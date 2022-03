Aargau Der Grosse Rat beschliesst Kredite: Millionen für mehr Biodiversität und weniger invasive Arten Der Grosse Rat beschliesst die Kredite für die Weiterführung der Neobiota-Strategie und des Programms Labiola, welches die Biodiversität in der Landwirtschaft fördert. Umstritten waren administrativer Aufwand und die Abschreibung eines Vorstosses. Eva Berger 22.03.2022, 18.58 Uhr

Ackerbau und Biodiversität sind keine Gegensätze. Das Programm Labiola unterstützt die Biodiversitäts-Massnahmen von Landwirten. Pd

Die Grossratssitzung vom Dienstag war die erste seit dem 18. Januar. Corona-Schutzmassnahmen gab es keine mehr, Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener empfahl jedoch allen Teilnehmenden, eine Maske zu tragen. Dem folgte nur eine Minderheit des Parlaments, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, merkte man aber auch so: 19 Ratsmitglieder fehlten bei der Präsenzerhebung am Morgen, viele davon krankheitshalber, wie Burgener sagte. Auch sie selber war nicht ganz gesund, weil sie noch immer an einem Husten litt, übernahm am Vormittag schliesslich Vize-Grossratspräsident Lukas Pfisterer die Sitzungsleitung.