So will der Aargau steuerlich zu den Top Ten vorstossen

Steuerstrategie Aargau will Gutverdienende und Vermögende anlocken und steuerlich zu den Top-Ten-Kantonen aufschliessen Finanzdirektor Markus Dieth hat der Öffentlichkeit einen Entwurf der Regierung für eine Steuerstrategie 2022 bis 2030 vorgestellt. Damit werde im Kanton Aargau erstmals eine vertiefte politische Debatte darüber möglich, wie die Steuerpolitik des Kantons in Zukunft aussehen soll. Mathias Küng 1 Kommentar 23.08.2022, 20.00 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag: Nach der Vorstellung des Budgets 2023 stellt Finanzdirektor Markus Dieth die Steuerstrategie vor, über die letztlich der Grosse Rat entscheiden wird. Bild: Alexander Wagner

Die Regierung lege eine Art Kochbuch mit Menuvorschlägen vor, so Dieth weiter. Es sei dann am Grossen Rat, zu entscheiden, ob er diese Strategie will und welche Menus möglich sein sollen. Der erste der 20 Leitsätze gebe eine saldoneutrale Umsetzung vor. Das gelte übergeordnet über alle Handlungsfelder, strich der Finanzdirektor das Credo der Strategie hervor. Die Regierung stellt sich das so vor: «Die Steuerstrategie soll grundsätzlich ertragsneutral umgesetzt werden, indem sich Steuermindererträge in den einen Bereichen durch Steuermehrerträge in anderen Bereichen ausgleichen.»

Im Aargau zu wirtschaften und zu wohnen, soll sich lohnen

Die Steuerstrategie müsse – im Einklang mit den finanzpolitischen Zielen – «finanzierbar sein und darf den Finanzhaushalt nicht aus dem Gleichgewicht bringen», so Dieth weiter. Steuerausfälle, welche den Staat schwächen und dessen Weiterentwicklung gefährden, sollen vermieden werden. Ziel: Es soll sich lohnen und attraktiv sein, im Aargau zu wohnen oder hier unternehmerisch tätig zu sein.

Im Planungsbericht führt die Regierung in vier Handlungsfeldern die strategischen Ziele auf und zeigt mögliche Massnahmen auf.

Unternehmenssteuern: Vorläufig keine weitere Senkung vorgesehen

Das Handlungsfeld I betrifft die Unternehmen, wie Steueramtsvorsteher Daniel Schudel erläuterte. Für die Unternehmen und ihre Entwicklung will der Kanton wettbewerbsfähige steuerliche Bedingungen schaffen und die vielen bestehenden Aargauer Vorzüge erhalten. Angestrebt wird eine Positionierung im interkantonalen Mittelfeld. Mit der Steuergesetzrevision 2022 (etappierte Senkung des Gewinnsteuersatzes auf 15,1 Prozent) sei ein dringendes Element der Steuerstrategie bereits vorgezogen worden. Vorläufig sei keine weitere Senkung geplant, sagte Schudel weiter: «Nach Vollzug der etappierten Senkung findet eine Neubeurteilung statt.»

Das Handlungsfeld II betrifft die natürlichen Personen: «Mit dem Grundsatz ‹Competitive 4all› möchten wir uns für sämtliche Haushaltstypen sowie für alle Einkommens- und Vermögensstufen bezüglich der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit unter den attraktiven Kantonen positionieren. Wir orientieren uns dabei an den Top-Ten-Kantonen», so Finanzdirektor Dieth.

Gebäudeschätzungen: Mehreinnahmen im Wesentlichen zurückgeben

Handlungsfeld III: Mit der Steuergesetzrevision zum Schätzungswesen musste aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils der dringliche Handlungsbedarf bei der Vermögens- und Eigenmietwertbesteuerung angegangen werden. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen von rund 65 Millionen Franken sollen einerseits für die Stärkung des Wohnstandorts Aargau eingesetzt werden. Andererseits soll die Mehrbelastung für die Eigenheimbesitzer zu einem wesentlichen Teil durch tiefere Vermögenssteuern kompensiert werden.

Diese Senkung soll möglichst vielen Eigenheimbesitzenden zugutekommen. Wie sich die Regierung das vorstellen könnte, zeigt die grosse Tabelle. Sie zeigt, dass Aargau bei den tiefsten Vermögen heute schon zu den attraktivsten Kantonen gehört. Bei den höheren und sehr hohen Vermögen allerdings reichen die Mittel nicht ganz, um wirklich überall in die Top Ten zu kommen, bei den Vermögen von 2 Millionen Franken aufwärts wird laut Tabelle Rang 11 anvisiert.

Steuerbezug vereinheitlichen?

Im Handlungsfeld IV «Flankierende Massnahmen im Steuerwesen» zeigt die Strategie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Organisation im Steuerwesen auf. So könnte beispielsweise der Steuerbezug vereinheitlicht und somit vereinfacht werden und mittelfristig durch das gleiche Gemeinwesen erfolgen. Heute erfolgt der Bezug der direkten Bundessteuer durch den Kanton, derjenige von Kantons- und Gemeindesteuer durch die Gemeinde. Solche Massnahmen wären zusammen mit den Gemeinden zu entwickeln, sagte Daniel Schudel dazu. Man sei völlig offen, wer den Bezug dann künftig machen werde.

Erbschaftssteuern werden nicht angerührt und es gibt keine Kopfsteuer

Auf die Einführung von Erbschafts- und Schenkungssteuern bei den Nachkommen wird verzichtet. Alle Tarife sollen beibehalten werden. Hingegen ist eine zentrale Stelle für Erbschafts- und Schenkungssteuern vorgesehen. Dies zur Entlastung der Gemeinden von der Erstellung der Steuerinventare und der Vorbereitung der Erbschafts- und Schenkungssteuerveranlagung, so Steueramtsvorsteher Schudel. Der Vorschlag ist, dass der Kanton «eine effiziente Fallerledigung» sicherstelle.

Auch eine – mehrfach im Grossen Rat diskutierte – Mindest-/Kopfsteuer, wie sie beispielsweise der Nachbar Solothurn kennt, will die Regierung nicht einführen. So eine neue Besteuerung dränge sich nicht auf, findet sie.

Abzug für Drittbetreuungskosten soll steigen

Dafür soll der Abzug für die Drittbetreuungskosten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigen. Der Maximalabzug für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten einschliesslich Umschulungskosten soll erhöht werden, um das lebenslange Lernen zu fördern.

Auf die Aufhebung der Anrechnung der Gewinn- an die Kapitalsteuer will die Regierung ebenfalls verzichten. Auch neue Liegenschaftssteuern sind nicht vorgesehen. Bei der Grundstückgewinnsteuer strebe man hingegen eine interkantonal vergleichbare Besteuerung an, so Daniel Schudel. Diese sei im Aargau vergleichsweise tief. Eine Möglichkeit wäre, den Mindeststeuersatz von fünf auf zehn Prozent anzuheben.

All dies ist allerdings noch Zukunftsmusik. Als Nächstes wird der Grosse Rat das von der Regierung vorgeschlagene «Kochbuch» diskutieren und entscheiden, ob und inwieweit er die 20 Leitsätze und die vorgeschlagenen Menus im Grundsatz akzeptiert oder nicht oder anpasst. Diese Debatte ist im September/Oktober in der grossrätlichen Kommission und im Dezember im Kantonsparlament geplant. Es dürfte eine sehr lebendige Debatte werden, wie sich aus den ersten, höchst unterschiedlichen Reaktionen der Parteien ablesen lässt.

1 Kommentar Thomas Bodmer vor 2 Minuten Jetzt will man die anlocken, die man vertrieben hat? Der Ansatz ist richtig, aber warum wurden sie zuerst vertrieben? Bis vor etwa 10 Jahren war der Aargau bei den Steuern in den Top 5. Dann wurden die Bedingungen verschlechtert, worauf die SVP immer hingewiesen hat. Jetzt sind viele weg und man will wieder auf Platz 10 vorrücken und meint, die kommen jetzt in den Aargau? Da wird man sich mega anstrengen müssen, es ist viel verkachelt. Alle Kommentare anzeigen