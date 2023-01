Grosser Rat Der Geradlinige: Lukas Pfisterer wird am Dienstag höchster Aargauer – in den Nationalrat will er aber nicht FDP-Grossrat Lukas Pfisterer (49) wird in der ersten Sitzung des Jahres vom Parlament zum Grossratspräsidenten 2023 gewählt. Für dieses Amt verzichtet er auf eine Nationalratskandidatur – der Aarauer bleibt seiner Linie treu. Eva Berger Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.47 Uhr

Lukas Pfisterer ist seit zehn Jahren im Grossen Rat. Im neuen Amtsjahr präsidiert er diesen. Bild: Britta Gut

Den Jahreswechsel hat FDP-Grossrat Lukas Pfisterer mit der Familie im Ausland verbracht, am Freitag ist er zurückgekehrt. Wenige Tage vor der Grossratspräsidiumswahl wirkte er entspannt – er freue sich, sagt er. Etwa auf das Fest, das am Dienstagabend zu Ehren des Präsidenten stattfindet. Coronabedingt feierten Pfisterers letzte Vorgänger im Amt, Pascal Furer (SVP) und Elisabeth Burgener (SP), am Tag ihrer Wahl nicht. «Ich bin froh für den Grossen Rat, dass dieses Jahr das Fest durchgeführt werden kann», sagt Pfisterer. Standesgemäss im Aarauer Kultur- und Kongresshaus wird dieses über die Bühne gehen.

Lukas Pfisterer gehört zu Aarau, hier ist er aufgewachsen, hier ist er heimatberechtigt. Fürs Studium hat es ihn nach Lausanne gezogen. Nach dem Abschluss und dem Erlangen des Anwaltspatents im Aargau ist er für die Arbeit am Bundesgericht weitere drei Jahre dort hängen geblieben. Dann kehrte er zurück, heute hat er eine eigene Anwaltskanzlei in Aarau und er zieht hier mit seiner Frau fünf Kinder gross. In Aarau machte Pfisterer auch seine ersten politischen Schritte im Einwohnerrat, von 2006 bis 2017 war er im Stadtrat. Nicht gereicht hat es bisher fürs Aarauer Stadtpräsidium – der damals 40-Jährige unterlag im Jahr 2013 Jolanda Urech (SP).

Zur Person Lukas Pfisterer, geboren am 4. Juni 1973, wurde 2012 zum ersten Mal in den Grossen Rat gewählt. 2006 bis 2017 war er nebenamtlich Stadtrat von Aarau, 2017 bis 2021 präsidierte er die FDP Aargau. 2021 wurde er zum zweiten Vizepräsidenten des Grossen Rats gewählt, aller Voraussicht nach wird er am 10. Januar zum höchsten Aargauer. Pfisterer ist als promovierter Anwalt mit eigener Kanzlei tätig, er lebt mit seiner Frau und den fünf Kindern in Aarau. Sein grosses Hobby ist das Radfahren (Rennrad und Mountainbike) und Gärtnern. (eva)

Gute Ergebnisse in den letzten zwei Jahren

Seit 2012 ist Lukas Pfisterer im Grossen Rat. Die heutige Wahl zu dessen Präsidenten dürfte Formsache sein, von einem guten Ergebnis kann der Anwalt ausgehen. Im letzten Jahr wurde er mit 123 von 129 möglichen Stimmen zum ersten Grossratsvizepräsidenten gewählt. Ein Jahr zuvor erreichte er, für das zweite Vizepräsidium, 117 von 137 Stimmen. Der gleichentags gewählte Grossratspräsident Pascal Furer hatte zwölf Stimmen weniger.

Das Grossratspräsidium 2022 mit Präsidentin Elisabeth Burgener (SP, Mitte), Vizepräsident eins, Lukas Pfisterer und Vizepräsidentin zwei, Mirjam Kosch (Grüne). Bild: Sandra Ardizzone

Damals war Lukas Pfisterer Präsident der Aargauer FDP, im Mai 2021 gab er dieses Amt an Sabina Freiermuth ab, um dem apolitischen Grossratspräsidium gerecht zu werden. Als Polteri galt Pfisterer nie. Geradlinig sei er, einer, der seine politischen Ziele konsequent verfolgt, heisst es über ihn. Mehr Geradlinigkeit wünschte er sich als Parteipräsident auch von der FDP Schweiz. Die Positionen der Partei seien zu wenig bekannt, warf er der damaligen Präsidentin Petra Gössi Ende 2020 vor. Dies vor allem auch bei der Frage, inwiefern sich die FDP dem Klimaschutz annehmen soll.

Den roten Faden hat er auch beim Regierungsrat in der Pandemie vermisst. Zusammen mit seiner Partei hat Pfisterer die kantonale Coronapolitik mehrfach kritisiert – insbesondere Bildungsdirektor Alex Hürzeler.

Seither wurde es ruhiger um den Aarauer, seinen letzten Vorstoss im Parlament reichte er im November 2020 ein. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, hielt er sich seit seiner Wahl als Vizepräsident des Grossen Rats zurück. Das falle ihm nicht immer leicht, gibt Pfisterer zu. «Ich musste mir in der Debatte schon ein- oder zweimal auf die Zunge beissen, um nichts zu sagen.» Das gehöre aber eben dazu.

Fokus ist ein anderer

Dafür lerne er den Ratsbetrieb im Präsidium von einer neuen Seite kennen, arbeite vermehrt mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen zusammen, auch mit dem Regierungsrat, den Gerichten und dem Ratssekretariat. «In dieser Breite erlebt man die politische Arbeit als Grossrat sonst nicht», so Pfisterer.

Für sein Jahr als höchster Aargauer hat er drei Ziele: Er möchte den Rat so führen, dass die Geschäfte effizient beraten werden, die Diskussionen fair bleiben, spontane Wortmeldungen aber möglich sind. Zweitens will Pfisterer die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung, sowie der Justiz, fördern und drittens den Kontakt mit der Bevölkerung, den Institutionen und anderen Kantonsparlamenten pflegen.

Durch einen solchen Austausch mit dem Thurgauer Parlament ist die Idee für einen veränderten Sitzungsmodus entstanden, die das Grossratsbüro im Herbst dem Grossen Rat vorgeschlagen hat. Dieser trat jedoch gar nicht erst auf das Geschäft ein und wies es zur Überarbeitung zurück. «Es gibt Aspekte, die für einen anderen Modus sprechen und gute Gründe dagegen», zeigt sich Lukas Pfisterer diplomatisch. Derartige Veränderungen müssten eine grosse Mehrheit überzeugen, ansonsten brauche es eine neue Lösung, sagt er. «Es ist also richtig, wird das noch einmal diskutiert.»

2021 gab Lukas Pfisterer das Parteipräsidium an die vormalige Fraktionschefin im Grossen Rat, Sabina Freiermuth weiter. Bild: Fabian Hägler

Budgetdebatte wieder schwieriger

Weil es tendenziell immer weniger zu debattieren gibt, ist die Frage nach einem neuen, strafferen Modus überhaupt erst aufgekommen. «Im neuen Amtsjahr werden mehr Sitzungen stattfinden als 2022», sagt Lukas Pfisterer. Dabei bleibe es wohl auch, schliesslich stehen intensive Geschäfte an. Die Steuerstrategie etwa, oder die Gesundheitspolitische Gesamtplanung. Auch die Finanzen werden wieder vermehrt zum Thema. «Der Kredit für das Kantonsspital Aarau wird zu heftigen Diskussionen führen», glaubt Pfisterer. Der Wegfall der Nationalbank-Millionen treffe den Kanton ebenfalls. «Es ist daher denkbar, dass die Budgetdebatten wieder etwas schwieriger werden», stellt Pfisterer in Aussicht.

Für sich persönlich hat sich der designierte Grossratspräsident vorgenommen, den Betrieb so zu leiten, dass er möglichst allen gerecht wird, damit das Parlament seine Aufgaben in Ruhe erfüllen könne. «Ich möchte dieses Jahr auch geniessen und von vielen spannenden Begegnungen profitieren», sagt Pfisterer. Er werde als höchster Aargauer den Kanton noch besser kennen lernen, mit all seinen Facetten, «auf diese dürfen wir nämlich stolz sein».

Keine Nationalratskandidatur

Vorläufig bleibt der Aargau seine politische Bühne, Pfisterer hat sich gegen eine Kandidatur für die Nationalratswahlen vom Oktober entschieden. Dies, obwohl er 2019 ein sehr gutes Resultat erzielte, das fünftbeste auf der FDP-Liste. Auf einen Wahlkampf während seinem Präsidiumsjahr verzichtet Pfisterer gerne. «Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt. Aber ich möchte mich voll und ganz auf mein Amt konzentrieren», sagt er.

Ob er dereinst doch noch, wie einst sein Vater Thomas, von der kantonalen in die nationale Politik wechseln möchte, lässt Lukas Pfisterer offen. Was nach seinem Jahr als Grossratspräsident passieren wird, werde er entscheiden, wenn es so weit ist. «Ich freue mich, wenn ich wieder Vorstösse einreichen kann», sagt er – dem Grossen Rat bleibt er also erhalten. Welchen Inhalts denn diese Vorstösse sein könnten, möchte Lukas Pfisterer nicht sagen. Als Grossratspräsident ist man eben zurückhaltend.

