SVP-Politiker stellen Anstellung von Assistenzpersonen in Frage

Aargauer Schulen Einzelsettings für Kinder: SVP-Politiker stellen die Anstellung von Assistenzpersonen in Frage Assistenzpersonen seien aus den Schulen nicht mehr wegzudenken und das beste Mittel gegen den Lehrermangel, sagt der oberste Schulleiter. SVP-Grossrätin Tonja Burri hebt dagegen den Mahnfinger und kritisiert die Einzelsettings für auffällige Kinder. Eva Berger Jetzt kommentieren 25.01.2023, 14.30 Uhr

Eine Assistentin in einer Schule arbeitet Ein-zu-eins mit einem Kind. Die Schulassistenten sollen noch zu mehr befähigt werden, finden die Schulleiter. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit dem Schuljahr 2020/2021 gilt für die Volksschule im Aargau ein neues Modell bei der Finanzierung: Sie erhalten eine Pauschale, die anhand der Grösse der Schule, der Zusammensetzung der Schülerschaft oder besonderer Herausforderungen des Standorts berechnet wird. Die Schulen können damit ihre Mittel so einsetzen, wie es für sie am meisten Sinn macht – für eine Assistentin oder einen Assistenten beispielsweise.

Hierbei würden die Gestaltungsmöglichkeiten allerdings ausgereizt – diesen Eindruck haben die Grossrätin Tonja Burri und die Grossräte Miro Barp und Daniel Urech (alle SVP). Denn: Auf dem Stellenportal der Aargauer Schulen werden derzeit auch mehrere Assistenzen für jeweils nur ein Kind gesucht. Eine Schule habe etwa im Dezember eine Assistenzperson gesucht, um einen Realschüler zu begleiten. Dieser sei seinen Kameraden geistig überlegen, jedoch unmotiviert, schreiben Burri, Barp und Urech in einem an der letzten Grossratssitzung eingereichten Vorstoss. Eine andere Schule suchte eine Assistenz für ein verhaltensauffälliges fremdsprachiges Kind.

Einzelsettings als Aufgabe der Volksschule?

Tonja Burri, Grossrätin SVP. Bild: zvg

Bei den Interpellanten werfen derartige Stelleninserate, die befristet sind, Fragen auf. Wie viele Assistenzen für solche Einzelsettings kantonsweit angestellt sind, wollen sie vom Regierungsrat wissen. Und sie fragen, welche Kosten diese Settings verursachen, ob eine Erfolgskontrolle durchgeführt wird und zu welchen Schlüssen diese kommt.

«Ich habe ein gewisses Verständnis für Einzelbetreuungen, wenn es sich um ein Primarschulkind handelt, das diese Unterstützung braucht», sagt Tonja Burri auf Anfrage. Beim Realschüler, der unmotiviert in den Unterricht kommt, dürfe man dieses aber in Frage stellen, ein Schüler in diesem Alter müsse etwas Eigenverantwortung aufbringen. «Es kann ja nicht die Aufgabe der Volksschule sein, Jede und Jeden mit Einzelsettings durch die Schulzeit zu bringen», so Tonja Burri.

Vom Regierungsrat erhoffen sich die drei Grossratsmitglieder auch Antworten darauf, ob die Tendenz zu Einzelsettings, wie sie Burri selber beobachte, zunimmt und welche Umstände am häufigsten zu diesen führen. Womöglich bestehe ein Zusammenhang mit dem integrativen Schulsystem, vermutet Tonja Burri. Auch die Neuressourcierung der Volksschule könne einen Einfluss haben, wobei der Spielraum je nach Schulgrösse massiv variiert. «Daran würde ich aber nach so kurzer Zeit noch nicht schrauben wollen. Das muss sich noch einpendeln», sagt die Grossrätin.

Schulleiter: Assistenzen wichtig für Schulen

Philipp Grolimund, Co-Präsident Aargauischer Schulleiterverband. Bild: Chris Iseli

Tatsächlich setzten die Schulen mit der «Schule für Alle» vermehrt Assistenzpersonen ein, das bestätigt Philipp Grolimund, Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands. Neben kognitiv beeinträchtigten, würden in der integrativen Schule vor allem auch Kinder mit sozialen Defiziten zusätzlich betreut.

Eine Assistenzperson kann ein Kind aus der Klasse nehmen und auf einem Spaziergang beruhigen, wenn es persönlich überfordert ist und dabei auch die anderen Kinder stört. Diese Stütze sei absolut wertvoll, sagt Grolimund: «Die Assistenzpersonen sind aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken.»

Die von Burri, Barp und Urech angeführten Beispiele von Einzelsettings seien dabei klar im Berufsauftrag der Assistenzpersonen enthalten. «Assistenzpersonen können für Gruppen oder einzelne Kinder eingesetzt werden, das hat absolut seine Richtigkeit», so Grolimund. Assistenzpersonen dürfen keine Verantwortung für eine ganze Klasse übernehmen, oder gar Unterricht erteilen. «Für ein einziges Kind eine Betreuungsfunktion zu übernehmen, findet aber statt und das ist auch sinnvoll.» Dies sei auch eine wichtige und ressourcensparende Entlastung der schulischen Heilpädagoginnen, welche in hohem Masse fehlten.

Den Hauptgrund, warum die Zahl an Stelleninseraten für Schulassistenzen zunimmt, sieht Schulleiter Grolimund indes beim Lehrpersonenmangel. Für die Assistenz an einer Schule braucht es keine besondere Ausbildung, die Stellen sind beliebt und können gut besetzt werden. «Es ist eine sehr wichtige Funktion für die Entlastung der Schulen, die zudem mit einem tieferen finanziellen Aufwand verbunden ist, als die Einstellung ausgebildeter Lehrpersonen.» Der Schulleiterverband möchte denn die Schulassistenzen in Zukunft auch zu mehr befähigen.

Kurzfristiges Mittel gegen Lehrermangel

Im Rahmen der Taskforce Lehrermangel will er, zusammen mit dem Verband der Lehrpersonen, den Berufsauftrag erweitern. «Die Assistenzpersonen müssen mehr Verantwortung übernehmen können. Dafür braucht es entsprechende Ausbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule», sagt Grolimund. Diese Möglichkeiten auszubauen, sieht er als eines der wichtigsten kurzfristigen Mittel gegen den Lehrpersonenmangel.

Ob die Politik hier mitmischen wird, ist offen. Tonja Burri weiss noch nicht, ob sie nach der Antwort des Regierungsrats auf die Interpellation per Postulat oder Motion Forderungen stellen möchte. «Es geht uns mit dieser Interpellation auch darum, den Mahnfinger zu heben», sagt sie. Die Entwicklung müsse man im Blick behalten, allerdings auch die Gemeinden miteinbeziehen – schliesslich liegt die Verantwortung für die Schule vor Ort bei ihnen.

