Hier mussten die Aargauer am häufigsten auf den Bus warten

Öffentlicher Verkehr 50 Prozent der Busse unpünktlich: An diesen Haltestellen muss im Aargau am längsten gewartet werden – die grosse Übersicht Für die meisten Bushaltestellen gibt es Echtzeitdaten – es wird also aufgezeichnet, mit wie viel Verspätung ein Fahrzeug eintrifft. Wir haben ausgewertet, wo man im letzten Jahr im Aargau besonders oft warten musste und bei den Betreibern nachgefragt, was sie unternehmen, um möglichst pünktlich unterwegs zu sein. Dominic Kobelt 2 Kommentare 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Haltestellen Huematten in Hägglingen kamen im Jahr 2022 mehr als die Hälfte der Busse zu spät. Dominic Kobelt

Die Haltestelle Huematten in Hägglingen besteht nur aus einer Tafel in einer Wiese. Kein Wartehäuschen, keine Fahrplanübersicht. 14.32 Uhr müsste der Bus Richtung Altersheim ankommen, der Fotograf steht bereit. Um 14.37 Uhr ertönen Motorengeräusche, der Gelenkbus biegt um die Ecke.

Dass der Bus hier Verspätung hat, ist keine Seltenheit: Eine Auswertung der AZ hat ergeben, dass im letzten Jahr über 56 Prozent aller Busse hier drei Minuten oder mehr vom Fahrplan abwichen. Nebst der Haltestelle Huematten mussten die Passagiere in Wohlen Gewerbering, Wohlen Dammweg und Zeiningen Aussendorf besonders oft warten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Dies sind nicht diejenigen Haltestellen, die uns beim Thema Verspätung zuerst in den Sinn gekommen wären», erklärt Urs Bloch von der Medienstelle Postauto, die die entsprechenden Linien betreibt. «Es handelt sich um Unterwegshaltestellen, bei denen die Fahrplanzeit offensichtlich noch nicht ganz ideal einjustiert ist.» Würde es sich generell um unpünktliche Linien handeln, hätten auch die vorangehenden und nachfolgenden Haltestellen auffällige Pünktlichkeitswerte, so Bloch.

Eine Verspätung ist nicht immer gleich schlimm

Trotzdem gibt es eine Erklärung für den Tiefstwert in Hägglingen, denn der Bus kommt von Wohlen: «Im Raum Wohlen hatten wir am Bahnhof mit dem Bau des neuen Busterminals in den beiden letzten Jahren grosse Einschränkungen in Kauf zu nehmen», erklärt Bloch. «Das hat es uns nicht erlaubt, wirklich aussagekräftige Auswertungen über allfällige Verspätungen zu erstellen.» Seit der Eröffnung des neuen Bushofes im August sei man dabei, genaue Analysen der Fahrzeiten zu machen. «Auf einigen Linien in und um Wohlen haben wir bereits auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 kleine Anpassungen gemacht. Weitere werden folgen.»

Dass die Haltestelle Hägglingen Altersheim, die direkt nach der Huematten kommt, weniger Verspätungen aufweist, liegt wohl daran, dass der Bus dort eine Pause einlegt, bevor er zurück nach Wohlen fährt. Die Abfahrtszeiten können so auch eingehalten werden, wenn die Ankunft verspätet erfolgt.

«Generell gilt: Kleinere Verspätungen bei Haltestellen unterwegs stellen für unsere Fahrgäste in der Regel kein Problem dar», erklärt Bloch. Entscheidend sei, dass die Fahrzeuge rechtzeitig an den Umsteigeknoten eintreffen, damit sie die Anschlussverbindungen erreichen. «Anschlüsse sind im ÖV immer der entscheidende Knackpunkt. Verpassen unsere Fahrgäste einen Anschluss, müssen sie schnell einmal eine halbe Stunde auf die nächste Reisemöglichkeit warten.»

Zusätzliche Fahrzeuge gegen Verspätungen

Dies bestätigt auch Sergio Brawand, Leiter Angebot bei der Busbetrieb Aarau AG. Eine Möglichkeit, Verspätungen zu minimieren, sei der Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeugs. «Allerdings ist das teuer und stellt kein zusätzliches Angebot dar», gibt er zu bedenken.

Und wie funktioniert das konkret? «Stellen Sie sich vor, auf einer Linie verkehren die Busse im Viertelstundentakt. Am Ende der Linie hat der Bus zwei Minuten Wartezeit, bevor er wieder zurück muss», erklärt Brawand. «Wenn wir nun ein zusätzliches Fahrzeug einsetzen, dann hat jeder Bus nicht nur zwei Minuten, sondern 17 Minuten Aufenthalt am Ende der Linie.» So könne verhindert werden, dass der Bus, der zurückfährt, bereits mit Verspätung startet.

Konkretes Beispiel dafür ist in Aarau die Line 2: Am Samstagnachmittag, wenn auf der Bahnhofstrasse viel Einkaufsverkehr herrscht, hatten die Busse oft Verspätung, weshalb nun ein zusätzliches Fahrzeug verkehrt. Eine weitere Anpassung hat man auf der Linie 5 aufgrund von Rückmeldungen von Chauffeuren und Kunden vorgenommen: «Hier war die Fahrzeit zu knapp berechnet, weshalb wir sie um zwei Minuten erhöht haben – das hat aber leider zur Folge, dass ein Anschluss an eine andere Buslinie nun nicht mehr gewährleistet ist», erklärt Brawand.

Der Verkehr schwankt, der Fahrplan bleibt

Doch wo liegen die Schwierigkeiten, einen exakten und zuverlässigen Fahrplan zu erstellen? «Es ist ein Bedürfnis unserer Kunden, dass die Busse immer zu gleicher Zeit abfahren, also beispielsweise in jeder Stunde 10 ab und 20 vor.» Allerdings brauche der Bus beispielsweise zu Stosszeiten länger als spät abends. «Der Fahrplan ist also ein Kompromiss.»

Denn wenn zu viel Zeit eingerechnet wird, würden die Busse zwar in Stosszeiten pünktlich fahren, müssten dann aber immer wieder warten, wenn wenig Verkehr herrscht. «Dann besteht auch die Gefahr, dass ein Bus zu früh abfährt – und dafür haben unsere Kundinnen und Kunden noch weniger Verständnis als wenn ein Bus zu spät kommt, was ich durchaus nachvollziehen kann», erklärt Brawand.

Und auch wenn die Busbetrieb Aarau AG keine Auswertung für einzelne Haltestellen vornimmt, ist es für Brawand nicht sehr überraschend, dass die Berechnungen der AZ in ihrem Gebiet die Haltestelle Wasserfluhweg als diejenige mit der meisten Wartezeit identifiziert hat. «Hier verkehrt nur die Linie 7, und diese fährt am Sonntag und am Abend nicht – sie ist also nur unterwegs, wenn relativ viel Verkehr herrscht.»

Busspuren machen Fahrplan zuverlässiger

Das gleiche Problem macht der Postauto AG zu schaffen: «Wir beobachten, dass der Verkehr stetig zunimmt und sich verschiedene Strassenräume an der Kapazitätsgrenze befinden», sagt Bloch. Hilfreich für eine bessere Pünktlichkeit seien in diesen Fällen Verkehrsmanagement-Massnahmen wie Busbevorzugungen und Busspuren. «Zugleich werden mit solchen Massnahmen Fahrzeitunterschiede zwischen Hauptverkehrszeiten und Nebenverkehrszeiten deutlich verringert.»

Das sei aber nicht der einzige mögliche Grund für Verspätungen. «Die Auswirkungen von Baustellen mit einspurig geführten Streckenabschnitten, örtlichen Umleitungen und Ähnliches beschäftigen uns im Alltag mindestens ebenso stark», erklärt Bloch. Hier bemühe man sich um einen möglichst guten und engen Kontakt mit Tiefbauämtern und Gemeinden, um frühzeitig in die entsprechenden Planungen einbezogen zu werden. «Soweit möglich können wir dann Alternativen im Sinne eines vorübergehend angepassten Baustellenfahrplans prüfen.»

Am pünktlichsten verkehren die Busse in Lenzburg

In Sachen Pünktlichkeit ist man beim Busbetrieb Aarau einigermassen zufrieden, insbesondere was die Ankunftspünktlichkeit am Morgen am Bahnhof Aarau betrifft. «Da bekommen wir auch praktisch keine Reklamationen von Fahrgästen», sagt Brawand. Mit den Verbindungen am Abend sei man weniger zufrieden. «Wenn zum Beispiel in der Bahnhofstrasse Stau ist, hat das sofort grosse Auswirkungen auf unser gesamtes Liniennetz», so der Leiter Angebot bei Busbetrieb Aarau.

Unter allen Aargauer Busbetrieben hat der Regionalbus Lenzburg (RBL) am besten abgeschnitten, mit einer Pünktlichkeit von 91 Prozent. Das freut Geschäftsführer René Bossard: «Wir investieren viel in die Sicherstellung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.» Durch die Tatsache, dass mehrere Mitglieder der Betriebsleitung regelmässig Fahrdiensteinsätze leisten, sei man bei RBL sehr nahe am Tagesgeschäft und könne so von Erfahrungen aus erster Hand profitieren.

Was für Möglichkeiten gibt es für die RBL, die Pünktlichkeit zu verbessern? «Wir erschliessen vornehmlich eine ländliche Region, was gegenüber einer dichtbesiedelten Agglomeration sicher ein Vorteil ist», erklärt Bossard. Trotzdem gebe es auch hier «Hotspots», die zu Verspätungen führten. «Diese versuchen wir im Rahmen der Planung eines neuen Fahrplanes zusammen mit den Gemeinden und den zuständigen Fachstellen beim Kanton so weit wie möglich zu verbessern.» Dies zum Beispiel mit Anpassungen der Abfahrtszeiten bei den betroffenen Haltestellen an die tatsächlichen Gegebenheiten.

So wurden die Daten ausgewertet Die Plattform opentransportdata.swiss stellt im Auftrag des Bundesamts für Verkehr Echtzeitdaten zur Verfügung. Aufgezeichnet wird unter anderem, wann ein Bus ankommt, und wann er laut Fahrplan ankommen sollte. Als Verspätung wurde gewertet, wenn die Zeit um drei Minuten oder mehr abweicht. Nicht für alle Linien bestehen Echtzeitdaten, dementsprechend liegen nicht für alle Haltestellen Aufzeichnungen vor – dies ist im Aargau bei 162 von 1178 Haltestellen der Fall. Diese wurden nicht berücksichtigt. (kob)

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen