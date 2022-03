Blaulicht-Ticker: Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Aargau

Ukraine-Krieg So erlebt eine junge Freiämterin die Krise in Russland: «Meine Bankkarte wurde bereits gesperrt»

Die 29-jährige Katharina weilt derzeit im Sprachaufenthalt in Sibirien. Von den Explosionen in der Ukraine merkt sie in diesem Teil des Landes nichts. Doch von den Ängsten der Einheimischen und davon, wie schwierig es aktuell ist, vor Ort an Bargeld zu gelangen, weiss sie zu erzählen. In der AZ schildert sie ihre Gefühle.