Rote Zahlen für Aargau Verkehr wegen Pandemie

Aargau Verkehr 25 Prozent weniger Passagiere in den beiden Pandemiejahren Aargau Verkehr (AVA) schreibt im Geschäftsjahr 2021 rote Zahlen. Am meisten Passagiere büsste in den beiden Pandemiejahren der Expressbus nach Zürich-Enge ein. Mathias Küng 19.04.2022

Moderne AVA-Komposition an der Haltestelle Oberentfelden Engelplatz. Daniel Vizentini

Die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 haben das Geschäftsjahr 2021 geprägt und den Bahn- und Busbetrieb der Aargau Verkehr AG (AVA) vor Herausforderungen gestellt. Dies teilt das Unternehmen mit. Während auf den AVA-Linien rund 25 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs waren, habe das Fahrplanangebot aber trotz erhöhter, coronabedingter Personalausfälle immer lückenlos erbracht werden können.

Die Pandemie bewirkt ein Loch in der Kasse

Die reduzierte Nachfrage und veränderte Verkehrserträge machten sich aber finanziell bemerkbar: DieAVA-Konzernrechnung schliesst denn auch mit einem Verlust von 3,05 Millionen Franken ab.

Mit 17,4 Millionen waren im Vergleich zu 2019 rund ein Viertel weniger Fahrgäste auf den Linien unterwegs. Das veränderte Mobilitätsverhalten der Fahrgäste führte zum vermehrten Kauf von flexibleren Einzelfahrausweisen und dadurch zu rückläufigen und stark schwankenden Verkehrserträgen, welche 14 Prozent unter dem Niveau von vor der Pandemie lagen.

Bahn- und Busbetrieb trotz «Omikron» sichergestellt

Durch intensive Sparmassnahmen habe der Jahresverlust aber begrenzt werden können, heisst es weiter. Die Deckung des Verlusts erfolgt «über die soliden finanziellen Reserven». Die ansteckendere «Omikron»-Virusvariante führte im öffentlichen Verkehr der Schweiz und auch bei der Aargau Verkehr AG zu vermehrten Personalausfällen.

Dank der Kombination von internen Corona-Schutzmassnahmen und vorsichtigem Verhalten der Mitarbeitenden lagen die internen Ansteckungszahlen laut Mitteilung «aber auf einem vergleichsweisen tiefen Niveau». Der fahrplanmässige Betrieb aller Bahn- und Buslinien konnte immer aufrechterhalten werden. CEO Severin Rangosch: «Der Dank gilt unseren Mitarbeitenden für ihren vorbildlichen Einsatz, die Unterstützung bei der Umsetzung unserer Schutzkonzepte und für die notwendig gewordene Flexibilität bei der Einsatzplanung».

Limmattal Bahn auf Kurs

Im Dezember 2021, rund ein Jahr vor Inbetriebnahme der Limmattal Bahn, wurde die Rekrutierung 32 angehender Stadtbahnführerinnen und -führer erfolgreich abgeschlossen, heisst es weiter. Diese starten im Mai in fünf Klassen ihre Ausbildung. Währenddessen wurde der Bau der Bahninfrastruktur und des neuen Depots «Müsli» in Dietikon planmässig fortgesetzt. Trotz Pandemie wurden die Vorbereitungsarbeiten für die Betriebsaufnahme am 11. Dezember 2022 vorangetrieben.

