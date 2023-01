Aargauer Obergericht: LKW-Chauffeur wegen Eisschollen verurteilt

Aargauer Obergericht Eisplatten lösen sich von LKW-Dach: Chauffeur ficht Busse an – und bekommt prompt die Quittung Das Bezirksgericht Baden bestraft einen jungen LKW-Chauffeur für das Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs mit einer kleinen Geldbusse. Er geht in Berufung, bestreitet die Vorwürfe vehement – und muss schliesslich noch tiefer ins Portemonnaie greifen. 20.01.2023, 05.00 Uhr

Schnee und Eis auf LKW-Dächern können für andere Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich sein. (Symbolbild) unsplash

LKW-Chauffeure sind verpflichtet, die Dächer und Planen ihrer Fahrzeuge von Schnee und Eis zu befreien. Andernfalls können herunterfallende Schollen zu gefährlichen Geschossen für andere Verkehrsteilnehmer werden. So geschehen im Februar 2021. Ein damals 26-jähriger Chauffeur ist kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A1 unterwegs. Auf Gemeindegebiet von Baden lösen sich mehrere Eisplatten von der Plane seines Anhängers. «Sie flatterten wie ein Drache auf mich zu», wird der Geschädigte später zu Protokoll geben. Glücklicherweise treffen die Schollen lediglich den rechten Kotflügel seines Mercedes.

Der Geschädigte nimmt die Verfolgung auf und fährt dem Lastwagen dicht auf, um das Kennzeichen zu notieren – eine Verkehrsverletzung, für die der Mercedes-Lenker später selbst zu einer Busse von 100 Franken verurteilt wird. Mit Briefen und E-Mails versucht der Geschädigte in der Folge, sich mit der Firma des LKW-Chauffeurs gütlich zu einigen. Ohne Erfolg. Es kommt zur Strafanzeige und der Verhandlung vor dem Bezirksgericht, wo der Chauffeur wegen des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs zu einer milden Strafe von 200 Franken verurteilt wird.

Angeklagter vermutet finanzielles Motiv hinter Anklage

Diese lässt der 26-Jährige allerdings nicht auf sich sitzen und geht in Berufung. Vor dem Aargauer Obergericht verlangt er den vollumfänglichen Freispruch. Der Beschuldigte spricht von einer schweren Gehörsverletzung, da im Vorverfahren keine Einvernahme stattgefunden habe. Die Oberrichter kontern, dies sei im Strafbefehlsverfahren auch nicht üblich. Stattdessen hätte der Angeklagte während der Verhandlung vor Bezirksgericht ausreichend Gelegenheit gehabt, sich eingehend zu den Vorwürfen zu äussern.

LKW-Chauffeur verliert sich in Ausflüchten

Doch es bleiben nicht die einzigen Ausflüchte, die der Angeklagte an der Verhandlung vorbringt. So beteuert er etwa, seinen Lastwagen sowie die Anhängerplane am Morgen des Unfalltags von Schnee und Eis befreit zu haben. Man könne allerdings nicht davon ausgehen, so das Gericht, dass dabei keinerlei Eisresten zurückblieben oder dass an einem kalten Wintertag im Verlauf des Tages keine neuen Eisschichten entstanden seien. Schliesslich herrschten an jenem Tag Temperaturen zwischen –5° und –10° Celsius.

Weiter bezeichnet der Angeklagte den Polizeirapport vom Tag des Vorfalls als «ungeeignetes» Beweismittel, fusse er doch nur auf «Beobachtungen und Feststellungen» des Polizisten und nicht etwa auf den Aussagen des Beschuldigten oder des Geschädigten. Doch auch hier erteilen die Richter dem LKW-Chauffeur eine Abfuhr. Der Polizeirapport tauge durchaus als Beweismittel.

Das Aargauer Obergericht weist die Berufung in der Folge als unbegründet ab und bestätigt das Urteil des Bezirksgerichts. Die Richter geben dem Angeklagten ausserdem zu bedenken, dass die Busse von 200 Franken ein sehr mildes Urteil für das Vergehen darstelle. Schliesslich hätte die leichtfertig in Kauf genommene Gefährdung durch die Eisplatten auf dem LKW ein weit höheres Strafmass gerechtfertigt.

Teurer wird es für den jungen Chauffeur dennoch: Zusätzlich zur Busse werden ihm die obergerichtlichen Verfahrenskosten von 3000 Franken sowie die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von 1705 Franken aufgebrummt.