Aargauer Gärten «Eiben strahlen für mich Kraft und Beständigkeit aus»: Der Garten der Familie Buhofer ist voller Erinnerungen Schon seit drei Generationen pflegen und hegen die Buhofers ihren Garten. Ein Ort voller Erinnerungen, kunstvoll gestaltet und mit einem so schönen Blick auf den Hallwilersee, das man den Besitzer nur beneiden kann. Sandra Havenith 27.05.2022, 05.00 Uhr

Schon von der Strasse aus, fällt einem der Garten der Buhofers sofort ins Auge. Ein Kunstwerk, ein Relikt aus einer anderen Zeit. Empfangen wird man von einer schattigen Lindenallee, die einen zum Haus führt, das in Birrwil am Hallwilersee liegt und so schön und herrschaftlich daherkommt, das man sich direkt zurückversetzt fühlt in jene Zeit, als hier noch Offiziere ein- und ausgingen.

«Meine Grossmutter hatte gerne Gäste» erzählt Ueli Buhofer, der hier heute mit seiner Schwester, der Sopranistin Barbara Buhofer, in dritter Generation lebt. Sie war es auch, die aus dem ehemaligen Eishaus im alten Teil des Gartens in den 30-er Jahren das «Schweizer Haus» bauen liess, damals als es nicht mehr benötigt wurde, weil es jetzt Kühlschränke gab. Ein romantischer Rückzugsort, mit bestickten Kissen und altem Geschirr, wie aus einem Bilderbuch.

Früher waren in diesem alten und etwas verwilderterem Teil des Gartens, der bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, die Gemüsebeete angelegt. Auch Spargel wurde hier angebaut. Heute thront hier noch immer in der Mitte der riesige Mammutbaum, gepflanzt um 1860 und importiert aus Kalifornien - damals ein beliebtes Symbol für den neuen Reichtum im Zuge der Industrialisierung.

Im Garten verteilt, finden sich auch immer wieder Vasen und dekorativ verzierte Blumentöpfe, eine alte Tradition der Villa Wylhof. Vorbesitzer war eine Fabrikantenfamilie aus Lucino in Italien und diese italienische Tradition hat man bis heute beibehalten.

Auch auf der Terrasse findet man diese Töpfe, bepflanzt mit Agapanthus, die im Juli blau blühen. Er habe sich bewusst dafür entschieden, dort alles in blau zu gestalten, das gibt eine schöne Ruhe, so Ueli Buhofer, der ein grosser Italienliebhaber ist. Und überhaupt liebt er die Inszenierung, das Theatralische. Seine grünen Kegel sind Ausdruck dieser Freude an der Spielerei.

«Der Garten ist für mich ein Ort der Poesie und Philosophie - eine kreative Auseinandersetzung. »

In der Oper mit ihren Gartenszenen aber auch in der Musik, in vielen Liedern sei das Gartenmotiv zu finden. Der Garten habe also eine grosse Symbolik findet Ueli Buhofer. So auch die rund geschnittenen Eibenkugeln, die man in seinem Garten findet, für ihn ein Symbol für das Universum, mit dieser runden Form, ein Symbol der der göttlichen Kraft.