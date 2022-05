Krieg tanzt mit: Ukrainische Artisten mit «L'viv vivid» in Aarau

Aarau Der Krieg tanzt mit: In «L'viv vivid» spielen ukrainische Artisten für die Hoffnung Artistinnen und Musiker aus der Ukraine bringen ihre Fluchtgeschichte in Aarau auf die Bühne. «L’viv vivid», auf deutsch «Lemberg lebendig», ist ein Stück, das bewegt. Anna Raymann Jetzt kommentieren 13.05.2022, 16.00 Uhr

Vor wenigen Tagen waren sie noch in der Ukraine, nun stehen sie in Aarau auf der Bühne: Die Künstlerinnen und Künstler des Stücks «L'viv vivid». Alexander Wagner

Die Sirenen heulen. «Achtung, Achtung!», hallt der Aufruf zur Landesverteidigung am Donnerstagabend durch die neu eröffnete Aeschbachhalle in Aarau. Der Krieg in der Ukraine ist so nah, dass wir ihn auch hier hören können – und hören sollen.

25 Artisten, Musikerinnen und Schauspieler, die alle erst seit wenigen Wochen in der Schweiz angekommen sind, bringen hier auf Initiative von Intendant Dominic Ulli ihre Geschichte auf die Bühne. Es ist eine Geschichte, die aufwühlt, die aber auch Hoffnung gibt: «L’viv vivid» – lebendiges Lemberg, die Stadt ganz im Westen der Ukraine. Die Künstler seien mit nichts ausser ihrem Leben und einem Rucksack voller Kunst in der Schweiz angekommen, sagt Ulli am Ende des Abends.

Die ukrainischen Artisten und Musikerinnen Valerie Dolynych, Ekaterina Kalinina und Alexandr Novac (von links) treten mit «L'viv vivid» in Aarau auf. Chris Iseli

Die Beteiligten treten sonst in Cirque-du-Soleil-Produktionen auf oder dirigieren grosse Orchester. Nun stehen sie in Aarau auf der Bühne, die für ihre Auftritte manchmal fast zu klein scheint.

Eine Flucht in drei Akten

In zehn Tagen – üblich sind für Shows sonst Wochen und Monate an Vorbereitungszeit – haben Dominic Ulli und, allen voran, die Künstlerinnen und Künstler eine Geschichte auf die Beine gestellt, die unter die Haut geht. Es ist eine persönliche Geschichte, die stellvertretend ist für viele Schicksale, die man in der Schweiz vor allem in abstrakten Zahlen aus den Nachrichten erfährt.

Erzählt wird vom Ausbruch des Krieges, vom Entscheid, das Land, das Zuhause, die Familie – Männer und Väter – zurückzulassen und aufzubrechen in eine ungewisse Zukunft. Erzählt wird vom Schrecken und und der Gewalt in der alten Heimat und vom Ankommen in der neuen.

Denn auch das will das Stück nicht zu letzt: Zuversicht geben. Inszeniert ist diese Rahmenhandlung irgendwo zwischen Musical und wortlosem Theater mit artistischen Einschüben. Das Stück kommt ohne grosse Kulissen und aufwendige Kostüme aus. Im Zentrum, so der Produzent, stehe die Kunst.

Zarte Lieder und starke Sprünge

Zum Auftakt stellen sich diejenigen vor, die hier ihre Geschichte auf die Bühne bringen. Eng aneinandergerückt suchen sie Schutz in einem Bunker. Aus Kiew kommen sie, aus Lemberg, Mariupol, Charkiw und Odessa. Wenn dann das leise tröstende Volkslied von einem Hang – das klingende Instrument hat seinen Ursprung in Bern – begleitet wird, ist das wie ein Vorbote auf das, was kommen wird.

Denn bald schon wird die Menge mitten im poetischen Schattenspiel zweier Kinder vom Gleichschritt auseinandergerissen. Ein Zurück, das wird in den getriebenen Tänzen der Artistinnen klar, gibt es fortan nicht mehr.

25 Künstler aus der Ukraine bringen ihre Geschichte auf die Bühne. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Kriegserfahrung wird in fliessende Performances übersetzt. Alexander Wagner / FOTO Wagner Mit dabei sind Artisten, die sonst auch im «Cirque du Soleil» auftreten. Alexander Wagner / FOTO Wagner Katya Che ist Sängerin und rappt in Aarau: «Das ist nicht mein Krieg!» Alexander Wagner / FOTO Wagner Rasante Nummern und starke Artistik beeindrucken das Publikum. Alexander Wagner / FOTO Wagner Einige der Musikerinnen spielten vor kurzem noch in Mariupol. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Choreografien bringen poetische Bilder in die Aeschbachhalle. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Stattdessen geht es in die Höhe: Die Akrobaten lösen sich vom Boden, schweben an Aerial-Seilen bis unter die Decke der Halle. In der Kunstfertigkeit von Zirkus-Profis springen, wirbeln und balancieren sie über die Bühne. Sie turnen auf Händen, als müsse der Mensch kopfüber stehen. Eine junge Kontorsionistin verbiegt sich sinnbildlich zum Knoten, den der Krieg zurzeit in vielen Köpfen verursachen wird.

Trotz der Neuigkeiten, welche die Künstler Tag für Tag aus der Heimat erreichen, verlieren sie nie das Gleichgewicht. Kunst gibt Halt. Und sie macht Mut. So rappt Katya Che, Sängerin mit leuchtendem Afro, zum Protest: «Das ist euer Krieg. Es ist nicht mein Krieg.»

Musik verbindet Aarau mit Odessa

Die Sängerin lebt inzwischen in Basel. Ihre Bühnenkollegen haben ein Zuhause auf Zeit gefunden in Zürich, Bern, Brig, Gösgen oder Lugano, das erzählen sie im zweiten Akt, der sie in die Schweiz führt. Das Stück ist voller poetischer, aber auch drastischer Bilder. Im blutverschmierten Hemd wird eine Tänzerin von zwei dunklen Schatten geschluckt.

Die Gewalt, das Leid und das Sterben werden getanzt. Was in anderem Kontext aufgesetzt oder kitschig wirken würde, wenn etwa Blumen zum Frieden mahnend in die Höhe gereckt werden, stört hier kaum. Denn die Emotionen, mit der die Symbolik vorgetragen wird, sind echt.

Und so findet das Stück den ergreifenden Höhepunkt im Schlussbild. Ein Streicherquintett stimmt die ukrainische Nationalhymne an. Als der Dirigent seinen Taktstock hebt, erscheint auf der Leinwand eine Videoaufnahme.

Am 6. März wurde im Drama-Theater in Mariupol das letzte Konzert gespielt, zehn Tage später wurde es von Bomben zerstört. Auf der Bühne in Mariupol steht derselbe Mann wie nun in Aarau. Er spielt synchron mit der Erinnerung an ein Zuhause, das es nicht mehr gibt. Und das Publikum an diesem Donnerstagabend stimmt mit ein. Sie haben den Krieg gehört.

Die ukrainische Nationalhymne auf Video aus Mariupol und live in der Aeschbachhalle. Alexander Wagner

«L'viv vivid»: 14. Mai ab 20 Uhr, Aeschbachhalle, Aarau. Drei weitere Abende sind für den 19. 20. Und 21. Mai geplant. www.aha.ag/lviv-vivid

