Erstmals über 1000 tägliche Ansteckungen an Silvester im Aargau

Aargau Erstmals über 1000 tägliche Ansteckungen an Silvester – doch wie aussagekräftig sind die Zahlen? Zusätzlich zu den vielen positiv Getesteten vermuten Experten eine hohe Dunkelziffer an unentdeckten, asymptomatischen oder nicht getesteten Infektionen. Dominic Kobelt 03.01.2022, 19.13 Uhr

Die Ansteckungszahlen sind im Aargau über Neujahr gestiegen – aktuelle Zahlen zur Spitalbelegung fehlen noch. Zvg/Ksb

1155 laborbestätigte Fälle wurden im Aargau am 30. Dezember registriert, damit lag der Tageswert erstmals im vierstelligen Bereich. Danach sanken die Zahlen: 1028 an Silvester, 617 an Neujahr, und am Sonntag waren es 522.