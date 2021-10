Urteil Mit 210 km/h bei Gegenverkehr auf deutscher Ausserorts-Strecke überholt: Bundesgericht bestätigt Ausweisentzug gegen Aargauer Töffraser

Ein Aargauer, der vor vier Jahren in Süddeutschland mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und sehr riskant überholte, blitzt mit seiner Beschwerde in Lausanne ab. Das Bundesgericht stützt ein Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts, das den Mann in der Schweiz mit einem Ausweisentzug von 18 Monaten belegt hatte.