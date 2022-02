Aarau «Wir hätten Gallati skandiert» – jetzt redet der Organisator der Trychler-Demo von Aarau Am Montag verabschiedete Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati das Spitalbataillon 66, das die Impfzentren und Spitäler unterstützt hatte. Unterbrochen wurde die Zeremonie kurzzeitig von den Freiheitstrychlern. «Reiner Zufall», sagt einer der Organisatoren. Die Stadtpolizei räumt einen Fehler ein. Dominic Kobelt und Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.21 Uhr

Freiheitstrychler stören die Fahnenübergabe. Dominic Kobelt

Am vergangenen Montag zogen Massnahmenkritiker an einer bewilligten Kundgebung durch Aarau, nach Angaben der Organisatoren waren es etwa 200. Ihre Route führte sie auch am Schlossplatz vorbei, wo der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati das Spitalbataillon 66 verabschiedete, das unter anderem die Aargauer Spitäler und Impfzentren unterstützt hatte.

Als die Demonstranten in etwa 200 Meter Entfernung hielten und die Glocken ertönen liessen, musste der Kommandant seine Rede für mehrere Minuten unterbrechen.

Die Freiheitstrychler ziehen bei der Fahnenabgabe vorbei. Dominic Kobelt

Gabriel Iberg ist einer der Organisatoren des Umzugs und meldete sich nach der Berichterstattung bei der AZ. «Wir haben gar nicht gewusst, dass Jean-Pierre Gallati da ist», erklärt er. Dass die Demonstration auf die Fahnenabgabe traf, sei reiner Zufall gewesen. «Hätten wir gewusst, dass der Gesundheitsdirektor da ist, hätten wir sicher seinen Namen gerufen und ihm klar gemacht, dass wir mit seinen radikalen Massnahmen nicht einverstanden sind», hält er fest.

«Im Nachhinein ist man immer gescheiter, wir lernen dazu»

Die Route sei der Stadtpolizei Aarau bekannt gewesen und auch so bewilligt worden. Dies bestätigt Daniel Ringier, Leiter der Abteilung Sicherheit in Aarau. Man sei sich beim Erteilen der Bewilligungen bewusst gewesen, dass beide Anlässe gleichzeitig stattfänden.

Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit der Stadt Aarau. Chris Iseli

Allerdings räumt Ringier ein: «Das mögliche Konfliktpotenzial wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Dies geschah erst, als die beiden Anlässe begannen.» Dieses wäre sicherlich erkennbar gewesen, sagt Ringier. «Im Nachhinein ist man immer gescheiter, wir lernen dazu.»

Einwohnerrat fordert Abklärungen

In Aarau hat Einwohnerrat und Ex-Kriminalpolizeichef Urs Winzenried (SVP) inzwischen Erklärungen vom Stadtrat verlangt. Wie konnte es dazu kommen, dass «Demonstranten eine würdige militärische Feier für Soldaten, die sich in ihrem Wiederholungskurs für die Gesundheit der Bevölkerung eingesetzt hatten, ohne weiteres und ungehindert stören konnten», schreibt er in der offiziellen Anfrage.

Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb die Demo nicht im Vorfeld verboten oder warum die Störer nicht umgehend aus der Feier vertrieben wurden. Auch eine allfällige Anzeige wegen Nötigung stellt er in den Raum. Urs Winzenried will genau wissen, wer in Aarau das Gesuch für die Demo bewilligte und warum. Und auch, ob eine Vertretung des Stadtrats für eine Lagebeurteilung vor Ort gewesen ist.

Die Freiheitstrychler am vergangenen Montagabend in Aarau. Dominic Kobelt

Was das für Soldaten waren, wussten die Demonstranten nicht

Mitorganisator Gabriel Iberg beschreibt die Szene am Montagabend so: «Während des Spaziergangs fielen uns die Soldaten auf, wieso sie dastanden oder dass das Leute waren, die in Impfzentren einen freiwilligen Dienst leisteten, wusste von uns niemand.»

Und auch die Freiheitstrychler seien nicht einfach nach Aarau gekommen, weil sie in Bern weggewiesen wurden. «Sie hatten bei uns schon vor zwei Wochen angefragt, ob sie uns bei diesem Spaziergang begleiten dürfen», sagt Iberg. Zudem seien die Glocken der Freiheitstrychler, die an diesem Tag in Bern waren, konfisziert worden.

Iberg ist ehemaliger Personal-Trainer und arbeitet jetzt hauptberuflich als Monteur. Er ist im Vorstand der Organisation «Kindersegen Schweiz», die sich während der Pandemie gegründet hat, aber sich darüber hinaus für den Schutz von Kindern ganz allgemein einsetzen möchte. Am Montag sei es im Wesentlichen darum gegangen, gegen die Maskenpflicht an den Schulen zu demonstrieren, sagt der 32-Jährige, der in der Region Aarau lebt.

Diese wird am kommenden Montag im Aargau aufgehoben, trotzdem ist ein weiterer Spaziergang geplant. Gegen was wird überhaupt noch demonstriert? «Die Massnahmen sind ja nicht nachhaltig aufgehoben. Jederzeit kann die Maskenpflicht wieder eingeführt werden und zudem gibt es sie immer noch in den Läden und in vielen Betrieben. Solange die ‹besondere Lage› bestehen bleibt, demonstrieren wir weiter.»

