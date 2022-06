Wegen Hausärztemangel: Numerus Clausus soll gelockert werden

Mehr als die Hälfte der Hausärzte gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension. Ein Problem für die Grundversorgung, vor allem auf dem Land. Deshalb fordern die Jungfreisinnigen Aargau, dass man die Anforderungen an den Numerus clausus, also die Aufnahmeprüfung für das Ärzte-Studium lockert.

ArgoviaToday 06.06.2022, 20.35 Uhr