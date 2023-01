Aargau-Solothurn: Bevölkerung soll mehr Blut spenden

Seon Zweimal Feuer an einem Wochenende: Was ist das für ein Gebäude mitten in Seon, das womöglich absichtlich in Brand gesteckt wurde?

In Seon brannte es jeweils am Samstag- und Sonntagabend im ehemaligen Möbel-Schmidlin-Gebäude. Dieses steht in der ehemaligen Zentrumszone der Gemeinde, wo in Zukunft eine Überbauung entstehen soll.