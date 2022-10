Blaulicht-Ticker: Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Aargau

Reportage «Sie haben nur eine Nation: das Geld»: Wie an der Côte d’Azur ukrainische russische Oligarchen ablösen

Mit westlichen Sanktionen belegt, mussten die russischen Oligarchen wie Roman Abramowitsch ihre Prachtvillen an der Côte d’Azur verlassen. An ihre Stelle treten ukrainische Milliardäre, deren politischer Standort nicht immer klar ist. Ausflug in eine Luxuswelt fern des Krieges.