Aargauer Landwirtschaft Ein Volksfest für die Aargauer Bauern: Die Vorbereitungen für die ALA 2023 laufen Vom 30. August bis 3. September 2023 findet die grosse Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft in Lenzburg statt. Diese steht im Zeichen von Regionalität, Familien und neuen Trends auf dem Feld. Eva Berger 19.10.2022, 17.39 Uhr

Das Organisationskomitee der ALA23 pflanzt auf der Schützenmatte in Lenzburg einen Zwetschgenbaum. Hier findet in gut zehn Monaten die Landwirtschaftsausstellung statt. Im Bild: Toni Suter (OK Pflanzenbau), Nationalrat Alois Huber (OK Präsident) und Ralf Bucher (OK Finanzen). Andrea Zahler

Alle zehn Jahre findet die grosse Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft (ALA) statt. In zehn Monaten und zehn Tagen ist es wieder soweit: Vom 30. August bis am 3. September präsentieren die Aargauer Bäuerinnen und Bauern ihr Schaffen.

Zum zweiten mal hintereinander führt der Bauernverband seine Ausstellung auf der Schützenmatte in Lenzburg durch. Das widerspreche eigentlich der Tradition, die ALA immer in eine andere Region des Kantons zu bringen, sagte Bauernverbands-Geschäftsführer Ralf Bucher am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz. Das Gelände in Lenzburg sei aber ideal für eine derartige Landwirtschaftsausstellung: Es ist gut erschlossen und liegt doch ländlich genug, sodass in unmittelbarer Nähe ein Feld für die Präsentation des Gemüse- und Obstbaus genutzt werden kann.

Alois Huber, Nationalrat und Präsident des Organisationskomitees ALA 2023. Andrea Zahler

Neu ist, dass die ALA am Mittwoch statt erst am Donnerstag beginnt und so einen Tag länger dauert als die bisherigen Ausgaben. Und auch das Organisationskomitee hat sich gegenüber der ALA 2013 verändert: Präsident für die Ausstellung im nächsten Jahr ist Nationalrat und Biobauer Alois Huber.

Ein Zelt mit Tieren, eine Arena, eine Showbühne

Huber verspricht drei Hauptattraktionen an der ALA 2023: Ein Tierzelt mit Milchkühen und Melkroboter, aber auch Hühnern, Schweinen und Ziegen. Zweitens wird, analog zur ALA 2013, eine Arena für Aufführungen, etwa mit Pferden, errichtet. Und drittens wird es in der Mitte des Geländes eine grosse Showbühne geben, wo auch Abendveranstaltungen durchgeführt werden.

Daneben werden Essensstände betrieben, das Publikum kann sich beim Rüebli-Ernten oder Kühe-Melken probieren und landwirtschaftliche Produkte kaufen. Ein zehn Meter hoher Aussichtsturm wird eine Übersicht über das Gelände geben und ein grosser «Bauern-Spielplatz» soll vor allem die Kleinsten begeistern.

Vor allem Kinder und Familien ansprechen

Das Zielpublikum seien alle Interessierten, ganz besonders möchte man aber Familien und Kinder ansprechen, sagte OK-Präsident Huber, deshalb werden auch Schulklassen die ALA besuchen. Ihnen näher zu bringen, woher die Lebensmittel kommen und was die Bauernfamilien dafür leisten, ist denn auch eines der Ziele der ALA, «viele wissen gar nicht mehr, um was es dabei eigentlich geht», so Huber. Auch deshalb werde die Ausstellung die bäuerliche Arbeit möglichst so abbilden, wie sie stattfindet. «Wir bauen hier eigentlich einen Bauernhof auf, wie er heute im Aargau betrieben wird.»

Auch die Produkte, die es auf dem Festgelände zu kaufen und zu konsumieren gibt, sind authentisch und stammen allesamt aus der Region, betonte Alois Huber, «darauf legen wir sehr grossen Wert». Das Angebot werde dadurch nicht geschmälert, schliesslich wird im Aargau von Wein über Bier und Fleisch bis Käse eigentlich alles produziert. Mit 50000 Besucherinnen und Besuchern rechnen die Landwirte, rund 2500 Aargauer Bauernfamilien sind an der Ausstellung beteiligt. Und damit alles klappt, stehen rund 2000 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 1,5 Millionen Franken.

Heute noch ein Feld, bald Ausstellungsfläche: Auf dem Feld direkt neben der Lenzburger Schützenmatte wird man den Obst- und Gemüsebau erleben können. Andrea Zahler

Die Vorbereitungen für die ALA 2023 haben für das Organisationskomitee längst begonnen. Auch auf dem Feld, auf dem die verschiedenen Gemüse- und Obstsorten bestaunt werden können, wird bereits gearbeitet. Hier werde aber nicht nur altbekanntes angepflanzt, erklärte Toni Suter, der Leiter Pflanzenbau. Man zeige auch neue Trends in der Aargauer Landwirtschaft, Braugerste für Bier, oder Hafer für die immer beliebtere Hafermilch. Man wolle die Landwirtschaft eben so zeigen, wie sie wirklich passiert. Dazu gehören allerdings auch ihre Probleme – die Neophytenbekämpfung etwa, ein Ärgernis das die Landwirte besonders betrifft, wird thematisiert.

Der erste von vielen Zwetschgenbäumen

Den ersten Zwetschgenbaum für die Ausstellung haben Alois Huber, Toni Suter und Ralf Bucher im Anschluss an die Medienkonferenz gleich selber gepflanzt. Noch steht das Bäumchen kahl und einsam auf dem Feld neben der Schützenmatte. Bis in gut zehn Monaten steht hier aber ein Obstgarten – dann kann die ALA 2023 beginnen.

So sah es an der ALA 2013 in Lenzburg aus. Eli Vaila