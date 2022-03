Aarau Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine: «Wir müssen den Menschen helfen, die geflüchtet sind» Auf dem Schlossplatz in Aarau nehmen am Freitagabend mehrere Dutzend Menschen an einer Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg teil. Organisiert wurde die Kundgebung von den Jungen Grünen, sie wollen ihre Solidarität mit den Menschen zum Ausdruck bringen, die vom Krieg betroffen sind. Fabian Hägler 04.03.2022, 18.40 Uhr

Kundgebung gegen den Krieg mit Kerzen auf der Treppe vor dem Kultur- und Kongresshaus in Aarau, ukrainischen Flaggen und Friedensfahnen Nadja Rohner

Eine ruhige Mahnwache auf dem Schlossplatz mit vielen Kerzen und kleineren Redebeiträgen: Das kündigten die Jungen Grünen in einer Mitteilung für Freitagabend an. Um 18 Uhr versammelten sich in Aarau denn auch mehrere Dutzend Menschen, die gegen den Krieg in der Ukraine demonstrierten. Auf der Treppe vor dem Kultur- und Kongresszentrum brannten Kerzen, manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen Ukraine-Fahnen, dazu gab es einige Reden