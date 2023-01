Flüchtling im Aargau seit über 40 Tagen im Hungerstreik

Aargau Flüchtling ist seit über 40 Tagen im Hungerstreik – aus Protest gegen das lange Asylverfahren Nadir Ulaş hat aufgehört zu essen. Der 38-Jährige hofft, dass die Behörden sein Asylgesuch nun prioritär behandeln. Hungerstreiks von Geflüchteten sind im Aargau selten. Der Kantonale Sozialdienst weiss von drei Fällen in den letzten fünf Jahren. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Nadir Ulaş wartet seit mehr als fünf Jahren darauf, dass über sein Asylgesuch entschieden wird. Bild: zvg

Nadir Ulaş ist in den Hungerstreik getreten. Am 30. November hat er aufgehört zu essen und bis heute nicht wieder damit angefangen. Der 38-jährige Flüchtling aus der Türkei, der in einer Asylunterkunft in der Region Baden lebt, protestiert damit gegen die lange Dauer seines Asylverfahrens. Es ist nicht das erste Mal. Bereits Ende August hat er aus Protest nichts mehr gegessen, weil er keinen anderen Ausweg mehr sah. Nach 17 Tagen hatte er den damaligen Hungerstreik jedoch abgebrochen.

Ende August 2017 hat Nadir Ulaş in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Er macht geltend, dass ihm als Kurde bei einer Rückkehr in die Türkei eine langjährige Gefängnisstrafe droht, weil er in der Türkei nach dem Massaker des IS in der syrischen Stadt Kobane an Protestkundgebungen teilgenommen hat. Die Demonstranten forderten damals einen humanitären Korridor zwischen der Türkei und Kobane.

Am 8. September 2020 hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) sein Asylgesuch abgelehnt. Nadir Ulaş hat den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen. Dort ist seine Beschwerde seit Oktober 2020 hängig. Wie lange noch, ist unklar. Das Bundesverwaltungsgericht teilte Nadir Ulaş am 21. Dezember 2022 mit, dass sein Verfahren «im Rahmen des Möglichen» prioritär behandelt werde. Es dürfe «demnächst» mit dem Abschluss des Verfahrens gerechnet werden.

SP-Grossrätin hat versucht, Nadir Ulaş umzustimmen

SP-Grossrätin Lea Schmidmeister kennt Nadir Ulaş. Sie steht mit ihm täglich persönlich in Kontakt, per Telefon und Whatsapp. «Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, den Hungerstreik abzubrechen, da seine Chancen auf einen positiven Entscheid gut stehen», sagt sie. Ohne Erfolg. Am Montag, am 41. Tag des Hungerstreiks, habe ihr Nadir Ulaş geschrieben, dass er auch nichts mehr trinken werde, wenn er «bis in ein paar Tagen» keine Antwort erhalte.

SP-Grossrätin Lea Schmidmeister. Bild: Alex Spichale

Für Lea Schmidmeister zeigt der Fall exemplarisch, dass das lange Warten auf einen Asylentscheid eine psychische Belastung für die Betroffenen ist. «Das Gefühl, dass Nadir wegen der langen Wartefrist sterben könnte, lässt mich nicht los», sagt sie.

Das Amt für Integration und Migration (Mika) hat Kenntnis vom Fall, betont auf Anfrage jedoch, die kantonalen Behörden hätten keinerlei Einfluss auf den Ausgang und die Verfahrensdauer von Asyl- und Beschwerdeverfahren. Ebenso führe das Mika keine internen Statistiken zur Verfahrensdauer.

Dass Personen aus dem Asylbereich in den Hungerstreik treten, ist selten. Dem Kantonalen Sozialdienst sind drei Fälle in den letzten fünf Jahren bekannt. Im Ausschaffungsgefängnis in Aarau gab es in den letzten fünf Jahren keine länger andauernden Hungerstreiks.

Gesundheitszustand wird intensiv überwacht

Sowohl der Kantonale Sozialdienst, der für die Unterbringung der Geflüchteten zuständig ist, als auch das Amt für Justizvollzug verfügen über ein standardisiertes Vorgehen für solche Fälle. «Damit für alle Mitarbeitenden klar ist, wie sie sich rechtlich korrekt zu verhalten haben und damit der Fürsorgepflicht gegenüber der Person im Hungerstreik vollumfänglich Rechnung getragen werden kann», teilt eine Sprecherin mit.

Der Kantonale Sozialdienst intensiviere als Erstes sofort die Tag- und Nachtbetreuung. «Es wird eine Person vom Betreuungsteam der Unterkunft bestimmt, die uns mehrmals täglich über den Hungerstreikenden rapportieren muss», so die Sprecherin. Diese Betreuungsperson kenne die betroffene Person bereits und stehe in engem Kontakt mit dieser.

Zudem kämen kulturelle Vermittler zum Einsatz, die dieselbe Sprache wie der Hungerstreikende sprechen und versuchten, positiv auf die Person einzuwirken. Gleich zu Beginn eines Hungerstreiks werden ausserdem medizinische Fachpersonen mit einbezogen, sowohl Allgemeinärzte als auch psychologische Fachstellen. «Leider gibt es auch Personen, die diese Unterstützung verweigern», so die Sprecherin.

Falls sich der Gesundheitszustand verschlechtert und die Person im Hungerstreik die medizinische Behandlung verweigert, biete der Kantonale Sozialdienst die Mobilen Ärzte auf, die über das weitere Vorgehen entscheiden. Beispielsweise darüber, ob eine Fürsorgerische Unterbringung notwendig ist.

Ärztinnen und Ärzte dürften Zwangsernährung anordnen

Auch eine Zwangsernährung dürfte laut Kantonalem Sozialdienst angeordnet werden. Die Zwangsernährung einer hungerstreikenden Person verstosse nicht gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und das Recht auf Selbstbestimmung gemäss der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Sie verstosse grundsätzlich auch nicht gegen das Recht auf Privatleben, strebe doch die hungerstreikende Person in aller Regel nicht ihren Tod, sondern im Gegenteil ein Weiterleben unter anderen Haftumständen oder in Freiheit oder die Erfüllung politischer Forderungen an.

Das Schweizer Bundesgericht habe in einem Urteil aus dem Jahr 2010 die Zwangsernährung ebenfalls gestützt. Darüber, ob die zuständigen Ärzte verpflichtet werden können, eine solche Zwangsernährung durchzuführen, äussert es sich nicht.

