Aargau setzt Task Force gegen den Lehrermangel ein

Aargauer Schulen Taskforce gegen Lehrermangel: Schulleiter, Lehrpersonen und Bildungsdepartement kämpfen gemeinsam gegen das Personalproblem Vier Wochen vor dem Beginn des neuen Schuljahres sind längst nicht alle offenen Stellen für Lehrerinnen und Lehrer an den Aargauer Schulen besetzt. Immerhin sei das Problem beim Kanton jetzt erkannt, sagen die Schulleiter und Lehrerinnen – und es gibt Massnahmen dagegen. Eva Berger Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Im ganzen Kanton sind jetzt Sommerferien. Wenn im August das neue Schuljahr beginnt, werden nicht alle Schulen genügend Personal haben. Im Bild: Schule Full-Reuenthal, die per neuem Schuljahr mit der Schule Leibstadt fusioniert. Chris Iseli

Schulleiter Ueli Zulauf appellierte im letzten August in einem offenen Brief an Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Das Schuljahr hatte eben begonnen, mit Ach und Krach hatten es die Schulleitungen wieder einmal geschafft, genügend Personal in die Klassenzimmer zu bringen. Angezeigt wäre, dass das Problem offen zur «absolut prioritären Chefsache» erklärt wird, so Zulauf. Das könne etwa geschehen, indem der Bildungsdirektor den Vorsitz einer Taskforce übernehme, schlug er vor.

Das schwierige Schuljahr 2021/2022, das bis im Februar stark von der Coronakrise geprägt war, ist inzwischen im ganzen Kanton zu Ende gegangen. Und wieder ist der Lehrermangel ein Thema. Kaum eine Schule im Kanton, die nicht noch auf der Suche nach einer Lehrerin oder einem Lehrer wäre. Auf dem kantonalen Portal waren am Sonntag 279 Stellen ausgeschrieben. «Die Situation ist unverändert schwierig, der Mangel hat sich gar noch etwas akzentuiert», sagt Philipp Grolimund, Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands.

Taskforce gegen den Lehrpersonenmangel

Etwas aber sei besser als in früheren Jahren: «Es besteht inzwischen eine koordinierte Zusammenarbeit mit dem Kanton. Das Bildungsdepartement bemüht sich, in dieser Frage Lösungen zu finden», sagt Philipp Grolimund. Und das begrüsse er sehr.

Philipp Grolimund ist Schulleiter in Laufenburg und Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands. Chris Iseli

Ob es am Brief von Schulleiter Zulauf lag oder daran, dass Schulleiter- und Lehrerverband schon lange einen stärkeren Austausch forderten, ist offen. Tatsächlich aber hat das Bildungsdepartement vor kurzem eine Taskforce gegen den Lehrermangel eingesetzt. Ausser den Verbänden ist auch die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz mit an Bord.

Kanton übernimmt Kosten für Mentoring

Zu lange hatte das Bildungsdepartement beim Personalmangel auf die Verantwortung der Schule vor Ort verwiesen – die Schulleitungen fühlten sich alleingelassen. «Das ändert sich jetzt klar», sagt Grolimund. Als erste Kurzfristmassnahme wird der Kanton das Mentoring ungenügend qualifizierter Lehrpersonen an den Schulen weiterführen und übernehmen. Eine erfahrene Lehrerin steht dabei einer unerfahrenen zur Seite. Dafür wird sie entschädigt, der Kanton übernimmt diese Kosten.

Ohne Lehrerinnen und Lehrer mit nicht adäquater Ausbildung gehe es vorläufig noch nicht, sagt Grolimund:

«Wir sind auf Notlösungen angewiesen, das können wir nicht schönreden. Aber dadurch darf es keinen Qualitätsabbau geben.»

Mit dem Mentoring-Programm könne dies etwas aufgefangen werden. «Unsere einzige Chance ist, auch teilqualifizierte Lehrpersonen einzustellen. Aber sie müssen sich nachqualifizieren», sagt der Schulleiter. Am Schluss wolle man nur ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, stellt er klar. Bis es so weit ist, müsse man vor allem auch in die Aus- und Weiterbildung investieren. Und dafür sorgt der Kanton.

Kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen

Im kantonalen Aufgaben- und Finanzplan gibt es einen Entwicklungsschwerpunkt mit dem Titel «Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aargauer Volksschule». Um das zu erreichen, wurde unter anderem das Projekt Magis gestartet, wo kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel zusammengefasst sind.

Es müssen mehr Lehrpersonen ausgebildet werden, bereits ausgebildete muss man für den Wiedereinstieg gewinnen. Und die Aargauer Schulen sollen als attraktiver Arbeitsort bekannter werden. Das sind die Ziele des Projekts.

Noch fehlen viele Klassenlehrpersonen

Kathrin Scholl, die Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands ist für das nächste Schuljahr dennoch etwas pessimistisch. Gerade die vielen noch offenen Stellen für Klassenlehrpersonen - aktuell sind es etwa 60 - machen ihr Sorgen. Diese brauche es am dringendsten, ansonsten sitzen die Klassen nach den Sommerferien ohne Lehrerin oder Lehrer im Schulzimmer.

Das neue Lohnsystem, das seit Anfang Jahr gilt, das Mentoring-Programm, oder auch pensionierte Lehrpersonen, die aushelfen, geben zwar etwas Entlastung. «Aber sie heben den Mangel nicht auf», so Scholl.

Das Problem sei eben strukturell und das wisse man seit Jahren: Die grosse Generation der Babyboomer erreicht das Pensionsalter, erfahrene Lehrerinnen und Lehrer gehen jetzt in Rente. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung, es gibt mehr Kinder, die unterrichtet werden müssen.

Kathrin Scholl, Präsidentin Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband. Alex Spichale

Mehr Kinder, weniger Lehrpersonen

Im vergangenen Schuljahr besuchten 79'100 Kinder und Jugendliche im Aargau die obligatorische Schule. Im Jahr 2015 waren es erst gut 72'000. Zu Schuljahresbeginn 2021/22 unterrichteten 8950 Lehrerinnen und Lehrer an der Aargauer Volksschule, 130 Lehrpersonen fehlten. Wie viele es im kommenden Jahr sein werden, ist offen. Aber: Auch die Anzahl Studierender an der Pädagogischen Hochschule nimmt laut Aargauischem Lehrerinnen- und Lehrerverband zu. Und der Quereinsteiger-Lehrgang, der im Herbstsemester 2021/22 für Personen ab dem 30. Altersjahr zum ersten Mal durchgeführt worden ist, wird von 78 Studierenden besucht. Er wird ab nächstem Jahr doppelt geführt.

Dass alle an einem Strick ziehen, die Lehrpersonen, Schulleitungen und die Ausbildungsstätten mit einbezogen sind, sei positiv, sagt Kathrin Scholl. Das Problem löse sich zwar nicht sofort in Luft auf, Ansätze seien aber erkennbar. «Es braucht einen Strauss von Massnahmen», sagt Scholl.

Bessere Ausbildung für Schulleiter

So müsse man etwa auch bei den Schulleitungen ansetzen. «Diese Ausbildung muss deutlich besser werden. Es ist eine Schlüsselposition. Es wird eine der Hauptaufgaben sein, diese besser aufzustellen», so Scholl. Bislang kann sie nur berufsbegleitend absolviert werden - angehende Schulleiterinnen und Schulleiter arbeiten also bereits im Beruf, wenn sie die Ausbildung dafür starten. Scholl sagt:

«Die Ausbildung für Schulleitungen muss länger dauern, damit auch mehr Inhalte Platz haben.»

Bei der Personalführung etwa, gebe es Lücken. Es gebe viele gut qualifizierte Schulleitungen, sagt die Lehrerverbandspräsidentin. «Aber auch zu viele, die es nicht sind.»

Auch die Stärkung und Attraktivitätssteigerung der Schulleitungsfunktion ist ein Punkt im kantonalen Magis-Projekt. Eine externe Analyse dazu, wie sich die Qualität und Professionalität von Schulleitungen entwickelt, läuft derzeit. Die Ergebnisse liegen laut Kanton im nächsten Jahr vor.

Taskforce auch im nächsten Jahr

Die Taskforce wird nach den Sommerferien weitergeführt, Schulleiterverbands-Co-Präsident Grolimund begrüsst das, wie er sagt: «Nach dem Schulanfang ist vor dem Schulanfang.» Im Frühling gehe jeweils die Panik los, wenn man merkt, dass die Lehrpersonen fehlen. «Dann wurstelt man sich irgendwie durch und ist froh um Notlösungen.»

Man habe aber erkannt, dass der Lehrermangel ein Problem sei, auf das man das ganze Jahr ein Auge haben müsse. Und es lasse sich nur mit kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen «und nur zusammen mit allen Akteuren im Bildungswesen» nachhaltig beheben.

Grossräte fordern höhere Pensen für Lehrpersonen

In der Politik ist längst angekommen, dass die Aargauer Schulen ein Personalproblem haben. In der letzten Sitzung des Grossen Rats vor der Sommerpause wurde wiederum eine Reihe von Vorstössen zum Thema eingereicht. Im Visier haben diese vor allem die Pensen der Lehrerinnen und Lehrer. Um den Lehrpersonenmangel zumindest etwas zu dämpfen, soll die Lektionenzahl von heute 28 auf 28,5 erhöht werden, fordern etwa Tonja Burri und Miro Barp (beide SVP). Das würde 115 Vollzeitäquivalenten entsprechen, rechnen sie vor, und das würde das Problem teilweise lösen.

Auch Martin Bossert (EDU) fordert, zusammen mit Grossräten von der SVP, einen Bericht darüber, wie sich die Pensen der Lehrpersonen in den letzten vier Jahren verändert haben. Im letzten Bildungsbericht von 2018 zeige sich, dass der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der Aargauer Lehrpersonen auf Primarstufe schweizweit am tiefsten war. Falls sich die Zahlen weiter verschlechtert hätten, sollten Massnahmen aufgezeigt werden, wie man dem begegnen könnte.

Dem Personalmangel mit höheren Pensen zu begegnen sei keine neue Idee, sagt Lehrerverbandspräsidentin Kathrin Scholl. Sie habe ihre Berechtigung, sei aber in der Praxis nicht so einfach umsetzbar – aus einer Vielzahl von Gründen, etwa den mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeiten für arbeitende Mütter.

