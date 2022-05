Aarau: Gerichte müssen aus AEW-Hochhaus temporär ausziehen

Challenge League «Finalissima» zwischen Aarau und Vaduz ist ausverkauft ++ Letzte Tickets in unserem Wettbewerb zu gewinnen

Der FC Aarau will zurück in die Super League. Ein Punkt fehlt dazu noch. Am Samstag ist der FC Vaduz zu Gast im Brügglifeld. In unserem Ticker bleiben Sie über die aktuellen Geschehnisse rund um den FCA auf dem Laufenden.