Aargau: Homeschooling wurde in der Pandemie zum Trend

Aargauer Schulen Homeschooling wurde in der Pandemie zum Trend, das letzte Wort hat in der Bildung aber immer der Kanton Im Aargau gibt es 24 anerkannte Privatschulen. Zusätzlich werden derzeit rund 570 Kinder im Homeschooling unterrichtet. Auch ausserhalb der Volksschule muss der Lehrplan eingehalten werden. Eva Berger Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulpflichtige Kinder dürfen privat unterrichtet werden. Der Lehrplan gilt aber auch dann. Sascha Steinbach / EPA

Der übliche Weg zur Lehrperson führt in der Schweiz über eine Pädagogische Hochschule. Nur diese stellen Lehrpersonen Diplome aus, die für Bildungsberufe von der schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannt sind.

Im Aargau gilt, dass nur Lehrpersonen angestellt werden sollen, die einen stufengerechten, EDK-anerkannten Abschluss vorweisen können. Verboten ist es allerdings nicht, ohne dieses Diplom zu unterrichten. Wegen des Fachkräftemangels müssen Schulleitungen bisweilen auf ungenügend qualifizierte Lehrpersonen zurückgreifen. Oder aber diese erteilen Unterricht an einer Privatschule oder im Homeschooling.

Die Anforderungen an jene Personen, die im Homeschooling unterrichten, sind klein: Für die Kindergarten- und Primarschulstufe braucht es einen Abschluss der Sekundarstufe II, was einer Berufslehre oder einer Maturität entspricht. Ganz frei sind Eltern bei der Gestaltung des Unterrichts nicht: Die Schulführung in der Gemeinde fordert Nachweise über die Einhaltung des Lehrplans und genügenden Unterricht. Überprüft wird die private Schulung von der kantonalen Schulaufsicht.

Deutlich mehr Kinder im Homeschooling

Der private Unterricht daheim ist im Aargau derzeit beliebt: Stand 31. Januar 2022 wurden kantonsweit 573 Kinder und Jugendliche in 365 Familien im Homeschooling unterrichtet. Im Vergleich zum Stand am Ende des Schuljahres 2020/2021, also im Juli letzten Jahres, sind das zusätzliche 177 Schülerinnen und Schüler aus 125 Familien. Das schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rat, in dem es um die Mehrbelastung der Schulaufsicht aufgrund der Coronapandemie geht.

Die Zunahme der privaten Schulung ist denn auch hauptsächlich auf die Pandemie zurückzuführen, wissen die Aargauer Schulleitungen. Das massnahmenkritische «Lehrernetzwerk Schweiz» hatte besorgten Eltern Anfang Jahr geraten, angesichts der Maskenpflicht an der Primarschule ihre Kinder daheim zu behalten und privat zu unterrichten.

Mit dem Ende der Massnahmen geht man unter Schulleiterinnen und Schulleitern davon aus, dass diese Kinder und Jugendlichen ab nächstem Schuljahr zu einem grossen Teil wieder den regulären Unterricht besuchen werden.

24 anerkannte Privatschulen im Aargau

Die Schulpflicht kann auch an einer Privatschule erfüllt werden. Im Aargau werden derzeit insgesamt 24 Privatschulen und -Kindergärten betrieben, vom Kindergarten Zwärglihuus am Kantonsspital Aarau, über mehrere Montessori- und Rudolf-Steiner-Angebote, einen Naturspielwald und Tagesschulen bis zur Ipso International School in Rheinfelden. Auch die Privatschulen stehen unter staatlicher Aufsicht und sind bewilligungspflichtig, die notwendige Bewilligung muss beim Erziehungsrat beantragt werden.

Internationalen Privatschulen kann der Erziehungsrat Abweichungen vom Lehrplan gestatten. Und Privatschulen dürfen sich grundsätzlich in ihrem Wesen und in der pädagogischen Orientierung von der öffentlichen Schule unterscheiden. Damit eine Privatschule oder ein Privatkindergarten die Bewilligung erhält, muss die Trägerschaft aber vertrauenswürdig sein und ihre weltanschaulichen und religiösen Ansichten offenlegen.

Gemäss kantonaler Verordnung über die Volksschule müssen Bildungsziele, Lehrplan, räumliche Anforderungen und auch die Qualifikation der Lehrpersonen jenen der öffentlichen Schule entsprechen. Wie an der öffentlichen Schule bedeutet das aber nicht, dass ein Diplom einer Pädagogischen Hochschule unerlässlich ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen