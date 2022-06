Aargauer Gärten: Hans Massler nimmt gerne auch Zugeflogenes auf

Aargauer Gärten (4) «Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand»: Dieser Garten zieht Besucher magisch an Bei Hans Massler in Linn blüht es vom Frühling bis zum Herbst. Ein Blumenparadies, das sich mit den Jahreszeiten immer wieder neu erfindet und dabei unverändert schön bleibt. Der Garten der Masslers ist der vierte Teil unserer Serie «Aargauer Gärten.» Sandra Havenith 0 Kommentare 18.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Bei Hans Massler in Linn am Bözberg summt und brummt es den ganzen Tag. Denn sein Naturgarten bietet zahlreichen Tieren einen Rückzugsort.

Hier ist für jeden etwas dabei, hier fühlen sich alle wohl. Maira Falconi

Und so findet man neben den vielen Blumen überall verteilt Ast- und Steinhaufen, für die Igel und alle anderen, die sich gerne mal verkriechen:

«Heute Abend legt der Igel wieder los.»

In solchen Asthaufen macht es sich der Igel gerne bequem. Chris Iseli

Im Teich schwimmt die Ringelnatter und quaken die Frösche und die Geburtshelferkröte um die Wette.

Ein Garten, der das ganze Jahr schön ist. Maira Falconi Feine Gräser umspielen die Eisenvögel. Maira Falconi Eingang zum weissen Garten im Herbst. Maira Falconi Steingebilde sind Teil des Gartens. Chris Iseli Verschiedene Astern laden die Insekten ein sich niederzulassen. Maira Falconi Ein Garten zum Verweilen. Chris Iseli Schöne Stücke, die Hans Massler in seinem Garten kunstvoll inszeniert. Maira Falconi Torbögen, Steine und Blumen bilden ein schönes Miteinander. Chris Iseli Phlox, rosa blühend, auch «Flammenblume» genannt. zvg Karpaten-Vergissmeinnicht blühen hier im Frühling. Chris Iseli Gräser, Blumen, Blätter und Bäume im Garten von Hans Massler. Maira Falconi Im Teich sind Ringelnattern, Frösche und Molche zuhause. Chris Iseli Im Vordergrund: die Spornblume. Maira Falconi Blick auf die Wiese, umrahmt von einem Steintor. Chris Iseli Der Sonnenhut umgibt den Keramikvogel. Maira Falconi Der Garten liegt am Hang, Wege führen einen aufwärts, durch wunderschöne Blumenterrassen. Maira Falconi Im Frühling erscheint der Garten noch sehr grün, bevor er sich mehr und mehr einfärbt. Chris Iseli Eine lilablühende Hortensie vor dem alten Bauernhaus. zvg Rosen gibt es im Garten von Hans Massler gleich mehrfach. zvg Unter dem Schatten der alten Bäume fühlen sich besonders Herbstanemonen wohl. Chris Iseli Sternkugellauch: bis zu 80 Blüten wachsen an einem Blütenstand. zvg Rosen am und vor dem Haus. zvg Die Silberkerze verleiht dem Garten helle Farbtupfer. Maira Falconi Die Wege, die durch den Garten führen. Chris Iseli Auch Säulen schmücken diesen Garten. Maira Falconi Struktur, Farbe und Form sind aufeinander abgestimmt. Maira Falconi Im Frühling fangen die ersten Blumen an zu blühen. Chris Iseli Die zart blühenden Rosenwichtel. Maira Falconi Rotpinke Farben im Herbst. Maira Falconi Ein Torbogen mit dekorativen Eisenelementen. Chris Iseli Der Zauber des Herbstes. Maira Falconi Einer der alten Kirschbäume. Chris Iseli Abendstimmung im Garten. zvg Gelbrote Tulpen bilden einen schönen Kontrast zu den Mauern des alten Hauses. Chris Iseli Die kleinen zarten weissen Pflanzen umspielen die Skulptur. Chris Iseli Magische Momente im Herbst. Maira Falconi Im Vordergrund: die hochaufragenden Königskerze. zvg Der Stachelige Bärenklau stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Chris Iseli Ein Garten, der das ganze Jahr im Wandel ist und der der Natur ihren Raum lässt. Chris Iseli

Und als wir an der weissblühenden Eberesche vorbeilaufen, höre ich dort das Summen Tausender Wildbienen. «Die stechen nicht», beruhigt mich Hans Massler, «die sind mit sich selbst beschäftigt.»

Die Eisenelemente sind Teil dieses Gartens. Maira Falconi

Wichtig ist ihm, dass vom Frühling bis zum Herbst etwas blüht, damit die Bienen was zu fressen haben. Bei ihm wachsen deshalb einheimische und nicht-einheimische Pflanzen in harmonischem Miteinander, wie der Nieswurz oder die Prärielilie aus Amerika, deren Knollen früher die Indianer gegessen haben. Und sein Garten ist vom Frühling bis zum Herbst immer schön, weil immer anders:

«Du kannst jeden Monat kommen, der Garten verändert sich ständig.»

Das Bauernhaus mit dem Garten im Herbst. Maira Falconi Den Garten hat Hans Massler vor 20 Jahren angefangen zu gestalten. Maira Falconi Liebevolle Details im Garten. Maira Falconi Mit den Jahreszeiten wechselt die Stimmung im Garten. Maira Falconi Im Herbst ist alles in warmes Licht getaucht. Maira Falconi Im Sommer blühen die Rosen. zvg Das Haus im Sommer, umgeben von seiner Blumenpracht. zvg Weisses Pampasgras erstrahlt im Herbstlicht. Maira Falconi Fast schon magisch wirkt der Garten mit dem leichten Nebel. Maira Falconi Die Farben sind weniger intensiv, aber nicht weniger wirkungsvoll. Maira Falconi Das Licht verleiht dem Garten einen besonderen Zauber. Maira Falconi Diese Bank blickt auf den Teich, hier kann man die Schönheit des Gartens in Ruhe und zu jeder Jahreszeit geniessen. zvg

Die Blüten dienen im Frühling den Insekten als Nahrungsquelle und die Früchte den Vögeln dann im Herbst – ein ewiger Kreislauf.

In diesem Garten finden Bienen und Vögel immer was zu fressen. zvg

Und so ist auch die Brennnessel, bei vielen sonst einfach nur als Unkraut verschrien, bei Hans Massler willkommen. Sie ist die Geburts- und Nahrungspflanze für Schmetterlinge und deshalb eine der wichtigsten Pflanzen in seinem Garten.

Hans Massler in seinem Garten. Maira Falconi

Rund 50 Schmetterlingsarten dient sie als Futterquelle. In den Brennnesselblättern legen sie auch ihre Eier ab. Das Blatt rollt sich zusammen, die Raupe wächst heran und verpuppt sich, erklärt mir Hans Massler und zeigt mir ohne Angst und ohne sich zu verbrennen, wie das funktioniert. Man spürt, hier ist ein Kenner am Werk, ein Naturfreund.

Ein Garten, der der Natur Raum lässt. Maira Falconi

Der Garten liegt an einem Hang und als wir hinaufgehen, kommen wir am sogenannten Schattengarten vorbei. Hier wächst alles, was man im Wald findet, also auch viele verschiedene Farne.

Der Schattengarten ist dekoriert mit einer Skulptur: Liebevolle Details, die gerade dadurch den Garten so besonders machen. Chris Iseli

Von dort gelangt man durch einen Torbogen aus Stein in den Gräsergarten, wo die dünnen Halme des Pfeifengrases genauso wachsen, wie das zart wogende Lampenputzergras.

Zarte Gräser findet man bei Hans Massler vor allem in seinem «Gräser-Atrium». Hier das wogende Lampenputzergras. Maira Falconi

Im «Gräser-Atrium», wie Hans Massler es nennt, sind er und seine Frau besonders gerne. Das ist ihr Lieblingsplatz «eben da, wo es den Apéro gibt. Im Herbst ziehen wir dann nach oben, weil die Sonne da tiefer steht».

Herbststimmung im Garten – auch in dieser Jahreszeit wunderschön. Maira Falconi

Daneben gibt es einen blauen Bereich und den weissen Garten.

Der Eingang zur «Maison Blanche» im Herbst: Auch dann erstrahlt der Garten in den schönsten Farben. Maira Falconi

Die Waldanemone im «Maison Blanche». Chris Iseli

Die «Maison Blanche» mit ihren Margeriten, dem weissen Sonnenhut und den Astern ist eine Hommage an Sissinghurst, einem der berühmtesten Gärten der Welt in der Nähe von Canterbury.

Die «Maison Blanche» ist inspiriert vom englischen Landschaftsgarten. Chris Iseli

Dessen Besitzer liebte weiss und wollte unbedingt einen Garten haben, der nur in dieser Farbe erstrahlt.

Vor dem Eingang ihres geliebten weissen Gartens: Yvonne und Hans Massler. Chris Iseli

Auch die Ruinen, also die vielen Steine, die Hans Massler in seinem Garten aufgestellt hat, und die er in alten Abbruchhäusern findet, hat er sich in England abgeguckt und zu eigen gemacht.

In alten Häusern, die abgerissen werden, findet Hans Massler Steine wie diese für seinen Garten. Maira Falconi

Und so ist inzwischen ein 1900 Quadratmeter grosser Garten entstanden, mit Trockenmauern und Gehölzen, in dem verteilt auf verschiedene Terrassen Hunderte von Wildstauden und Pflanzen wachsen: dekoriert mit Säulen, Gemäuern und alten Eisengittern.

Ein Garten für alle Sinne in Linn. Maira Falconi

Getauft hat ihn Hans Massler «Jardin des Sens», also ein Garten, den man mit allen Sinnen erleben soll. Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und Hören, wie das Brummen der Bienen und das Quaken der Frösche.

«Das macht den Garten unglaublich lebendig.»

Auch einen Bereich für Blaublühendes gibt es in Hans Masslers Garten: hier die Prärielilie. Chris Iseli

Als die Masslers vor 20 Jahren das 200 Jahre alte Bauernhaus kauften, in dem sie heute noch leben, war hier nur Wiese und Gestrüpp, überwuchert von Brombeeren.

Blick auf die Wiese mit den Bäumen. Chris Iseli

Darauf standen fünf Kirschbäume und ein Apfelbaum, sonst nichts.

Im Hintergrund sieht man noch, wie es früher mal aussah, nur Wiese und Bäume. Maira Falconi

Die Rosen ergänzen sich mit den anderen, farblich abgestimmten Blumen. zvg

Der Rosenpavillon. zvg

Die Kirschbäume sind noch da, sonst erinnert in dem schön gestalteten Garten mit dem Rosenpavillon wenig an die verwilderte Wiese von einst.

Eine Bobby James rankt sich um diesen Pavillon und auch am Haus blühen Rosen: die Paul's Himalayan Musk, die bis zu 15 Meter hoch werden kann.

Ramblerrosen sind wahre Kletterkünstler. zvg

Auch Zugeflogenes ist bei Hans Massler willkommen, aber nicht alles.

«Es muss schon passen.»

Und so rupft er auf dem Weg zum Teich immer mal wieder hier und da was raus: «Das gibt später einen Baum, das wollen wir am Teich auch nicht haben.»

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Stattdessen wachsen hier am Wasser Sumpfdotterblumen, Blutweiderich, Fieberklee und Astern.

Blick vom oberen Teil des Gartens, kunstvoll verziert mit einem Eisengitter, auf den Teich. Chris Iseli

Eine Bank steht dort auch – zum Verweilen.

Im Hans Masslers Garten sind Besucher gerne willkommen. zvg

Denn Hans Massler lädt die Menschen gerne ein in sein Paradies, um zu zeigen, wie man es anders machen kann, im Einklang mit der Natur.

«Ein Garten muss leben», sagt Hans Massler, «da muss ständig was passieren.» Chris Iseli

Und so tauchen auch heute plötzlich Besucher auf, angezogen von der Schönheit dieses Gartens.

Dieser Garten zieht die Menschen magisch an. Maira Falconi

«Das passiert immer wieder», erzählt mir Hans Massler, der früher Weinhändler war und heute, wie er schmunzelnd meint, angestellt ist bei seiner Frau, als Hausmann in Pension. Ein Hausmann, der sich vor allem um den Garten kümmert.

«Rosenwichtel» heissen diese Astern, die von September bis Oktober blühen. Maira Falconi

Ein Garten, der mit viel Hingabe gestaltet ist. Maira Falconi

«Gärten verändern die Menschen, Pflanzen verändern die Menschen.»

Davon ist Hans Massler überzeugt. Und so ist aus dem «grössten Weinkenner der Schweiz», «der Nase der Nation», wie er auch schon genannt wurde, ein Gartenliebhaber geworden, der den Dingen gerne seinen Lauf lässt und für den das harmonische Miteinander von Mensch und Natur zur Lebensaufgabe geworden ist. Weil er wie einst schon Darwin erkannt hat:

«Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.»

Das Bauernhaus und sein Garten: Harmonisches Miteinander von Mensch und Natur. Maira Falconi

Der «Jardin des Sens» kann an den Tagen der offenen Gartentüre besucht werden. Informationen unter: www.garten-linn.ch oder www.offenergarten.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen