Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Aargauer Original Standing Ovations für das neue Programm des Circus Monti Gestern Freitag hiess es zum 37. Mal «Manege frei» im Circus Monti. Das neue Programm «Contre vents et marées» – gegen Wind und Wetter – ist ein artistisches Gesamtkunstwerk voller Glücksmomente, Poesie und zauberhafter Überraschungen. 06.08.2022, 22.20 Uhr

Pausenloser Applaus an der Premiere des neuen Monti-Programms in Wohlen – ein gutes Zeichen für die Verantwortlichen beim Aargauer «National-Zirkus». Für einmal war sich auch die Polit-Elite aus dem Kanton von Links bis Rechts einig: Das von Masha Dimitri geschriebene und inszenierte «Gegen Wind und Wetter» ist ein voller Erfolg. Vielleicht auch, weil der Name des Programms auch zu einer Karriere in der Politik, aber auch zum Leben passt.