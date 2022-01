Blaulicht-Ticker: Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Aargau

Coronamassnahmen Regierungsrat stellt regelmässiges Testen in Schulen und Firmen ein – Quarantäne wird von zehn auf sieben Tage verkürzt

Die Regierung hat beschlossen, nur noch Mitarbeitende in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen regelmässig zu testen. Wöchentliche Tests in Schulen und Betrieben werden nicht mehr angeboten wegen der knappen Laborkapazitäten. Dafür werden die Quarantäneregeln an Schulen verschärft. Bei drei Fällen pro Klasse innert fünf Tagen muss die ganze Klasse in Quarantäne.