soll dazu beitragen, dass schulisches Personal unterstützt wird, um gesund und motiviert dem Beruf erhalten zu bleiben. Genauso müssen auch Probleme angesprochen und Lösungen gefunden werden.

Welche Probleme erschweren denn aktuell den Lehrpersonen-Alltag?

Beispielsweise mit der integrativen Schulung kommt es immer wieder zu Fragen. Nur mit transparenter Kommunikation kann man die Probleme thematisieren. Das Schulsystem ächzt unter dem Fachkräftemangel, dabei ist es nach der Pandemie ermüdet. Mit Ukraine-Flüchtenden und Energiekrise gibt es neue Herausforderungen.

Auch bereits pensionierte Lehrpersonen möchte man gegen den Fachkräftemangel an den Schulen behalten oder wieder zurückholen. Der Wegfall des Besitzstandes, wie es der Grosse Rat beschlossen hat, wirke sich demotivierend aus, heisst es in einem Vorstoss. Wie sehen Sie das?

Dass bereits pensionierte Lehrpersonen adäquat entlöhnt werden sollen, ist ganz in unserem Sinn. Sie sind ein Potenzial für die Schulen, das wir unbedingt halten wollen.

Der Schulleiterverband fordert zudem Massnahmen, um die Stellung der Schulassistenzen zu stärken. Was ist diesbezüglich geplant?

Genau solche Fragen werden in der Taskforce gemeinsam diskutiert. Voraussichtlich ab dem kommenden Sommer werden am Institut für Weiterbildungen der Pädagogischen Hochschule zusätzliche Kurse für Assistenzpersonen angeboten. Derzeit erarbeiten wir mit juristischer Unterstützung einen Leitfaden für diesen Beruf. Wir sind überzeugt davon, dass durch Assistenzpersonen auch Einsteigerinnen in den Lehrberuf gefunden werden können.

Gibt es auch Überlegungen zu radikaleren, sofort greifenden Ideen, etwa Zwangsfusionen von Schulen?

Besprechen kann man diese Ansätze, sie umzusetzen ist politisch aber relativ schwierig. Das ganze Spektrum an möglichen Massnahmen muss in der Taskforce diskutiert werden. Wichtig ist, dass alle Beteiligten, von der Gemeinde über die Lehrpersonen bis zu den Schulen und dem Kanton, an einem Strick ziehen. Wir wünschen uns alle konkrete Lösungen.

