So ist das nächtliche Klima an Ihrem Wohnort im Aargau

Aargauer Gemeinden Zu heiss zum Schlafen? Wie es um das nächtliche Klima an Ihrem Wohnort steht Von günstig bis sehr ungünstig: Finden sie im Artikel über Ihre Gemeinde heraus, wo es nachts gut abkühlt – und wo nicht. Mark Walther Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Je nach Wohnort gibt es mehr oder weniger Tropennächte (Symbolbild). Getty

Schweissgebadet wacht man auf oder findet abends kaum Schlaf: Tropennächte berauben uns der erholsamen Nachtruhe. In einer Tropennacht fällt die Temperatur nicht unter 20 Grad. Für die vergangene Nacht waren in Aarau, Wettingen und Rheinfelden Tiefsttemperaturen von 19 Grad prognostiziert. Optimal zum Schlafen sind 16 bis 18 Grad.

Tropennächte treten in Zukunft häufiger auf. Entscheidend für die Temperatur im Schlafzimmer ist der Wohnort: In einem stark versiegelten und verdichteten Stadtquartier kühlt es weniger gut ab als in einer dünn besiedelten ländlichen Gemeinde. Auch Orte in Seenähe und auf Hügeln verzeichnen mehr Tropennächte.

Im detaillierten Artikel über Ihre Gemeinde (zu finden in folgender Tabelle) sehen Sie auf einer interaktiven Karte, wie es um das nächtliche Klima an Ihrem Wohnort steht. Ausserdem erfahren Sie, wie die Zukunftsprognose für Ihre Gemeinde lautet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Klimakarte zeigt Sommernacht in jeder Gemeinde

Die Daten der Gemeindekarten stammen aus der Klima-Planhinweiskarte Nacht des Kantons Aargau. Sie bewertet die Überwärmung an einem Sommertag mit austauscharmer Hochdruckwetterlage um 4 Uhr in der Früh. Für die Stadt Aarau sieht die Karte beispielsweise so aus:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Vereinfachte Darstellung. Es handelt sich um ein Modell und keine an einem bestimmten Datum gemessenen Werte.

Sehr ungünstig bedeutet, dass die nächtliche Temperatur mehr als drei Grad höher ist als auf einer Grün- oder sonstigen Freifläche. Auf der Stufe ungünstig beträgt die Temperaturabweichung zwei bis drei Grad. Für diese beiden Kategorien empfiehlt respektive fordert der Kanton Massnahmen, um die thermische Situation zu verbessern. Zum Beispiel mittels Begrünung von Innenhöfen.

Günstig bedeutet, dass es in der Nacht zu keinem Wärmeinseleffekt kommt, dass also keine oder nur wenig Überwärme produziert wird. Weniger günstige Flächen erfahren eine mässige Überwärmung, was zwischen einem und zwei Grad Mehrwärme gegenüber einer unbebauten Fläche bedeutet.

Ein Drittel von Aarau gilt als günstig

In Aarau ist fast ein Viertel der Siedlungsfläche klimatisch ungünstiges oder sogar sehr ungünstiges Gebiet (rund 120 Hektaren). 43 Prozent gelten als weniger günstig und ein Drittel als günstig. Ein namhafter Teil der ungünstigen Flächen kommt durch Industriezonen zu Stande. Die Stadt gehört zu den Gemeinden mit dem höchsten Anteil ungünstiger Flächen. Der Durchschnitt liegt bei rund sieben Prozent. In vielen ländlichen Gemeinden gibt es keine ungünstigen Zonen.

Die Planhinweiskarte Nacht enthält ausserdem Informationen zur bioklimatischen Bedeutung von Grün- und Freiflächen und zu Kaltluftströmen. Sie ist unter diesem Link im Geoportal des Kantons Aargau abrufbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen