Aargauer Obergericht Trotz Todesdrohung: Opfer fordert, das Verfahren einzustellen Ein Mann hat in einem manischen Zustand seine Frau massiv bedroht. Das Bezirksgericht sprach ihn schuldunfähig, doch er zog das Urteil weiter. Und auch seine Frau hat eine Sistierung beantragt. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte drang in die Wohnung ein und bedrohte seine Frau massiv. (Symbolbild) LZM

In einer Nacht im Mai 2020 läutete es an der Wohnungstüre von Monika (alle Namen geändert). Vor ihr stand ihr Mann Henri, den sie eigentlich in Deutschland wähnte. Er trägt Handschuhe, eine Maske, Sonnenbrille und Kappe, in der Hand eine Tasche. «Wie ein Terrorist hat er ausgesehen», sagte sie vor Obergericht, und schmunzelte dabei. Angst habe sie in dieser Nacht keine gehabt. «Nur um meine Kinder.»

Sie lässt ihren Mann in jener Nacht in die Wohnung, weil sie befürchtet, wenn sie ihm die Türe zuschlägt, könnte die Situation eskalieren.

«Und ich war auch geschockt, als er vor mir stand.»

Als er in der Wohnung ist, versucht sie, ihn zu beruhigen, was ihr aber nicht gelingt. «Er war nicht er selbst», erklärte sie. Ihr Mann hatte einen manischen Schub.

Nachdem die beiden etwa einer halbe Stunde diskutiert haben, nimmt er ihr das Natel weg, droht ihr, sie und ihre Kinder umzubringen. Er hat ein Leinentuch mitgebracht, das er auf dem Bett ausbreitet. Es hätte als Leichentuch dienen sollen und war mit den Namen der Frau und der beiden Kinder beschriftet. Monika schafft es, an ihr Natel zu kommen, und verschwindet dann auf die Toilette. Dort schreibt sie ihrer Tochter: «Bleib im Zimmer und ruf die Polizei».

Das tut diese auch, der Sohn schläft währenddessen. Unter dem Vorwand, die Katze rausbringen zu müssen, schleust sie die Tochter aus der Wohnung, bald darauf trifft die Polizei ein und nimmt Henri fest.

«Das rührte nur von seiner Krankheit her»

«Ich hatte keine Angst vor meinem Mann», sagte sie vor Obergericht mehrmals, und wirkte dabei ehrlich und überzeugend. Er sei ein lieber Mensch und habe auch nicht aggressiv gewirkt, obwohl er Drohungen ausgesprochen habe. «Haben sie denn die Drohungen nicht ernst genommen?», wollte ein Richter wissen. «Ich war im Zwiespalt, weil ich wusste, dass das nur von seiner Krankheit her rührt», antwortete sie. «Meine einzige Angst war, dass mein Sohn aufwacht und die Situation eskaliert.»

Henri litt schon lange vor dem Vorfall an Depressionen und hat sich deswegen auch behandeln lassen. Doch von den Medikamenten, so schilderte es seine Frau, habe die Depression in eine Manie umgeschlagen.

«Ich habe die Psychiatrie gebeten, ihn nicht rauszulassen, sie haben es trotzdem gemacht.»

Angeklagt war er wegen Drohung und Vorbereitungshandlungen zur versuchten Tötung. Vor Bezirksgericht war er schuldunfähig gesprochen worden, verordnet wurde eine ambulante Massnahme. Der Beschuldigte zog das Urteil weiter, er wollte einen Freispruch. Er hat sich freiwillig in eine Therapie begeben. Seine Frau hat ein Sistierungsverfahren für die Drohung beantragt. «Er braucht keine Untersuchungshaft, er muss behandelt werden», sagte sie.

Beschuldiger ist jetzt wieder depressiv

Henri erschien selber nicht vor Gericht, er wurde aus gesundheitlichen Gründen vom Prozess freigestellt. Wie sein Verteidiger berichtete, habe er momentan wieder eine depressive Phase, sei völlig antriebslos. Die Sistierung des Verfahrens wegen Drohung wünsche das Opfer aus freien Stücken, betonte der Verteidiger. Die Vorbereitungshandlung für eine Tötung könne er im Vorgehen seines Mandanten nicht erkennen. «Es reicht nicht, an einem Tatort zu erscheinen, auch dann nicht, wenn man Handschuhe mitbringt.»

Die Richter sahen dies anders, sie bestätigten das erstinstanzliche Urteil: «Der Beschuldigte musste schon die Vorstellung zu den Handlungen gehabt haben, als er aufgebrochen ist. Er ist 300 Kilometer zum Tatort gefahren, er hat das Leinentuch mitgebracht und es unterwegs beschriftet», begründeten sie.

«Der Beschuldigte ist an der Schwelle zur Tatausführung angekommen – auch wenn die Handlungen teilweise seltsam wirkten.» Zudem ersetze die freiwillige Therapie keine strafrechtliche Massnahme, nur so sei sichergestellt, dass Henri keine Gefahr für Dritte mehr darstelle.

