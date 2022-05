Aargau: Coronaskeptikerin will Alternative zur Lehrerausbildung

Aargauer Schulen Feingefühl für Kinder statt Matura? Coronaskeptikerin Theres Schöni will eine Alternative zur pädagogischen Hochschule schaffen Die Merenschwanderin Theres Schöni, die während der Pandemie als Coronaskeptikerin bekannt wurde, möchte Bildungsbegleiterinnen für Aargauer Schulen ausbilden. Das untergrabe die anerkannte Ausbildung und sei kein Rezept gegen den Lehrermangel, sagt die oberste Lehrerin Kathrin Scholl. Eva Berger Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Hörsaal der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) auf dem Campus Brugg-Windisch. Die Erziehungsdirektorenkonferenz anerkennt für Bildungsberufe nur Abschlüsse einer Pädagogischen Hochschule oder gleichwertiger ausländischer Schulen. zvg

Wer am Kindergarten und in der ersten und zweiten Klasse unterrichten will, studiert beispielsweise an der pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz und macht ein schweizweit anerkanntes Diplom als Lehrperson.

Zum Studium zugelassen wird, wer eine gymnasiale Maturität, eine Fachmaturität in Pädagogik oder einen Fachhochschulabschluss vorweisen kann. Mit anderen Abschlüssen ist das Studium zwar ebenfalls möglich, allerdings erst bei zusätzlich bestandener Aufnahmeprüfung oder Passerelle, der Hochschule-Ergänzungsprüfung zur Berufsmatura.

Das sei ein zu weiter Weg zur Unterstufen-Lehrperson, findet Theres Schöni aus Merenschwand. Zentral sei, dass Lehrerinnen und Lehrer Kinder unvoreingenommen in ihrem individuellen Lernprozess begleiteten, «dafür braucht es bestimmt keine Matura», sagt sie.

Theres Schöni. zvg

Theres Schöni ist ausgebildete Kindergarten- und Musiklehrerin. Für die Partei Lösungsorientierte Volksbewegung (LOVB) kandidierte sie 2020 für den Grossen Rat und persönlich für den Regierungsrat. Bekannt wurde sie dabei indes nicht wegen ihres Resultats (sie landete auf dem letzten Platz), sondern wegen ihrer breiten Kritik an den Coronamassnahmen. Im letzten September kandidierte Schöni auch für den Gemeinderat Merenschwand – ebenfalls ohne Erfolg.

Natürliche Intelligenz und Feingefühl

Jetzt schafft Theres Schöni, zusammen mit sieben weiteren Pädagoginnen und Pädagogen, das «Zentrum für Bildungsbegleitung zenbi.ch», eine alternative Ausbildung für Lehrpersonen im Aargau. Für das Studium wird keine Matura oder höhere Schulbildung vorausgesetzt, «sondern eine natürliche, gesunde Intelligenz und ein Feingefühl für Kinder».

So steht es in einer Medienmitteilung, die Schöni diese Woche verschickt hat. Weitere Anforderungen an künftige Bildungsbegleiter sind die Bereitschaft, «sich selber wahrzunehmen», und ein «wohlwollender Umgang mit Menschen allgemein».

Der Lehrgang richte sich an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die Kinder im Alter von vier bis neun Jahren unterrichten möchten, an Quereinsteiger, oder an Eltern für den Unterricht daheim. Ebenso würden ausgebildete Lehrpersonen angesprochen – für eine ganzheitliche Weiterbildung, um «neue Lernformen zu praktizieren und das Wesen der Kinder ganzheitlich wahrzunehmen», wie Schöni schreibt.

Noch ist wenig konkret

Pro Halbjahr bezahlen Studierende für die Gesamtausbildung bei zenbi.ch 3750 Franken. Zum Vergleich: An der Fachhochschule Nordwestschweiz betragen die Studiengebühren pro Semester 700 Franken. Ausser den Kosten ist beim Zentrum aber wenig konkret; wie genau der Lehrgang ablaufen soll, ist noch vage. Die Website umreisst die verschiedenen Module zwar, «weitere Ergänzungen folgen», heisst es aber fast überall. Doch im kommenden August soll bereits der erste Lehrgang starten.

Der Zeitplan von der Idee im Februar bis zur Umsetzung in drei Monaten sei ambitioniert, sagt Theres Schöni auf Anfrage. Das Zentrum sei aber für erste Studierende bereit, mindestens im Sinne eines Pilotprojekts. Das Interesse an der Ausbildung sei vorhanden, wie viele Personen diese im Sommer effektiv in Angriff nehmen werden, kann Schöni aber nicht sagen.

Informationen zu einem Abschluss, der mit dem Diplom einer pädagogischen Hochschule vergleichbar wäre, gibt es auf der Website nicht. Der Abschluss der Ausbildung erfolge mit einem Fähigkeitsnachweis, sagt Schöni. Absprachen mit dem Kanton, in welcher Form die «Bildungsbegleiterinnen» anerkannt integriert werden könnten, seien in Vorbereitung.

Simone Strub, Kommunikationsbeauftragte des kantonalen Bildungsdepartements, hatte bislang keine Kenntnis vom «Zentrum für Bildungsbegleitung», wie sie auf Anfrage sagt. Strub verweist zudem darauf, dass es keine anerkannte Alternative zur pädagogischen Hochschule für die Lehrpersonenausbildung gibt – und zwar schweizweit. Zuständig für die gesamtschweizerische Anerkennung von Diplomen in schulischen Berufen ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Über 300 Lehrpersonen fehlen

Tatsache ist: Dem Aargau fehlen jedes Jahr Lehrpersonen für die Volksschule. Am Donnerstag waren für die Primarschule auf dem kantonalen Portal 279 Stellen ausgeschrieben, für den Kindergarten weitere 67. Der Markt ist ausgetrocknet – sind alternative Ausbildungswege wie die Idee von Theres Schöni die Lösung?

Nein, sagt Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauer Lehrerinnen- und Lehrerverband (ALV): «Dieser Lehrgang ist ganz bestimmt keine Alternative zur pädagogischen Hochschule.» Ein Feingefühl für Kinder, wie es das Bildungszentrum fordert, sei sowieso eine Grundvoraussetzung für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Für die anspruchsvolle, komplexe Aufgabe, Kinder zu unterrichten, sei aber auch Professionswissen unerlässlich, speziell auf der Unterstufe.

Kindergarten- und Primarlehrpersonen sind laut Scholl unter anderem besonders darin geschult, Entwicklungsschritte zu beobachten und bei Bedarf zu handeln. Dafür brauche es auch eine gewisse Vorbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Die oberste Aargauer Lehrerin sagt:

«Die Verantwortung für die kindliche Entwicklung und das stufengerechte Unterrichten sind hoch. Ohne Anforderungen ist das schlicht nicht mehr gewährleistet.»

Kathrin Scholl, Präsidentin Lehrerinnen- und Lehrerverband Aargau. Alex Spichale

Zudem habe die Komplexität des Berufs, unter anderem wegen der «Schule für Alle», deutlich zugenommen. Abklärungen und die Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen und Eltern sind heute Lehrpersonen-Alltag. «Es ist von Vorteil, wenn man dazu eine analytische Denkfähigkeit entwickelt hat», findet Scholl.

Wegen des Lehrermangels werden immer wieder Personen an Schulen angestellt, die eigentlich die nötigen Anforderungen nich erfüllen. «Davon müssen wir aber wegkommen. Das können wir nur, indem mehr Personen eine anerkannte Ausbildung absolvieren und dann eine Stelle als Lehrperson antreten», so Scholl.

Bildungsbegleiter für die Volksschule

«Wir wollen ergänzend zu den bestehenden Strukturen eine ganzheitliche Auswahl an Bildungsmodulen mit unterschiedlichen pädagogischen Methoden anbieten, die einem breiteren Interessenfeld der Kinder im Leben und ihrer Potenzialentfaltung entspricht», sagt Theres Schöni.

Die Schule brauche einen Systemwandel «für einen bewertungsneutralen und achtsamen Umgang mit Kindern», ist sie überzeugt. Bildungsbegleiterinnen sollen dereinst auch zum Wandel an der Volksschule beitragen können. Theres Schöni sagt:

«Der Wandel des allgemeinen Lehrerbildes zum Bildungsbegleiter wäre zu begrüssen.»

Im Projekt «Bildungszentrum» sieht ALV-Präsidentin Scholl indes eine Gegenbewegung zur Volksschule, welche die anerkannte Ausbildung untergraben will. «Eine Hilfe gegen den Lehrpersonenmangel wird es ganz sicher nicht bieten.» Anerkannte Angebote seien schliesslich vorhanden – erst kürzlich wurde die Quereinsteiger-Ausbildung der Pädagogischen Hochschule ausgebaut. Auf solche Lösungswege solle man weiterhin setzen, fordert Kathrin Scholl.

