Aarburg: So lebt die 90-jährige Olga Stadler

Aarburg Das Joghurt zum Zmorge produziert die 90-jährige Olga Stadler noch immer selbst Am Montag feiert die Aarburgerin Olga Stadler ihren 90. Geburtstag. Sie und ihr Mann versorgen sich praktisch selbst. Was im Garten und an den Bäumen wächst, wird verarbeitet. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 26.09.2022, 11.05 Uhr

Olga Stadler aus Aarburg feiert am 26. September 2022 ihren 90. Geburtstag. Janine Müller

Olga Stadler empfängt den Besuch der Zeitung unter ihrem Kiwi-Himmel. Die Früchte sind schon gross, vor dem ersten Frost werden sie gepflückt. Dann führt sie weiter in ihr Reich: den Garten. Den Winterblumenkohl hat sie bereits, ebenso Schnittmangold und Nüsslisalat. Mit flinken Händen pflückt sie ein paar Gurken.

Am Montag feiert Olga Stadler aus Aarburg ihren 90. Geburtstag. Olga Stadler, ledig Gloor, wurde am 26. September 1932 auf einem Bauernhof in Niederhallwil geboren. Als sie drei Jahre alt war und ihr Bruder anderthalb, starb ihre Mutter. Die Umstände führten dazu, dass Olga Stadler von Ort zu Ort gelangte. Von Leutwil nach Oerlikon «in die grosse Stadt». Von Riehen nach Effingen, wo der Vater wieder geheiratet hatte; drei Halbbrüder kamen dazu.

Es waren die Kriegsjahre. War schönes Wetter, wurden die Kinder von den Lehrern nach Hause geschickt, damit sie helfen konnten beim Heuen. Denn die Männer fehlten, wurden eingezogen in den Dienst. Auch Olga Stadler half mit, besonders gerne arbeitete sie mit Tieren. «Mit den Kühen kam ich sehr gut zschlag», sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Das Paar hat sechs Kinder grossgezogen

Die junge Frau absolvierte verschiedene Kurse, lernte zu kochen und zu putzen. Auf einem Bauernbetrieb in Rohr fand sie Arbeit – und ihren Mann Hans. 1957 heirateten die beiden und zogen im gleichen Jahr nach Aarburg in den Dürrberg, wo Hans Stadler den Hof seiner Eltern übernahm. 1958 folgte das erste von sechs Kindern. Bald folgte der Wechsel in das Bauernhaus am Oberfeldweg, wo die beiden seit nunmehr 51 Jahren wohnen.

Olga Stadler kocht noch immer aufwändig, sie und ihr Mann sind praktisch Selbstversorger, was im Garten und an den Bäumen wächst, wird verarbeitet. Zehn Liter Milch konsumiert das Ehepaar pro Woche. Das Joghurt zum Zmorge bereitet Olga Stadler selber zu, ebenso das Müesli. Haferflocken, die sie anröstet und karamellisiert. «Buebefuetter» nennt sie es mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Die meiste Zeit verbringt sie im Garten. Aber: «Es geht alles nicht mehr so schnell», sagt sie. «Jetzt bin ich plötzlich alt geworden.» Doch die Arbeit hält sie körperlich fit. Heute Montag feiert sie mit ihrer ganzen Familie – auch die zwei Söhne, die in den USA leben, kommen zu Besuch. Am Samstag machen alle zusammen eine Car-Fahrt in die Ostschweiz. Olga Stadler – noch sehr unternehmenslustig – hat den Wunsch, den Rheinfall zu besichtigen, danach geht es auf den Nollen.

