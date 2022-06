Aargauer Gärten (2) Ein Ort voller Erinnerungen am Hallwilersee: «Ein alter Garten hat seine Geschichte, seine Schicksalsschläge» Seit drei Generationen hegen und pflegen die Buhofers ihren Garten. Ein Ort voller Erinnerungen, kunstvoll gestaltet und mit einem so schönen Blick auf den Hallwilersee, dass man den Besitzer nur beneiden kann. Der Garten der Villa Wylhof ist der zweite Teil unserer Serie «Aargauer Gärten.» Sandra Havenith 0 Kommentare 04.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Schon von der Strasse aus fällt einem der Garten der Buhofers sofort ins Auge. Ein Kunstwerk, ein Relikt aus einer anderen Zeit. Empfangen wird man von einer schattigen Lindenallee, die zur denkmalgeschützten Villa führt, die in Birrwil am Hallwilersee liegt und so schön und herrschaftlich daherkommt, dass man sich direkt zurückversetzt fühlt in jene Zeit, als hier noch Offiziere ein- und ausgingen.

Vier Linden – Symbol von Glück und Liebe – empfangen die Besucher. Chris Iseli

«Meine Grossmutter hatte gerne Gäste», erzählt Ueli Buhofer, der hier heute mit seiner Schwester, der Sopranistin Barbara Buhofer, in dritter Generation lebt.

Ueli und Barbara Buhofer leben schon in dritter Generation hier. Chris Iseli

Die Grossmutter war es auch, die aus dem ehemaligen Eishaus im alten Teil des Gartens in den 30er-Jahren das «Schweizer Haus» bauen liess, damals, als es nicht mehr benötigt wurde, weil es jetzt Kühlschränke gab. Ein romantischer Rückzugsort, mit bestickten Kissen und dem alten Porzellan der Urgrossmutter, wie aus einem Bilderbuch.

Das Chalet der Grossmutter, in der noch eine alte Musikdose aus jener Zeit zu finden ist, deren Musik noch immer ab und zu erklingt. Chris Iseli

Früher waren in diesem alten und etwas verwilderteren Teil des Gartens, der bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, die Gemüsebeete angelegt. Auch Spargel wurde angebaut. Heute thront hier noch immer in der Mitte der riesige Mammutbaum, gepflanzt um 1860 und importiert aus Kalifornien – damals ein beliebtes Symbol für den neuen Reichtum im Zuge der Industrialisierung.

Die runden Buchskugeln im alten Teil des Gartens. Chris Iseli

Im Garten verteilt, finden sich immer wieder Vasen und dekorativ verzierte Blumentöpfe, eine alte Tradition der Villa Wylhof.

Überall im Garten kann man die schönen Vasen und Töpfe entdecken. Chris Iseli

Vorbesitzer war eine Fabrikantenfamilie mit einer Seidenproduktion in Luino in der Lombardei und diese italienische Tradition hat man bis heute beibehalten.

Der Blauregen («Blue Moon») dominiert die Terrasse. Chris Iseli

Auch auf der Terrasse findet man die Töpfe, bepflanzt mit Agapanthus, die im Juli blau blühen, direkt neben dem «Blue Moon».

In den Töpfen wächst ergänzend zum «Blue Moon» der im Juli und August blau blühende Agapanthus. Chris Iseli

Er habe sich bewusst dafür entschieden, dort alles in Blau zu gestalten, «das gibt eine schöne Ruhe», so Ueli Buhofer, der ein grosser Italienliebhaber ist.

Und überhaupt mag er die Inszenierung, das Theatralische.

Die Kegel zeigen Ueli Buhofers Freude an der Spielerei. Chris Iseli

Seine grünen Kegel sind Ausdruck dieser Freude an der Spielerei:

«Der Garten ist für mich ein Ort der Poesie und Philosophie – eine kreative Auseinandersetzung mit der Natur.»

Selbst der gedeckte Tisch ist bis ins letzte Detail kunstvoll arrangiert. Chris Iseli

In der Oper mit ihren Gartenszenen, aber auch in der Musik, in vielen Liedern sei das Gartenmotiv zu finden. Der Garten habe also eine grosse Symbolik, findet Ueli Buhofer.

So auch die rund geschnittenen Buchs- und Eibenkugeln, die man überall in seinem Garten findet, für ihn ein Symbol für das Universum: mit dieser runden Form, ein immergrüner Baum, ein Symbol auch für das ewige Leben und die göttliche Kraft. Über 1000 Jahre alt können Eiben werden. In England findet man sie deshalb vor allem auf Friedhöfen.

Die Buchskugeln vor dem Haus – Symbol für das Universum. Chris Iseli

6000 Quadratmeter gross ist der Garten, der von seinen verschiedenen Räumen lebt, wie Buhofer erklärt. Ein «salle verte», der so gestaltet ist, dass man wie von einem Zimmer zum anderen wandelt. Unterstützt wird dieser Eindruck verschiedener Räume durch die quadratisch geschnittenen und als Treppe inszenierten Eiben und Hainbuchen.

Ein Garten, der neben seiner akkuraten Geometrie und den vielen kegelförmig geschnittenen Eiben– quasi dem Markenzeichen des Gartens – auch eine natürliche Blumenwiese umschliesst.

Manche der Eiben im Garten der Buhofers sind bereits 150 Jahre alt. Chris Iseli

Schliesslich, so Buhofer, sei die Natur selbst «ein einziger grosser Garten». Ein Garten, der älter wird, der sich verändert:

«Der Grundgedanke bleibt, aber die Gartenkonzepte sind nicht statisch. Die Pflanzen wachsen, die Bäume werden grösser.»

Ein Garten brauche Zeit, meint er, die Eiben, bis sie richtig dicht seien, zum Beispiel. Mit dem Alter wird der Garten so kompakter und schöner, findet Buhofer:

«Ein alter Garten hat seine Geschichte, seine Schicksalsschläge.»

Wie die Zeder, die den Sturm Lothar 1999 nicht überlebt hat, oder die Tanne, die einst neben dem Mammutbaum stand. Vier riesige Birken gab es früher auch im Garten, in dem Ueli Buhofer schon als Kind mitgeholfen hat.

Schon als Kind liebte Ueli Buhofer den Garten, der vor allem mit seinem unfassbar schönen Blick auf den See besticht. Durch die Aussicht wirkt die Landschaft, als sei sie Teil des Gartens. Chris Iseli

Der Garten ist für Buhofer deshalb auch vor allem ein Ort der Erinnerung an das Leben mit seinen Eltern und das der Grosseltern.

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Bis heute existieren Geschichten aus dieser Zeit, als es den Rössern verboten war, im Garten zu grasen, wegen der giftigen Eiben. Als Ueli Buhofer ein kleiner Junge war, hat sein Vater ihm diese Geschichte erzählt.

Die giftigen Eiben, die hier die Treppenform der Stufen zur Terrasse wieder aufgreifen. zvg

Jede Generation, so Buhofer, hat zu diesem Garten etwas beigetragen: Wo einst Weinreben standen, findet man deshalb heute kunstvolle Pflanzenkreationen, die Buhofer liebevoll gestaltet, weil das auch seine Heimat ist: die Heimat seiner Familie, seit Generationen im Aargauer Seetal verwurzelt.

Auch darum sind die Eiben im Garten Ueli Buhofer so ans Herz gewachsen: Weil sie Beständigkeit ausstrahlen, genau wie der Garten, der die Jahrhunderte überdauert hat.

Ein Garten, der für die Familie Buhofer vor allem auch ein Ort der Beständigkeit ist – voller Geschichten und Erinnerungen. Chris Iseli

Wer den Garten der Familie Buhofer besichtigen möchte, kann dies gerne nach telefonischer Anfrage unter +41 (0)79 455 46 56 tun.

