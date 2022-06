Mit einer Schul-Fusion gegen den Lehrermangel im Zurzibiet

Aargauer Schulen Aus zwei mach eine: Fusion soll das Personalproblem entschärfen – die Schule bleibt trotzdem im Dorf Der Mangel an Lehrpersonen verschärft sich zusehends. In Full-Reuenthal und Leibstadt glaubt man, die Lösung für das Problem gefunden zu haben: Ab August führen die Gemeinden eine Kreisschule. Der Urheber der Idee will vor allem mehr Nachhaltigkeit für Schulen. Eva Berger Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Full-Reuenthal – die Schule fusioniert mit jener in Leibstadt. Chris Iseli

Seit Ende April sucht die Schule Full-Reuenthal für das nächste Schuljahr eine Klassenlehrperson für die jahrgangsdurchmischte 5./6. Klasse. «Es ist schwierig», sagt Schulleiterin Heike Tellbrun. Man habe alles versucht und sogar im nahen Deutschland Inserate geschaltet. Bisher ohne Erfolg. Noch aber sei sie optimistisch, sagt die Schulleiterin, und sowieso: «Im Vergleich zu dem, was ich von anderen Schulen höre, haben wir Glück, dass uns lediglich eine Lehrperson fehlt.»

Derzeit sind für die Aargauer Schulen knapp 450 Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden Lehrpersonen, Schulleiterinnen, Stellvertreter und Fachlehrpersonen für alle Stufen. Dass Full-Reuenthal in Zeiten des akuten Mangels nur eine Lehrperson sucht, ist da fast schon ideal. Doch es kommt nicht von ungefähr, denn so war es im kleinen Zurzibieter Dorf nicht immer.

Zwei Dörfer, zwei Schulen, eine Führung

Innerhalb von zehn Jahren gaben sich an der Schule fünf verschiedene Schulleitungen die Klinke in die Hand. Eltern waren unzufrieden, die Einführung der integrativen Schule bereitete Probleme, die Fluktuation unter den Lehrpersonen war hoch. Gegen diesen «Drehtür-Effekt» brauchte es eine Lösung, dachte der damalige Schulleiter Ueli Zulauf im Jahr 2016.

Er stiess ein Fusionsprojekt an, das jetzt vor der Umsetzung steht: Ab August sind die Schulen Full-Reuenthal und Leibstadt in einer Kreisschule zusammengeschlossen. Die Schulen bleiben den Dörfern erhalten, aber sie arbeiten fortan zusammen, unter zentraler Führung eines Kreisschulvorstands und einer Schulleitung.

Ein Effekt davon: Der Personalbedarf wird kleiner. 2021 arbeiteten an der Schule Full-Reuenthal 17 Lehrpersonen, die 83 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen unterrichteten. Im etwas grösseren Leibstadt besuchten 150 Kinder die Schule in neun Klassen, 23 Lehrpersonen erteilten Unterricht. Die fusionierte Schule werden ab August zirka 210 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen besuchen. Unterricht werden voraussichtlich 35 Lehrpersonen erteilen – es braucht fünf weniger als bei einer separaten Führung der Schulen, obwohl es sogar eine Klasse mehr gibt.

Ueli Zulauf, Begründer der fusionierten Schule Leibstadt-Full-Reuenthal. zvg

Ursprünglich hätte es eine Dreier-Heirat werden sollen. Die Schule Schwaderloch konnte sich aber nicht zu einer Fusion durchringen. In Leibstadt ist die Problemlage wiederum eine andere als in Full-Reuenthal. Die Schule funktioniert gut, aber im Sommer wird die Oberstufe geschlossen. Damit wird auch sie zur kleinen Schule. «Es drohte ihr ein ähnliches Schicksal wie jener in Full-Reuenthal», sagt Ueli Zulauf.

Kleine Schulen wursteln sich durch

Es sei aber nicht sinnvoll, auf Biegen und Brechen eine kleine Schule erhalten zu wollen, wenn sie nicht gepflegt werde. Häufige Wechsel, insbesondere bei den Schulleitungen, seien fatal: «Der ganze Betrieb kommt aus dem Gleichgewicht, das ist überhaupt nicht nachhaltig.» Doch auch Schulen sollten nachhaltig funktionieren, findet Zulauf, «ansonsten wursteln sie sich einfach durch». Fehle Kontinuität in der Führung, wechselten auch die Lehrpersonen häufiger. Doch, sagt Ueli Zulauf:

«Jede Zäsur im Schulbetrieb ist eine Ressourcenverschwendung.»

Ressourcen, die sowieso schon knapp sind und dringend benötigt werden.

Das sei zwar kein spezifisches Problem kleiner Schulen. Bei diesen akzentuiere es sich aber. Denn sie sind als Arbeitsort häufig nicht sonderlich attraktiv. Pensen für spezielle Fächer sind jeweils klein, Fachlehrpersonen müssen sich an mehreren Schulen ihren Lebensunterhalt zusammen verdienen.

Das gilt auch für die Schulleitungen: Kleine Schulen erhalten nur kleine Schulleitungspensen, ergo müssen auch die Leiter einen Zweitjob annehmen und sind dann tageweise nicht präsent. Lehrpersonen sind in dieser Zeit mit den Problemen der Schule auf sich gestellt. Zudem müssten sie häufig zusätzliche Aufgaben übernehmen, für die an grösseren Schulen extra Personal eingestellt werden kann.

Gemeinden müssen Volksschule führen oder mit anderen kooperieren

Die Fusion im Zurzibiet ist nicht die erste oder einzige im Kanton. Die Kreisschule Aarau-Buchs etwa, inklusive Oberstufe, gibt es schon lange. Gründe für Zusammenschlüsse sind laut kantonalem Bildungsdepartement die demografische Entwicklung, Qualitätssteigerung oder eben die Schaffung langfristiger Planungssicherheit.

Grundsätzlich führen die Gemeinden die Volksschule, einschliesslich der Sonderschule. Aber sie können auch gemeinsam eine Kreisschule einrichten. Der Zusammenschluss ist mittels Vertrag oder Verband möglich und kann alle Stufen oder nur einen Teil umfassen.

Seit der Abschaffung der Schulpflege per 2022 übernimmt in den Gemeinden der Gemeinderat die Gesamtverantwortung für die Schule. Bei einer Kreisschule, an der mehrere Gemeinden beteiligt sind, ist der Vorstand des Kreisschulverbands für die Führung verantwortlich. In der Regel soll ihm mindestens ein Vertreter pro angeschlossene Gemeinde angehören.

Zulauf geht in den Ruhestand, Tellbrun übernimmt

Ausser in Full-Reuenthal war Ueli Zulauf auch in Leibstadt, zeitweise zudem in Bözberg und Schwaderloch als Schulleiter tätig. Im aktuellen Schuljahr hat er noch ein Fünf-Prozent-Pensum in Full-Reuenthal, das er nutzte, um seine Nachfolgerin Heike Tellbrun bei der Umsetzung der Fusion zu begleiten. Danach geht er in den Ruhestand.

Heike Tellbrun ist bereits seit letztem Sommer ausser in Full-Reuenthal (mit einem 30-Prozent-Pensum) auch in Leibstadt Schulleiterin. Im August übernimmt sie die Leitung der gesamten Schule und hat damit ein Vollzeitpensum bei einem statt bisher zwei Arbeitgebern.

Heike Tellbrun ist heute bereits Schulleiterin in Leibstadt und Full-Reuenthal. Im August leitet sie die fusionierte Schule. zvg

Bei der Anstellung von Lehrpersonen sei der Effekt aus der Fusion bereits spürbar, sagt sie. So kann eine Lehrperson der Schule Full-Reuenthal unkompliziert den Standort wechseln und die Stelle der Schulischen Heilpädagogin in Leibstadt übernehmen, weil dort jemand ausgefallen ist. Oder im Fach Technisches und Textiles Gestalten: Im nächsten Jahr übernimmt eine Lehrerin diesen Unterricht am Standort Full-Reuenthal und unterrichtet am Standort Leibstadt als Klassenlehrperson. Dafür braucht sie nur noch einen Arbeitsvertrag.

Anreize für Fusionen fehlen bisher

Es sei eine grosse Erleichterung, auf mehr Personal zurückgreifen zu können und dieses dort einzusetzen, wo es gebraucht wird, findet die Schulleiterin. Heike Tellbrun freut sich denn auch auf die neue Struktur, sie sagt:

«Es ist eine grosse Herausforderung. Und ich hoffe, dass damit noch etwas mehr Ruhe einkehrt.»

Mit der neuen Ressourcierung der Volksschule, die seit zwei Jahren läuft, haben die Schulen mehr Freiheiten bekommen, wie sie ihre Mittel einsetzen. Unter dem Strich stehe die fusionierte Schule Leibstadt-Full-Reuenthal finanziell minimal schlechter da, als wenn die Schulen separat geführt werden, sagt Ueli Zulauf. Er hätte sich gewünscht, dass solche Kooperationen, wie er sie angestossen hat, honoriert werden. «Man sollte Anreize einbauen für Schulen, die zusammenarbeiten», sagt er.

Allerdings sei dies auch immer ein Politikum – kleine Gemeinden fürchteten sich davor, ihre Schule und damit Autonomie zu verlieren. Das habe auch zum Abbruch der Fusionsbemühungen mit der Schule Schwaderloch geführt. Doch: «Es braucht viel Zeit, die Leute von den Vorteilen zu überzeugen. In Leibstadt und in Full-Reuenthal ist es schliesslich gelungen.»

Lehrermangel: Mentoring-Programm für Lehrpersonen ohne Ausbildung wird weitergeführt Zur Entschärfung des Personalmangels an den Aargauer Schulen hat der Kanton eine Reihe von Massnahmen getroffen. Denn der Lehrpersonenmangel ist nicht nur akut, für die nächsten Jahren zeichnet sich wegen des Bevölkerungszuwachses ein chronischer Mangel an qualifizierten Lehr- und Fachlehrpersonen ab. Die Massnahmen sind im Projekt Magis zusammengefasst. Ziel ist, den Personalpool für die Aargauer Volksschule zu stärken, die Einstiegs- und Laufbahnmöglichkeiten aufzuzeigen und bekannter zu machen sowie mehr über die Aargauer Volksschule als Arbeitsort zu kommunizieren. Magis enthält kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen in der Ausbildung, der Anstellung und der Rekrutierung. Eine ausserordentliche Massnahme, die bereits für das aktuelle Schuljahr getroffen worden war, wird zudem ab August weitergeführt: die Unterstützung der Begleitung von Lehrpersonen ohne pädagogische Ausbildung. Eine Lehrperson vor Ort kann für die Begleitung einer unqualifizierten Lehrperson unter bestimmten Voraussetzungen entschädigt werden. Der begleiteten, unqualifizierte Lehrperson werden gleichzeitig zehn Prozent des Lohns abgezogen. (eva)

