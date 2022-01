Aargauer Kreuzfahrt-Kapitän hat Covid

Aargauer Passagier Kreuzfahrt-Kapitän hat Covid: «Seit elf Tagen sehen wir nichts anderes als Wasser und Luft» Es sollte eine Kreuzfahrt zu paradiesischen Inseln werden. Doch auf diese schaffte es der Aarburger Klaus Müller nicht. Das Schiff stand unter Quarantäne. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 03.01.2022, 20.14 Uhr

Die MS Europa vor den Seychellen. zVg/hl cruises

Ein Kreuzfahrt auf der MS Europa von Kapstadt über Mauritius, La Réunion, die Seychellen nach Dubai – bei dieser Reiseroute hört man gleich die Titelmelodie des «Traumschiff» spielen. Der Aarburger Klaus Müller, der sich in der Vereinigung «Gesunde Finanzen Aarburg» (Gefa) gegen die kantonalen Pläne für die Oltnerstrasse engagiert, wollte sich mit der Reise über die Festtage eine Auszeit gönnen. Doch nach dem Besuch von Mauritius war Schluss mit Landausflügen – das Coronavirus hatte sich als blinder Passagier an Bord geschlichen.

«Seit elf Tagen sehen wir nichts anderes als Wasser und Luft», sagt er dem ZT durchs Telefon. Während das Schiff die Seychellen ansteuerte, bemerkten die Passagiere ein ungewöhnliches Treiben. Bald stellte sich heraus: es gab mehrere Covid-Fälle an Bord, darunter ausgerechnet der Kapitän und jene Personen, die am Vorabend an dessen Tisch gespeist hatten. Etwa 20 Personen mussten isoliert werden.

Klaus Müller Janine Mueller

«Auf der MS Europa war man auf jedes Covid-Szenario perfekt vorbereitet», lobt Müller die Schiffsgesellschaft Hapag Lloyd Cruises. Ein Teil der Kabinen war absichtlich nicht belegt worden, falls es unterwegs Isolierfälle gibt und die Covid-Tests an der Mannschaft und den Passagieren erfolgte nach eingeübtem Protokoll. «Da hiess es etwa, um 8 Uhr kämen die Ersten dran, um 9 Uhr die Zweiten. Der Schiffsarzt hatte sein eigenes Covid-Labor auf dem Schiff», so Müller. Die zu isolierenden Personen wurden danach auf die freien Kabinen verteilt.

Kein Zutritt auf die Seychellen

Für den erkrankten Kapitän übernahm dessen Stellvertreterin. Auch sie lobt Klaus Müller in vollen Zügen. «Als die Seychellen uns nicht an Land liessen, hat sie drei Tage lang vom Schiff aus mit dem Gesundheitsamt dort verhandelt.» Leider nützten am Ende alle Bemühungen der Kapitänin nichts – während der drei Tage, die das Schiff vor den Inseln vor Anker lag, sah der Aarburger das Reiseziel nur von weitem.

Die Kapitänin habe danach beschlossen, nach Dubai zu fahren, damit dort die Personen in Isolation aussteigen können und danach die Malediven anzusteuern. So sollten die Passagiere doch noch den Fuss ins Paradies setzen dürfen. Klaus Müller wollte jedoch nicht noch einmal riskieren, mehrere Tage vor Anker liegen zu müssen. Er entschied, ebenfalls in Dubai an Land zu gehen. «So können wir hier noch ein paar Ausflüge machen – und uns bei der Gelegenheit gleich die Weltausstellung in Dubai ansehen.»

