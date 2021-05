Aarau Lastwagen streift Velofahrerin – Polizei sucht den Chauffeur In einem Kreisverkehr in Aarau streifte ein Lastwagen eine Velofahrerin. Diese verletzte sich leicht. Der Chauffeur, der kurz anhielt, ist unbekannt und wird gesucht. 28.05.2021, 08.45 Uhr

Der Unfall ereignete sich am gestern Donnerstag, kurz nach fünf Uhr früh im Kreisverkehr «Gais» an der Buchserstrasse in Aarau. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, streifte ein Lastwagen dabei eine Velofahrerin, die dadurch zu Fall kam.