2-Takt-Mafia: Aargauer Gruppe fährt mit Töffli über Alpenpässe

Aargauer Töffli-Gang Als Erwachsene packte sie wieder das Töffli-Fieber – nun fährt die «2-Takt-Mafia» mit Retromofas über die Schweizer Pässe Valentin Hehli In einer Gruppe von Kameraden fuhren alle längst Auto. Bis sich einer nach dem anderen wieder ein Töffli kaufte. Gemeinsam absolvierten sie das Alpenbrevet – das war erst der Anfang. Livia Häberling Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Im Herbst 2012, als eine Gruppe von Kameraden entschied, im folgenden Jahr an einer Töffli-Passrundfahrt mitzumachen, hatte nur einer von ihnen ein altes Mofa im Keller. Zehn Jahre später sitzen acht Mitglieder derselben Clique an einem Abend in Oberkulm und zählen grinsend ihren Fuhrpark zusammen: 20 + 12 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1: Das macht 49 Töffli.

In der Autogarage, in der sich auch ihre Werkstatt befindet, sitzen sie an einer Festbank, essen Salzbrezelchen, Käse und Speck, trinken Bier und Likör und erzählen, wie es passieren kann, dass man von einer Sache plötzlich wieder so gnadenlos angefixt ist wie sie.

In der Autowerkstatt von Claude Erni in Oberkulm hat sich die «2-Takt-Mafia» in einer Holzkabine ihre Töffli-Werkstatt eingerichtet. Valentin Hehli

Man stelle sich vor, man sei in den 70er- oder 80er-Jahren auf dem Land aufgewachsen, wo man es ohne Töffli kaum in die weite Welt schaffte. Oder wenigstens mal ins nächste Dorf. Ein Puch Maxi machte diese Wohltat möglich, oder gar ein Sachs (und, Gott bewahre, kein Piaggio).

Wenn man nun, Jahrzehnte später, längst kein Mofa mehr besitzt, sondern ein Geschäft und einen Familienwagen und dann von einem Alpenbrevet hört, bei dem man mit 1000 anderen Töffli-Fans mit 30 km/h die Schweizer Passstrassen hoch und runter fräst ...

... dann kann es passieren, dass man spontan tutti.ch ins Suchfeld des Laptops tippt und sich wieder mal was gönnt. Ein Töffli zum Beispiel.

Das Publikum flippt aus wie an einer Tour de Suisse

So ersteigert sich Claude Erni für das Alpenbrevet 2013 ein altes Sachs Caravelle. Als das Mofa nach stundenlanger Arbeit bereit für die Strasse wäre, scheint es ihm längst zu schön. Ein Ersatzmodell muss her, und weil jedes Sachs-Töffli zwar den fast gleichen Motor, aber einen komplett eigenen Charme hat, bleibt es nicht bei einem Kauf.

Claude Erni (links) und Hannes Roth führen je eine Autogarage. Beide schrauben gerne an ihren Töffli herum. Hier an einem Sachs Prior 502. Valentin Hehli

Auch die Kumpels von Erni sind längst wieder Töfflibesitzer, als die Gruppe im darauffolgenden Herbst am Alpenbrevet in Gstaad antritt. «Chasch der vorstelle, die Party!», sagt Andi Ruckstuhl, wenn er an die Nacht vor dem Anlass zurückdenkt, die die Gruppe damals mit Hunderten ähnlich vernarrter «Töffli-Buebe» zum Tag macht.

Und der nächste Morgen! Alle Ampeln auf Grün, die Luft voller Qualm, das Publikum am Strassenrand ähnlich wild wie an der Tour de Suisse. So ein Start mit 1000 Töffli, sagt Andi Ruckstuhl, sei «imfall scho no verreckt»!

Paella und Sangria im eigenen Partyzelt

Als die Kumpels in Gstaad über die Ziellinie rattern, ist ihnen klar: Sie kommen wieder. Aber nicht als loses Gruppetto, sondern als richtige Töffli-Gang. Ein Name muss her – also taufen sie sich «2-Takt-Mafia». Ein Logo muss her – also kreiert Claude Erni einen Totenkopf im Töffhelm. Schliesslich wollen sie nächstes Jahr ein Gilet tragen, auf dem nicht nur die Sticker mit den Emblemen der anderen Clubs aufgenäht sind, sondern auch ihr eigenes.

Das Logo der «2-Takt-Mafia» ziert auch ein Poster in der Werkstatt. Valentin Hehli

Seither sind ein paar Jahre vergangen, das Logo der Mafiosi geniesst mittlerweile eine beachtliche Präsenz. Es ist nicht nur auf Sticker und Pins gedruckt, sondern auch auf T-Shirts, Pullover und Jacken. Oder auf Bierdeckel, die neuerdings sogar in ihrer Stammbeiz verwendet werden.

Neben einem Jahreskalender mit ihren schönsten Modellen haben die Mafiosi ein Partyzelt anfertigen lassen. Das schützt nicht nur die Mofas vor Unwetter: Es lässt sich darin auch bestens Paella kochen und Sangria ausschenken wie am Alpenbrevet 2016, als sie die anderen Töffli-Fans kostenlos verpflegten – und so den Ärger des Veranstalters auf sich zogen.

Darf auf Ausflügen nicht fehlen: das eigene Logo als aufklebbares Tattoo. Philipp Renggli

«Bitte nicht falsch verstehen», möchte Andi Ruckstuhl im Gespräch relativieren, um Geltungsdrang gehe es bei ihnen nicht: «Das sind einfach Spielereien.» Dabei lässt sich da bereits vermuten, dass die «2-Takt-Mafia» sich nicht ganz so wichtig nimmt. Als Andi Ruckstuhl über die Gilets mit den Logostickern redet, sagt er, man habe auch «es Jäggli welle mache».

Als man einst über ein Gruppentattoo diskutierte, sagte Claude Erni, er übernehme das – und besorgte abwaschbare Abziehbilder, wie sie in Kinderkaugummis zu finden sind. Dann ist es offenbar auch schon vorgekommen, dass die Clique auf einer Ausfahrt eine Gruppe Harley-Fahrer kreuzten, was einen der «Mafiosi» spontan veranlasste, die Finger zum Motorradgruss zu heben. Wohlwissend um diesen Jöö-Effekt.

Langsam, aber mit Stil: die «2-Takt-Mafia» bei einer ihrer Ausfahrten. Philipp Renggli

Ein Piaggio-Fahrer bei den Mafiosi? – «Vergiss es!»

Die «2-Takt-Mafia» zählt heute zwölf Mitglieder aus den Kantonen Aargau, Luzern und Nidwalden. Als sie gefragt werden, woher sie sich kennen, scherzt einer, irgendwie seien sie alle «ein bisschen verwandt oder verschwägert». Familiär wirkt die Atmosphäre auf jeden Fall. Und damit das so bleibt, können Interessierte nur in die Clique eintreten, wenn sie von einem Mitglied empfohlen werden.

Bald zeigt sich, dass noch weitere, unausgesprochene Aufnahmekriterien herumschwirren: «Vergiss es», lacht Hannes Roth, als er gefragt wird, ob auch ein Piaggio-Fahrer Chancen habe. Beim Puch Maxi wird es bereits schwierig, wie unter Gelächter zu erfahren ist. Die «2-Takt-Mafia» ist fast ausnahmslos den Sachs-Töffli aus den 60er-Jahren verfallen.

Raffi Meier auf einem Sachs 502. Philipp Renggli Patrick Broch auf einem Puch X30. Philipp Renggli Stefan Bossart mit einem Simson. Philipp Renggli Chregu Fiechter auf einem Sachs 503. Philipp Renggli Das Restaurierte Sachs 502 von Kurt Giger. Philipp Renggli Claude Erni auf einem Sachs 502. Philipp Renggli Hannes Roth auf einem Sachs 502. Philipp Renggli Andi Ruckstuhl auf seinem Puch Maxi aus Kindheitstagen. Philipp Renggli

Unterwegs ist jeder wieder ein «Töffli-Bueb»

Im Sommer fährt die Clique gemeinsam aus, und wenn es Herbst wird, gibt es an diesen nostalgischen Gefährten immer irgendetwas zu restaurieren – oder gar zu optimieren? Sie würden ihre Töffli sicherlich nicht auf 60 oder 70 km/h frisieren, erklären die Mafiosi, «aber wir helfen bei der Kraft etwas nach, damit wir es den Hügel hinaufschaffen, ohne zu trampen».

Wobei: Manchmal kommen sie auch gar nicht an, oder erst nach einer längeren Mech-Pause. Das mache nichts, Zeit werde auf einem Töffli sowieso relativ wie alles andere, was in der Gesellschaft sonst womöglich eine Rolle spiele, etwa Geld oder Status. Gerade das mache die Szene so sympathisch, sagt Hannes Roth: «Auf dem Töffli kommt es nicht drauf an, wer du bist und was du hast. Jeder ist einfach wieder ein ‹Töffli-Bueb›.»

