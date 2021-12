Jeden Tag sechs Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt im Aargau

Aargau Jeden Tag sechs Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt – «Es spielt sich immer noch vieles im Verborgenen ab» Mirjam von Felten leitet die kantonale Fachstelle gegen häusliche Gewalt. Wegen der Coronapandemie habe die Macht der Täter zugenommen, sagt sie. Umso wichtiger sei es, hinzuschauen und Hilfe anzubieten – das geht auch ganz dezent. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Mit der Standaktion wollen wir uns sichtbar machen», sagt Mirjam von Felten, Leiterin der Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt. Valentin Hehli

2020 ist die Polizei im Kanton Aargau mehr als 2200 Mal wegen häuslicher Gewalt ausgerückt. Das sind im Schnitt sechs Einsätze pro Tag. Dieses Jahr dürften es ähnlich viele Einsätze oder sogar leicht mehr sein. «Und das sind nur die Fälle, von denen wir erfahren. Es spielt sich immer noch vieles im Verborgenen ab», sagt Mirjam von Felten. Sie leitet die Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt, die beim Departement Volkswirtschaft und Inneres angegliedert ist.

Es ist der 25. November, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. An diesem Tag beginnt die 16-Tage-Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Sie dauert jeweils bis am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Weltweit finden Aktionen zum Thema statt, mit dem Ziel, genauer hinzuschauen und geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen.

Es gibt Nachholbedarf im Aargau

Mirjam von Felten steht in der Igelweid in Aarau. Hinter ihr ein Stand mit Infomaterial. Sie und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und anderer Beratungsstellen im Aargau sprechen Passantinnen und Passanten an. Sie bieten ihnen ein Sugus, ein Schöggeli oder ein Stück Lebkuchen an, geben Informationsmaterial ab oder versuchen, ins Gespräch zu kommen. «Mit der Aktion wollen wir uns sichtbar machen», sagt von Felten. Viele Leute würden die Beratungs- und Unterstützungsangebote im Aargau nicht kennen. Da gebe es definitiv Nachholbedarf.

Anlaufstellen für Gewaltbetroffene im Kanton Aargau Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Telefon: 062 550 20 20

E-Mail: info@ahg-aargau.ch

Weitere Informationen inkl. Chat: www.ahg-aargau.ch Frauenhaus Aargau-Solothurn Telefon: 062 823 86 00 (24 Stunden erreichbar)

E-Mail: info@frauenhaus-ag-so.ch

Weitere Informationen: www.frauenhaus-ag-so.ch Opferberatung Aargau Telefon: 062 835 47 90

Chat: online.obzh.ch/chat

E-Mail: beratungsstelle@opferberatung-ag.ch

Weitere Informationen: www.opferberatung-ag.ch Im Notfall Polizeinotruf 117

Die Igelweid sei der perfekte Ort, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren. «Hier erreichen wir Jugendliche, ältere Menschen oder Frauen mit Kindern.» Sie alle betreffe das Thema häusliche Gewalt. «Nicht weil sie selbst betroffen sind, aber vielleicht kennen sie jemanden in ihrem Umfeld, der Gewalt erlebt», sagt von Felten.

«Es ist wirklich wichtig, dass das Umfeld reagiert»

Und dann soll man die Nachbarn, die man kaum kennt, einfach darauf ansprechen? Ja, findet von Felten. Man müsse ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber vielleicht im Treppenhaus mal sagen, man habe einen Streit gehört. Eine gute Möglichkeit sei auch, einen Flyer mit Informationen zu Anlaufstellen im Hausgang aufzuhängen. In akuten Situationen solle man die Polizei (117) rufen. «Es ist wirklich wichtig, dass das Umfeld reagiert», sagt von Felten.

Die Schulen beispielsweise seien bereits sehr gut sensibilisiert. In jeder Schulklasse gibt es zwei bis drei Kinder, die zuhause Gewalt erleben. Nicht selten seien es Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitende, die reagierten. Als die Schulen im Frühling 2020 wegen Corona geschlossen und die Kinder zuhause waren, habe man das gemerkt, sagt von Felten.

«Es gab viel weniger Meldungen an die Kinderschutzgruppe, weil jene Institution plötzlich fehlte, die wahrnimmt, wenn etwas nicht stimmt.»

Wie genau sich die Pandemie auf Gewaltdelikte im häuslichen Umfeld ausgewirkt hat, sei schwer zu sagen. «In den Beratungsstellen war während des Lockdowns sehr wenig los», sagt von Felten. Das sei aber nicht erstaunlich. «Die Familien waren zuhause und entsprechend war auch die Macht und Kontrolle der gewaltausübenden Personen über die Familie sehr gross.» Für Betroffene gab es wenig Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen.

Die Beratungsstellen hätten zwar sehr schnell auf Telefon- und Videoberatungen um­gestellt und auch chatten war möglich. Solche virtuellen Beratungen seien zwar sehr nieder­schwellig, sagt von Felten. Aber es gebe auch Nachteile: «Jemanden über längere Zeit nur telefonisch zu beraten, ist schwierig und man weiss auch nie, ob im Hintergrund noch jemand mithört.»

«Häusliche Gewalt beginnt oft mit psychischer Gewalt»

Was von Felten Sorgen macht, ist, dass Gewalt zunehmend auch in Teenagerbeziehungen ein Thema ist. «Oftmals sind die Betroffenen unsicher, ob es sich wirklich um häusliche Gewalt handelt», sagt sie. Das liege auch daran, dass die psychische Gewalt noch stärker tabuisiert sei. «Bei Gewalt denken viele an Schläge oder Tritte, aber meistens beginnt es mit psychischer Gewalt, beispielsweise dem übermässigen Kontrollieren.» Jugendliche würden es leider oft als Liebesbeweis ansehen, wenn ihr Freund oder ihre Freundin das Handy kontrolliert, bis sie ihnen irgendwann verbieten, mit Kolleginnen oder Kollegen in den Ausgang zu gehen.

Die Fachstellen versuchen deshalb auch, an den Schulen präsent zu sein und Präventionsarbeit zu leisten. Im Kanton ­Aargau gibt es das Programm «Verknallt», das Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen thematisiert und sich neben Schulen, Vereinen auch an die Jugendarbeit richtet. «Das ist ein sehr gutes Programm», sagt von Felten. «Aber auch hier zeigt sich, dass das Angebot noch bekannter gemacht werden müsste.»

Frauen sind von schwerer Gewalt stärker betroffen Letztes Jahr wurden in der kantonalen Statistik 2067 Geschädigte von Gewaltdelikten erfasst. In 1059 Fällen waren Männer die Opfer. Auffallend ist aber, dass Frauen mehr als doppelt so häufig Opfer von schwerer Gewalt waren. Von den 968 weiblichen Opfern erlebten 63 schwere Gewalt. Das entspricht einem Anteil von 6,5 Prozent. In zehn Fällen handelte es sich um Tötungs- oder versuchte Tötungsdelikte. Von den 1059 männlichen Opfer erlebten 28 schwere Gewalt (2,6 Prozent). 2019 zeigt sich ein ähnliches Bild: 61 der 899 weiblichen Opfer (6,8 Prozent) und 26 der 1009 männlichen Opfer (2,8 Prozent) erlebten schwere Gewalt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen