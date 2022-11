Blaulicht-Ticker: Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Aargau

12:00 Uhr FREITAG, 18. NOVEMBER

Auto aus der Reuss geborgen – ungenügende Sicherung als mögliche Ursache des Vorfalles

In Bremgarten an der Wohlerstrasse rollte ein Auto von einem Vorplatz in die Reuss. Die Bergung war aufwendig, Taucher und Boot mussten organisiert werden. Das Fahrzeug wurde mittlerweile geborgen. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto vermutlich ungenügend gesichert und ist deshalb in den Fluss gerollt. (cwu/cam)