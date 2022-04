Aarau/Strengelbach: Drei Betrunkene bauen Unfälle – Ausweise weg

Aarau / Strengelbach Mindestens 1,4 Promille intus: Drei Autofahrer bauen betrunken Unfälle – einer war während der Fahrt am Handy Am Montag ist es im Kanton Aargau gleich zu drei Unfällen gekommen, bei welchen die lenkende Person jeweils alkoholisiert war. Das hat zu drei Führerausweis-Entzügen geführt. 12.04.2022, 10.11 Uhr

Die Aargauer Kantonspolizei schreibt am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung gleich von drei Unfällen mit Lenkern, die mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs gewesen sind. Zwei der drei Unfälle ereigneten sich in Aarau.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 13 Uhr, in Aarau an der Distelbergstrasse. Ein 43-jähriger Automobilist fuhr von Oberentfelden her kommend in Richtung Aarau. Dabei missachtete er an der Lichtsignalanlage das Rotlicht. In der Folge legte er den Rückwärtsgang ein, fuhr zurück und prallte gegen die Frontstossstange des hinter ihm stehenden Autos. Anlässlich der Tatbestandsaufnahme ergab die durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1.8 Promille, wie die Kantonspolizei Aargau bekannt gibt.

Ebenfalls in Aarau kam es kurz nach 17.30 Uhr an der Buchserstrasse zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dabei prallte eine 49-jährige Automobilistin ins Heck des vor ihr stehenden Autos. Auch diese Lenkerin dürfte alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Der Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von rund 2.1 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete hierbei eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an.

Der Seat der 49-jährigen Frau hat einen kleineren Schaden davongetragen. Kapo AG

Der dritte Unfall ereignete sich in Strengelbach – kurz nach 18 Uhr. Ein 30-jähriger Autolenker fuhr auf der Sägetstrasse. Durch sein Mobiltelefon kurz abgelenkt, prallte er gegen einen Kandelaber. Auch dieser Automobilist dürfte alkoholisiert unterwegs gewesen sein, schreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung weiter. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1.4 Promille.

Die drei lenkenden Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Verletzt ist gemäss Angaben der Kantonspolizei niemand worden. (cri)

Aktuelle Polizeibilder

Im starken Regen vom Freitagabend ist ein Autofahrer mit seinem Ford Mustang auf der A1 von Oftringen Richtung Zürich fahrend ins Schleudern gekommen und in die Mittel- und Randleitplanke geprallt. KaPo Aargau Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag verunfallt. Das Auto kam von der Strasse ab und landete schliesslich im Bachbett. KaPo Aargau Dietwil, 7. April: Ein völlig übermüdeter Lastwagenchauffeur rammte die Mittelleitplanke der A1. Er wurde bereits letzten Monat in Österreich wegen Nichteinhaltung der Ruhezeiten verzeigt. Zuger Polizei Oftringen, 3. April: Am Sonntag verursachte ein Automobilist in angetrunkenem Zustand einen Selbstunfall. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden. Kapo AG Wohlenschwil, 30. März: Autofahrerin fährt gegen Inselschutzpfosten. zvg Murgenthal, 30. März: Auf Testfahrt: 30-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Porsche und rutscht einen Abhang hinunter Kapo AG Murgenthal, 30. März: Auf Testfahrt: 30-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Porsche und rutscht einen Abhang hinunter Kapo AG Sins, 29. März: Ein Lastwagen mit seiner Mulde kollidierte mit einer Überführung. Die Lenkerin wurde verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Kapo AG